ലോകോത്തര ഡിസൈനുള്ള മികച്ച സ്മാര്‍ട് ഫോണായാലും അതിനൊപ്പം ഒരു വില കുറഞ്ഞ പ്ലാസ്റ്റിക് കെയ്‌സും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. കാരണം കെയ്‌സ് ഇല്ലെങ്കില്‍ പിന്‍പ്രതലത്തില്‍ പോറല്‍ വീഴാം. മുന്‍ ആപ്പിള്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിനെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു, തങ്ങളുടെ വിദഗ്ധർട്ട മണിക്കൂറുകള്‍ ചെലവിട്ട് രൂപകല്‍പന ചെയ്‌തെടുക്കുന്ന ഐഫോണിന് ആളുകള്‍ പ്ലാസ്റ്റിക് കവര്‍ ഇട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നത്. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാന്‍ ജോബ്‌സിന്റെ കാലത്ത് ആപ്പിളിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും താമസിയാതെ പറ്റിയേക്കും എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്



പോറലേൽക്കാത്ത കരുത്ത്

ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോള്‍ അമേരിക്കയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേറ്റന്റ് അപേക്ഷയിലാണ് (Patent 11678445) പുതിയ നീക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയുള്ളത്. 'ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണത്തിന്റെ ഹൗസിങ് മൂടി നില്‍ക്കുന്ന ഒന്ന്' എന്നാണ് ആപ്പിളിന്റെ സീനിയര്‍ എൻജിനീയറിങ് ആന്‍ഡ് പ്രൊഡക്ട് ഡിസൈന്‍ ഡയറക്ടര്‍ ക്രിസ് പ്രെസ്റ്റ് ഇതിനു നല്‍കുന്ന വിവരണം.

പോറലേല്‍ക്കാത്ത പിന്‍പ്രതലമുള്ള ഐഫോണിറക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത് എന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം ഇതേപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും പല അവ്യക്തതകളുമുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. മെറ്റല്‍, ഗ്ലാസ്, സെറാമിക്‌സ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും ഇത് നിര്‍മിക്കുക എന്നാണ് സൂചന.

നിര്‍മാണ വസ്തുക്കളിലുള്ള മാറ്റം എപ്പോഴും ഗുണകരമാകുന്നുണ്ടോ?

ഫോണുകളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രതിരോധശേഷി വർധിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ആപ്പിള്‍ നിരന്തരം നടത്താറുണ്ടെങ്കിലും അവയൊക്കെ എത്രമാത്രം ഫലം കാണുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചും സംശയങ്ങളും ഉയരുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോള്‍ വില്‍പനയിലുള്ള ഐഫോണ്‍ 14,14 പ്ലസ് മോഡലുകൾക്ക് റിവ്യൂവര്‍മാര്‍, 'പൊട്ടിപ്പോകാവുന്നത്' എന്ന വിശേഷണമാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നതത്രേ. പുതിയ സീരീസിന് ഐഫോണ്‍ 13, 12 സീരീസുകളോളം പോലും പ്രതിരോധശേഷിയില്ലെന്നുള്ള അഭിപ്രായവും ഉണ്ട്. ഇവയ്ക്ക് സെറാമിക് ഷീല്‍ഡ് ആണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

ഫോണിന്റെ പിന്നിലുള്ള അലൂമിനിയ‌ം പാനലിനെ പൊതിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്നു. അതേസമയം, പ്രോ മോഡലുകള്‍ക്ക് അലൂമിനിയത്തിനു പകരം സ്‌റ്റെയന്‍ലെസ് സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും, സ്‌പേഷ്യല്‍ കോംപസിറ്റ്‌സ് പേറ്റന്റ് പ്രകാരമുള്ള ഐഫോണ്‍ ഇറങ്ങിയാല്‍. അതില്‍ ഗ്ലാമര്‍ അല്‍പ്പം കുറച്ചിട്ട് പ്രായോഗികതയ്ക്കും പ്രാധാന്യം നല്‍കിയേക്കുമെന്ന സൂചനയാണ് ഉള്ളതത്രേ.

∙ഐഫോണ്‍ 15 പ്രോ അള്‍ട്രായ്ക്ക് അതുല്യ ശക്തി?

ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയേക്കാം എന്നു കരുതുന്ന ഒരു മോഡലാണ് ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രാ. പ്രമുഖ ടെക് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ പറയുന്നതു വിശ്വസിക്കാമെങ്കില്‍, നാളിതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കരുത്തുമായി ആയിരിക്കും ആ ഫോണ്‍ ഇറങ്ങുക. ആപ്പിള്‍ അടുത്തിടെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ മിക്‌സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റായ വിഷന്‍ പ്രോയുടെ വരവിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ വാദം. ഐഫോണ്‍ 15 അള്‍ട്രായില്‍ പുതിയൊരു അള്‍ട്രാ വൈഡ്ബാന്‍ഡ് (യുഡബ്ല്യൂബി) പ്രോസസര്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കുവോ അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙യുഡബ്ല്യൂബി പ്രോസസര്‍ എന്തിന്?

ഐഫോണ്‍ 11 മുതലുള്ള എല്ലാ മോഡലിലും യു1 യുഡബ്ല്യൂബി (U1UWB) പ്രോസസറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിനു പകരമായിരിക്കും പുതിയ യുഡബ്ല്യൂബി പ്രോസസര്‍ വരിക. ഫോണിന്റെ സമീപത്തുള്ള മറ്റുപകരണങ്ങളുമായുള്ള സഹകരണശേഷി വർധിപ്പിക്കാന്‍ കെല്‍പ്പുള്ളതായിരിക്കും പുതിയ പ്രോസസറത്രേ. ഫൈന്‍ഡ് മൈ ഡിവൈസ്, ഹാന്‍ഡോഫ്, പ്രിസിഷന്‍ ലൊക്കേഷന്‍, എയര്‍ഡ്രോപ് തുടങ്ങി പല ഫീച്ചറുകള്‍ക്കും അധിക ശേഷി നല്‍കുന്നതായിരിക്കും പുതിയ പ്രോസസര്‍. വിഷന്‍ പ്രോയുമായുള്ള ഇടപെടലിന് ഇത് കൂടുതല്‍ ഗുണകരമായേക്കും. അതേസമയം, വൈ-ഫൈ 7 ഐഫോണ്‍ 16 സീരീസില്‍മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാല്‍ മതിയെന്നും കുവോ പ്രവചിക്കുന്നു.

∙ട്വിറ്ററില്‍ പരസ്യക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാന്‍ ഗൂഗിള്‍ സഹായിച്ചേക്കും

സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെ പിടിച്ചുനില്‍പ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് പരസ്യങ്ങള്‍. പുതിയ മേധാവി ഇലോണ്‍ മസ്‌ക് ഏറ്റെടുത്തതോടെ, പല പരസ്യ ദാതാക്കളും ട്വിറ്ററിന് പരസ്യങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ചിരുന്നു. മസ്‌ക് കണ്ടെത്തിയ പുതിയ ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി ലിന്‍ഡാ യാകറിനോയുടെ ആദ്യ പ്രധാന ദൗത്യം കൂടുതല്‍ പരസ്യക്കാരെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലെത്തിക്കുക എന്നതായിരിക്കും.

ഇതിനായി ലിന്‍ഡാ ഗൂഗിളുമായി വിശാലമായ ഒരു സഹകരണക്കരാറില്‍ എത്തിയേക്കുമെന്ന് ദ് ഫിനാന്‍ഷ്യല്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്യുന്നു. വിഡിയോ പരസ്യങ്ങള്‍, സെലബ്രിറ്റികള്‍ഉള്‍പ്പെടുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊക്കെ ട്വിറ്ററിലെത്തിയേക്കും. ഗൂഗിളുമായി സഹകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം, ആമസോണ്‍, ഐബിഎം, സെയില്‍സ്‌ഫോഴ്‌സ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുമായും വിശാലമായ സഹകരണക്കരാറില്‍ ഏര്‍പ്പെടാനുള്ള ശ്രമവും ലിന്‍ഡയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പറയുന്നു.

∙കരുത്തോടെ സെന്‍ഫോണ്‍ 10; 16ജിബി റാം

അസൂസിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച സ്മാര്‍ട്ഫോണ്‍ യൂറോപ്പില്‍ പുറത്തിറക്കി-സെന്‍ഫോണ്‍ 10. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 ജെന്‍2 പ്രോസസറിനൊപ്പം 16ജിബി വരെ റാമും ഫോണിനുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഫുള്‍എച്ഡിപ്ലസ്, എച്ഡിആര്‍ 10പ്ലസ് സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന 5.9-ഇഞ്ച് അമോലെഡ് സ്‌ക്രീനിന് 144ഹെട്‌സ് റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റും 1100 ബ്രൈറ്റ്‌നെസും ഉണ്ട്. ആന്‍ഡ്രോയിഡ് 13 കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോണിന് 256 ജിബി സംഭരണശേഷിയും ഉണ്ട്. 799 യൂറോ ആണു വില. (ഏകദേശം 72,000 രൂപയ്ക്ക് അടുത്ത്.)

ഫൂജിഫിലിം ഇന്‍സ്റ്റാക്‌സ് സ്‌ക്വയര്‍ എസ്‌ക്യു40 അവതരിപ്പിച്ചു

ഫൂജിഫിലിം രണ്ടു പുതിയ ഇന്‍സ്റ്റന്റ് ക്യാമറകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ അവതരിപ്പിച്ചു-ഇന്‍സ്റ്റാക്‌സ് സ്‌ക്വയര്‍ എസ്‌ക്യു40, ഇന്‍സ്റ്റാക്‌സ് മിനി ഇവോ എന്നിവയാണ് അവ. ഫോട്ടോകള്‍ അപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രിന്റു ചെയ്തു കാണുക എന്ന ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്കാണ് ഇവ ഗുണകരമാകുക. സ്‌ക്വയര്‍ എസ്‌ക്യു40 മോഡലിന് 16,999 രൂപയാണ് വിലയിട്ടിരിക്കുന്നത്.

ആദ്യ ഫോള്‍ഡബ്ള്‍ ഫോണുമായി വണ്‍പ്ലസ്

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആദ്യ ഫോള്‍ഡബ്ള്‍ ഫോണ്‍ താമസിയാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഫോണിന് 7.8-ഇഞ്ച് വലുപ്പമുളള പ്രധാന ഡിസ്‌പ്ലേയും 6.3-ഇഞ്ചുള്ള പുറം സ്‌ക്രീനും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇരു സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്കും ഫുള്‍എച്ഡി പ്ലസ്റെസലൂഷനും 120 ഹെട്‌സ് വരെ റിഫ്രെഷ് റെയ്റ്റും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗണ്‍ 8 ജെന്‍ 2 പ്രോസസര്‍, 16 ജിബി വരെ റാം, 256 ജിബി വരെ സംഭരണ ശേഷി തുടങ്ങിയവ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ക്യാമറാ സിസ്റ്റം

പിന്നിലുണ്ടായിരിക്കുക ട്രിപ്പിള്‍ ക്യാമറാ സിസ്റ്റമായിരിക്കും എന്നാണ് സൂചന. പ്രധാന ക്യാമറയ്ക്കും അള്‍ട്രാ-വൈഡിനും 48എംപി വീതം റെസലൂഷന്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും ടെലിഫോട്ടോ മൊഡ്യൂളിന് 64എംപി റെസലൂഷന്‍ കാണുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കവര്‍ഡിസ്‌പ്ലെയിലെ സെല്‍ഫി ക്യാമറയ്ക്ക് 32എംപി റെസലൂഷനും ഉള്ളിലെ സ്‌ക്രീനിന് 20എംപി സെല്‍ഫി ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കും. 4 800എംഎഎച് ബാറ്ററി, 67w ഫാസ്റ്റ് ചാര്‍ജിങ് തുടങ്ങിയവയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോണ്‍ ഇറക്കാന്‍ പോകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി ഒരു സ്ഥിരീകരണവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.

