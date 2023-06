കെയ്‌സ് വേണ്ടാത്ത ഐഫോണ്‍ വന്നേക്കും!; ഒപ്പം അതുല്യകരുത്തുമായി ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രായും?

The Apple Inc. logo is seen in the lobby of New York City's flagship Apple store. File Photo: Reuters/Mike Segar