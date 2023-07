1 കിലോ സ്വർണത്താൽ പൊതിഞ്ഞ 40,000 ഡോളറിന്റെ വിഷന്‍ പ്രോ

കാവിയാര്‍ (Caviar)എന്ന കമ്പനി വിഷന്‍ പ്രോയ്ക്ക് സ്വര്‍ണം പൂശിയ ഒരു സ്‌പെഷല്‍ എഡിഷന്‍ ഇറക്കുന്നു. അതിന്റെ വിലയാകട്ടെ 40,000 ഡോളറാണ്. ഇതു കോടീശ്വരന്മാർക്കു തങ്ങളുടെ പണക്കൊഴുപ്പു പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണമാണ്. ടോം ഫോര്‍ഡിന്റെ ഫ്ലിപ് ഗ്ലാസുകളെപ്പോലെയും, ഗൂചി സ്‌കി മാസ്‌കുകളെ പോലെയും ഒക്കെ ഒരു ഫാഷന്‍ അക്‌സസറിയായി സ്വർണ വിഷന്‍ പ്രോ മാറ്റപ്പെടും. ടെക് അദ്ഭുതമായി വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന മിക്‌സഡ് റിയാലിറ്റി ഹെഡ്‌സെറ്റായ വിഷന്‍ പ്രോയ്ക്ക് ആപ്പിള്‍ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വില 3,499 ഡോളര്‍ തന്നെ വളരെ കൂടുതലാണെന്നായിരുന്നു ഇതുവരെയുള്ള പരാതി. അപ്പോഴാണ് സ്പെഷൽ എഡിഷൻ വരുന്നത്.

ഈ വിഷന്‍ പ്രോ പ്രവര്‍ത്തിക്കാതായാലും പണം പോകില്ല

കാവിയാര്‍ കമ്പനിയുടെ സ്പെഷൽ വിഷന്‍ പ്രോ പ്രവർത്തിച്ചില്ലെങ്കിലും അതിന്റെ മൂല്യം നിലനിര്‍ത്താനായേക്കും എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതില്‍ 18 ക്യാരറ്റ് സ്വര്‍ണമാണ് രൂപ മാറ്റത്തിനായി കമ്പനി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. (1 കിലോയിലേറെ സ്വര്‍ണം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.) അതിന്റെ ഹെഡ് മൗണ്ട് അത്യുജ്വല നിലവാരമുള്ള കൊണൊലി ലെതര്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് റോയല്‍ കോര്‍ട്ടിനും, റോള്‍സ്-റോയ്‌സിനും കൊണൊലിയാണത്രെ ലെതര്‍ നല്‍കുന്നത്.

Image:caviar.global

ഒട്ടനവധി ഉപകരണങ്ങളിൽ പരീക്ഷണം

ഇതാദ്യമായല്ല, കാവിയാര്‍ കമ്പനി ഇത്തരം ഉദ്യമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്-ആഡംബര പ്രേമികള്‍ക്കായി ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഭഗങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഐഫോണുകളും, സ്വര്‍ണ്ണ എയര്‍പോഡുകളും, വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആപ്പിള്‍ വാച്ചുകളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തില്‍ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതില്‍ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായത് സോണിയുടെ പ്ലേസ്റ്റേഷന്‍ 5 ആണ്. ഇതില്‍ പതിച്ചിരിക്കുന്നത് 20 കിലോ സ്വര്‍ണമാണത്രെ. വില 500,000 ഡോളറും! ഇങ്ങനെ പല ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കും പരിവര്‍ത്തനം നടത്തി വില്‍ക്കുന്ന കമ്പനി ചില അക്‌സസറികളും ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഐഫോണ്‍ കെയ്‌സുകള്‍.

40,000 ഡോളര്‍ വില എന്നത് നുണയാണെന്ന് കാവിയാര്‍

വിലയുടെ കാര്യത്തില്‍ തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നുണ അടിച്ചിറക്കി വിടുകയാണ് മാധ്യമങ്ങള്‍ എന്ന് കാവിയാര്‍ കമ്പനി പ്രതികരിച്ചു. തങ്ങള്‍ 40,000 ഡോളര്‍ വില വിഷന്‍ പ്രോയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു എന്നു പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കാവിയാര്‍ കമ്പനി പ്രതികരിച്ചു എന്ന് ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍. തങ്ങള്‍ 39,900 ഡോളര്‍ മാത്രമാണ് വാങ്ങുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് തുക മാറ്റിപ്പറയുന്നത് എന്നാണ് അവരുടെ വാദം. ഇനി ഇത്രയും പണം മുടക്കി വിഷന്‍ പ്രോ സ്‌പെഷല്‍ എഡിഷന്‍ വാങ്ങാന്‍ ഉദ്ദേശമുണ്ടെങ്കില്‍ വേഗം കാര്യങ്ങള്‍ നീക്കണേ, കാരണം വെറും 24 എണ്ണം സ്‌പെഷല്‍ എഡിഷന്‍ വിഷന്‍ പ്രോ മാത്രമേ കാവിയാര്‍ നിര്‍മിക്കുന്നുള്ളൂ.

∙3 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മുല്യമുള്ള ലോകത്തെ ആദ്യ കമ്പനിയായി ആപ്പിള്‍

ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍ ഇപ്പോഴെന്ന് സിഎന്‍ബിസി. അതേസമയം, ജനുവരി 2, 2022ല്‍ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ആദ്യമായി 3 ട്രില്ല്യന്‍ കടന്നിരുന്നു. എന്നാല്‍, ആ ദിവസത്തെ ട്രേഡിങ് സെഷന്‍ അവസാനിക്കുന്നതിനുമുമ്പു തന്നെ അത് ഇടിയുകയും ചെയ്തു. ഇത്തവണ അതല്ല സ്ഥിതി. ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ഒരു കമ്പനി ഈ നാഴികക്കല്ല് താണ്ടുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. മാര്‍ക്കറ്റില്‍ പരാജയപ്പെട്ടേക്കുമോ എന്ന സംശയിക്കുന്ന വിഷന്‍ പ്രോ എന്ന ഉപകരണം പരിചയപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാണ് കമ്പനിക്ക് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനായിരിക്കുന്നത്.

∙ഒരു ദിവസം നടത്താവുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ക്കും പരിധി കല്‍പ്പിച്ച് ട്വിറ്റര്‍

aprott/Istock

ഒരു ദിവസം ഒരു ട്വിറ്റര്‍ യൂസറിന് നടത്താവുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ക്കു പോലും പരിധി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇലോണ്‍ മസ്‌കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സമൂഹ മാധ്യമമായ ട്വിറ്ററിനെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വര്‍ത്തമാനം. ട്വിറ്റര്‍ വേരിഫൈഡ് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 6,000 ട്വീറ്റുകള്‍ വരെ നടത്താം. ഇത് വരും ദിവസങ്ങളില്‍ 8,000 ആയി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് മേധാവി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എന്‍ഗ്യാജറ്റ്.

അതേസമയം, ട്വിറ്റര്‍ ബ്ലൂ അക്കൗണ്ട് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് പ്രതിദിനം 600 പോസ്റ്റുകളാണ് നടത്താം. എന്നാല്‍, ഇത്തരം ഉപയോക്താക്കള്‍ ട്വിറ്റര്‍ ഏതാനും മിനിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ തന്നെ 'പരിധി കഴിഞ്ഞു' എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുമെന്ന് ചില റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. ഒരാള്‍ക്ക് ഒരു ദിവസം വായിക്കാവുന്ന ട്വീറ്റുകള്‍ക്കു പോലും പരിമിതികൊണ്ടുവന്നു.

പുതിയ നീക്കത്തിനു പിന്നിലെന്ത്?

ട്വിറ്റര്‍ ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്ന നീക്കത്തിനു പിന്നില്‍ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളാണോ എന്ന കാര്യത്തില്‍ വ്യക്തതയില്ല. അതേസമയം, തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡേറ്റയിലേക്ക് ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പോലെയുള്ള എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ടുകള്‍ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് തടയിടാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ ഇതെന്നുള്ള സംശയവും ഉയരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തില്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഓപ്പണ്‍എഐ കമ്പനിയില്‍ വന്‍തോതില്‍ നിക്ഷേപം ഇറക്കിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് മസ്‌ക് കത്തയച്ചു എന്നും പറയുന്നു. അതേസമയം, ലോഗ്-ഇന്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്ക് ട്വീറ്റുകള്‍ഇപ്പോള്‍ കാണാന്‍ സാധിക്കാത്തത് താത്കാലിക പ്രശ്‌നമാണെന്ന് മസ്‌ക് പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എല്ലാം ഉടനെ ശരിയാകുമെന്ന് മസ്‌ക്

ട്വിറ്ററിലെ ഡേറ്റ നൂറുകണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങള്‍ അടര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നു. ഇത്തരം ബോട്ടുകള്‍ തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് സാധാരണ ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കളെ വരെ ബാധിക്കുന്നു. അതിനെതിരെയുള്ള ചില പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കമ്പനിനടത്തുകയാണ്. സമീപ ഭാവിയില്‍ തന്നെ എല്ലാം ശരിയാകും എന്നാണ് ട്വിറ്റര്‍ മേധാവി മസ്‌ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളറിയാന്‍ യൂക്ലിഡ് ടെലസ്‌കോപ്

പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിഗൂഢ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് വെളിച്ചംവീശാനുളള ശ്രമവുമായി യൂക്ലിഡ് ടെലസ്‌കോപ് വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ് മസ്‌കിന്റെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയായ സ്‌പെയ്‌സ്എക്‌സ്. ഡാര്‍ക് യൂണിവേഴ്‌സ് എന്ന വിവരണമുള്ള പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളവിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണിത്. യൂറോപ്യന്‍ സ്‌പെയ്‌സ് ഏജന്‍സിയാണ് യൂക്ലിഡ് ടെലസ്‌കോപ് നിര്‍മ്മിച്ചതും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതും. ഏകദേശം 10 ലക്ഷം മൈല്‍ അകലെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത്. ഈ പ്രദേശത്ത് എത്തിച്ചേരാന്‍ ഒരു മാസംഎടുക്കും. വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിച്ചു തുടങ്ങാന്‍ പിന്നെയും 2 മാസം എടുക്കും. ഏകദേശം 6 വര്‍ഷമായിരിക്കും മൊത്തം സര്‍വേക്ക് എടുക്കുക.

∙ ആപ്പിളുമായി പേറ്റന്റ് ലൈസന്‍സ് കരാര്‍ പുതുക്കി നോക്കിയ

The Apple Inc. logo is seen in the lobby of New York City's flagship Apple store. File Photo: Reuters/Mike Segar

തങ്ങളും ആപ്പിളുമായുള്ള പേറ്റന്റ് ലൈസന്‍സ് കരാറുകള്‍ പുതുക്കിയെന്ന് ഫിന്നിഷ് കമ്പനിയായ നോക്കിയ. 2023 അവസാനം തീരുമായിരുന്ന കരാറുകളാണ് പുതുക്കിയത്. എന്തെല്ലാം കരാറുകളാണ് പുതുക്കിയത് എന്നത് രഹസ്യമാണ്. അതേസമയം, 5ജി പ്രക്ഷേപണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നോക്കിയയുടെ പേറ്റന്റുകള്‍ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങള്‍ ഇതില്‍ ഉണ്ടായാക്കാമെന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ ടെര്‍മിനേറ്റര്‍ സിനിമ എഐയുടെ വരവ് പ്രവചിച്ചിരുന്നു എന്ന് ആർനോള്‍ഡ്

തന്റെ അഭിനയ ജിവിതത്തിലെ വഴിത്തിരിവായ 1984ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ ദി ടെര്‍മിനേറ്റര്‍ സിനിമയില്‍ തന്നെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സിന്റെ വരവ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഹോളിവുഡ് നടന്‍ ആർനോള്‍ഡ് ഷ്വാസനെഗര്‍. ആ സിനിമിയില്‍തന്നെ തങ്ങള്‍ സ്വയാവബോധമുള്ള മെഷീനുകളെ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് 7 ലോസ് ആഞ്ചലീസില്‍ നടന്ന ഒരു ചടങ്ങില്‍ പറഞ്ഞത്.

English Summary: Rs 37.7 lakh: That’s how much this ‘special’ edition of Apple’s Vision Pro costs