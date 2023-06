നിങ്ങള്‍ പോയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ഫോണ്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്! പേടിക്കണോ അതോ നല്ലതോ?

ഏതാനും വര്‍ഷം മുമ്പു വരെ, നിങ്ങളുടെ ഫോണ്‍ നിങ്ങളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു എന്നത് ‘ഗൂഢാലോചനാ വാദക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന രഹിത ആരോപണമാണ്’ എന്നു പറഞ്ഞു തള്ളിക്കളയാമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐഫോണിന്റെ കാര്യത്തിലടക്കം ആ വാദം ശരിയാണെന്നു തെളിയിക്കപ്പെടുകയാണിപ്പോള്‍.



ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളിലൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകും എന്ന രീതിയിലാണ് ഐഫോണിലെ ലൊക്കേഷന്‍ ട്രാക്കിങ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങള്‍ മുൻപൊരു ദിവസം പോയ ഒരിടത്തേക്കുള്ള വഴി മറന്നാല്‍ അതു പറഞ്ഞു തരാന്‍ ഫോണിനു സാധിക്കും. നിങ്ങള്‍ എവിടെ പോയി എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഫോണ്‍ അറിഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നത് ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ നല്ലതായിരിക്കാം. പക്ഷേ താന്‍ പോകുന്ന വഴിയെല്ലാം ഈ ടെക്‌നോളജി കമ്പനികൾ സൂക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിനെന്നും അതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകുമോ എന്നും ആലോചിച്ച് ചിലരെങ്കിലും അസ്വസ്ഥരാകുകയും ചെയ്യും.

പോയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വീസസില്‍ കാണാം

ഓരോരുത്തരുടെയും സഞ്ചാരപഥം അതിവിശദമായിത്തന്നെ ആപ്പിള്‍ രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലൊക്കേഷന്‍സ് എന്ന വിഭാഗത്തിലാണ് നാം പോയ സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതു കാണാനായി, ഐഫോണിന്റെ സെറ്റിങ്‌സ് തുറക്കുക. ഇതില്‍ ‘പ്രൈവസി ആന്‍ഡ് സെക്യുരിറ്റി’ തുറന്ന് ‘ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വീസസ്’ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

അതിന് താഴെയുള്ള ‘സിസ്റ്റം സര്‍വീസസ്’ വിഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. അതില്‍ 'സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലൊക്കേഷന്‍സ്' എന്ന പേരില്‍ ഉള്ള വിഭാഗം കണ്ടുപിടിക്കുക. പാസ്‌വേഡോ ഫെയ്സ് ഐഡിയോ നല്‍കി ഇതില്‍ കടക്കുക. അതില്‍ നിങ്ങള്‍ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതു കാണാം.

കൃത്യതക്കുറവ് ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വീസസിന്റെ പോരായ്മ

ചില സ്ഥലങ്ങളുടെ കാര്യം കൃത്യതക്കുറവുണ്ട് എന്നു തോന്നാം. അത് ലൊക്കേഷന്‍ സര്‍വീസസ് ടെക്‌നോളജിയുടെ പരിമിതിയാണ്. അതിന് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും വേണ്ടത്ര സൂക്ഷ്മത നല്‍കാന്‍ സാധിക്കുന്നില്ല. രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേതിലെങ്കിലും സ്പര്‍ശിച്ചാല്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന ഒരു പേജ് തുറക്കും. നിങ്ങള്‍ എവിടെയായിരുന്നു എന്നാണോ ആപ്പിളിന്റെ സിസ്റ്റം മനസ്സിലാക്കിയത് അത് അവിടെ കാണാം. സൂക്ഷ്മമായി അറിയാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും നിങ്ങള്‍ പോയ സ്ഥലം ഇവിടെ വ്യക്തമായിരിക്കും.

ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാം?

സിസ്റ്റം സര്‍വീസസില്‍ ഹിസ്റ്ററി ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട്. അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ഹിസ്റ്ററി ഡിലീറ്റു ചെയ്യാം. ഒരേ ആപ്പിള്‍ ഐഡി ഉപയോഗിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിലെ എല്ലാം ലൊക്കേഷന്‍സ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതുവഴി ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാം. സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ലൊക്കേഷന്‍സ് വേണ്ടാത്തവര്‍ക്ക് ഡിസേബിള്‍ ചെയ്യാനുള്ള സ്ലൈഡറും ഇവിടെ കാണാം.

ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ആശ്വസിക്കേണ്ട

ഇത് ഐഫോണിന്റെ ഒരു പ്രശ്‌നമാണല്ലോ എന്ന് ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കള്‍ ആശ്വസിക്കേണ്ട. ട്രാക്കിങ്ങിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഏറ്റവുമധികം കുപ്രസിദ്ധിയുള്ള കമ്പനി ഗൂഗിള്‍ തന്നെയാണ്. വര്‍ഷങ്ങളായി ഗൂഗിള്‍ മാപ്‌സ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ ഡേറ്റയും രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സൈന്‍-ഇന്‍ ചെയ്ത ശേഷം മാനേജ് യുവര്‍ ഗൂഗിള്‍ അക്കൗണ്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഇവിടെ 'ഡേറ്റാ ആന്‍ഡ് പ്രൈവസി' വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതില്‍ 'ഹിസ്റ്ററി സെറ്റിങ്‌സ്' വിഭാഗത്തില്‍ ലൊക്കേഷന്‍ ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. താഴെ ഉള്ള 'മാനേജ് ഹിസ്റ്ററി'യില്‍ ചെന്നാല്‍, ഹോം, വര്‍ക് ലൊക്കേഷന്‍സ്, ട്രിപ്‌സ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും.

ഒരു വര്‍ഷത്തില്‍ ഏതു ദിവസം നടത്തിയ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരവും ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കും. യാത്ര പോയിരിക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലവും സമയവും, മൈലേജും ഒക്കെ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതു കാണാം. ഇതും ക്ലിയര്‍ ചെയ്യാം. ഹിസ്റ്ററി സെറ്റിങ്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ലൊക്കേഷന്‍ ഹിസ്റ്ററി ടേണ്‍ ഓഫും ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇത് ഉപയോക്താവിന് പിന്നീടു കാണാനാവില്ല എന്നേയുള്ളൂ, കമ്പനികളുടെ സേര്‍വറുകളില്‍ അവ ഭദ്രമായി ഇരിക്കും എന്ന വാദവും നേരത്തേ മുതല്‍ ഉണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല.

സ്വകാര്യത മൗലികാവകാശമാണെന്ന് ആപ്പിള്‍

യുകെ പുതിയ വിവാദ നിയമനിര്‍മാണം നടത്താന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ്- ഓണ്‍ലൈന്‍ സേഫ്റ്റ് ബില്‍. വാട്‌സാപ്, സിഗ്നല്‍, ഐമെസേജ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകള്‍ വഴി കൈമാറപ്പെടുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ നിയമം. കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഉള്ളടക്കം കൈമാറുന്നുണ്ടോ എന്നു പരിശോധിക്കാനാണ് തങ്ങള്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് ബ്രിട്ടിഷ് ഗവണ്‍മെന്റ് പറയുന്നത്.

ഇതോടെ ഒരു പക്ഷേ, എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്റെ കഥ കഴിഞ്ഞേക്കാം. ജേണലിസ്റ്റുകള്‍ക്കും മനുഷ്യാവകാശ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും ഡിപ്ലോമാറ്റുകള്‍ക്കും സാധാരണ പൗരന്മാര്‍ക്കും ഉപകാരപ്രദമാണ് എന്‍ഡ്-ടു-എന്‍ഡ് എന്‍ക്രിപ്ഷന്‍ എന്ന് ആപ്പിള്‍ പറയുന്നു. അധികാരികളുടെ അനാവശ്യ നിരീക്ഷണത്തില്‍ നിന്ന് അത് അവരെ സംരക്ഷിക്കും. പുതിയ നിയമത്തെ എതിര്‍ത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്ന 80 സംഘടനകളെയും ടെക്‌നോളജി വിദഗ്ധരെയും ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിള്‍ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലൂ സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്ക് ദൈര്‍ഘ്യമുളള മെസേജ് പോസ്റ്റു ചെയ്യാം

അക്കൗണ്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് എഴുത്തിലൂടെ വരുമാനം നേടാനുള്ള അവസരമൊരുക്കാന്‍ സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്റര്‍ ഗൗരവമായി ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങുന്നത് പുതിയ ഉടമ ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കീഴിലെത്തുമ്പോഴാണ്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി 'ബ്ലൂ' സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ 25,000 ക്യാരക്ടറുകള്‍ വരെയുള്ള ട്വീറ്റുകള്‍ നടത്താം. ഇത് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല സബ്‌സ്‌ക്രൈബര്‍മാര്‍ക്കും ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങി.

Image Credit: aprott/Istock

ലിഥിയം-അയണ്‍ ബാറ്ററിയുടെ സ്രഷ്ടാവ് അന്തരിച്ചു

സ്മാര്‍ട്ട് ഫോണുകളിലടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഥിയം-അയണ്‍ ബാറ്ററി വികസിപ്പിച്ച ജോണ്‍ ബി ഗുഡിനഫ് അന്തരിച്ചു. 2019ല്‍ നൊബേല്‍ സമ്മാനം നേടിയ അദ്ദേഹത്തിന് 100 വയസ്സായിരുന്നു. നൊബേല്‍ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്ജോണിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്ര മേഖലയിലുള്ളവര്‍ക്കു പോലും കാര്യമായി അറിയില്ലായിരുന്നു. അമേരിക്കയിലെ ഓസ്റ്റിനില്‍ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്ത്യം.

ഇന്ത്യ ചുമത്തിയ പിഴയ്‌ക്കെതിരെ ഗൂഗിള്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍

ആന്‍ഡ്രോയിഡ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉടമയായ ഗൂഗിള്‍ മറ്റു കമ്പനികള്‍ക്ക് മത്സരിക്കാനുള്ള ഇടം നല്‍കുന്നില്ല എന്നു കണ്ടെത്തിയ കോംപറ്റീഷന്‍ കമ്മിഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ 163 ദശലക്ഷം ഡോളര്‍ പിഴയിട്ടിരുന്നു. ഇത് എടുത്തു കളയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഗൂഗിള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. രാജ്യത്തുള്ള 600 ദശലക്ഷം സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളില്‍ 97 ശതമാനത്തിലും ആന്‍ഡ്രോയിഡാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്.

ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആൿഷന്‍ ക്യാമറ അവതരിപ്പിച്ച് ഇന്‍സ്റ്റാ360

ആക്‌ഷന്‍ ക്യാമറാ നിര്‍മാതാവായ ഇന്‍സ്റ്റാ360 കമ്പനി തങ്ങളുടെ പുതിയ ഗോ 3 മോഡല്‍ പുറത്തിറക്കി. ഇന്‍സ്റ്റാ360 ഗോ 3യാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ ആക്‌ഷന്‍ ക്യാമറ. ഇതിന് 2.7കെ റെസലൂഷന്‍ വരെയുള്ള വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കും. ഒരു ഫുള്‍ചാര്‍ജില്‍ 45 മിനിറ്റ് വരെ വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം.

ഒപ്പം ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ആക്‌ഷന്‍ പോഡുമായി പെയര്‍ ചെയ്താല്‍ 170 മിനിറ്റ് വരെ വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം എന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ഗിംബലിനു സമാനമായ സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍, 360-ഡിഗ്രി ഹൊറൈസണ്‍ ലെവലിങ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. 32 ജിബി സംഭരണശേഷിയുള്ള തുടക്ക വേരിയന്റിന് വില 449.99 ഡോളറാണ്.

English Summary: Significant locations are places that your iPhone has determined are important to you. This could be your home, work, school, favorite restaurants, or other places that you visit frequently. Your iPhone tracks your location data over time to learn which places are significant to you.