സേവ് ദ ഡേറ്റ്: ഓഫറുകളുടെ വെടിക്കെട്ടുമായി ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഡേ ജൂലൈ 15 മുതല്‍

ആദായ വിലയ്ക്ക് ഉപകരണങ്ങളും വസ്തുക്കളും വാങ്ങിക്കൂട്ടാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കായി ഈ വര്‍ഷത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ് ദിനങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആമസോൺ. ഇന്ത്യയില്‍ ഈ വര്‍ഷത്തെ ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഡേ ജൂലൈ 15, 16 തിയതികളിലായിരിക്കും നടത്തുക. തെരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളും, ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും എംആര്‍പിയിലും താഴ്ന്ന വിലയിൽ വാങ്ങാനാകും.

ശരിക്കും എന്താണീ പ്രൈം ഡേ?

ആമസോണ്‍ പ്രൈം ദിനത്തില്‍ ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും വിലക്കുറവില്‍ ലഭിച്ചേക്കാമെങ്കിലും, ഈ സെയിലിന്റെ മുഴുവന്‍ ഗുണവും ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗത്വം തന്നെ വേണം. അതിനാലാണ് പ്രൈം ഡേ എന്ന പേരിട്ടിരിക്കുന്നതു തന്നെ. ഇന്ത്യയില്‍ പ്രൈം അംഗമാകാന്‍ ഇപ്പോള്‍ നാല് വ്യത്യസ്ത പ്ലാനുകളാണ് ആമസോണ്‍ നല്‍കുന്നത്:

∙പ്രതിമാസം 299 രൂപ

∙മൂന്നു മാസത്തേക്ക് 599 രൂപ

∙വാര്‍ഷിക വരിസംഖ്യ (ആന്യുവല്‍ പ്രൈം) 1499 രൂപ

ആന്യുവല്‍ പ്രൈം ലൈറ്റ് (12 മാസത്തേക്ക്) 999 രൂപ

ആമസോണ്‍ പ്രൈം അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സൈറ്റില്‍ നിന്നു വാങ്ങുന്ന പല ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും ഷിപ്പിങ് ചാര്‍ജ് ഇല്ലാതെ എത്തിച്ചു ലഭിക്കും. പ്രൈം വിഡിയോ, പ്രൈം മ്യൂസിക്, പ്രൈം റീഡിങ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കു പുറമെ, ചില ഷോപ്പിങ് ഡീലുകളും പ്രത്യേകമായി ലഭിക്കും. ഒന്നിച്ചടയ്ക്കാന്‍ സാധിച്ചാല്‍ ആന്യുവല്‍ പ്രൈം ആണ് നല്ലത്. പ്രതിമാസ ചിലവ് 179 രൂപ. ആന്യുവല്‍ പ്രൈം ലൈറ്റിന് ചില പരിമിതികള്‍ ഉണ്ട്. കണ്ടെന്റ് സ്ട്രീമിങ് മൊബൈല്‍ ഉപകരണങ്ങളില്‍ മാത്രമെ കാണാന്‍ സാധിക്കൂ. പ്രൈം വിഡിയോ സ്റ്റാന്‍ഡര്‍ഡ് ഡെഫനിഷനിലേ ലഭിക്കൂ. പരസ്യംകാണേണ്ടി വരും. പ്രൈം മ്യൂസിക്, ഗെയിമിങ്, റീഡിങ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങള്‍ ലഭിക്കില്ല. ഷിപ്പിങിന്റെ കാര്യത്തിലും ചില പരിമിതികള്‍ ഉണ്ട്. പ്രൈം വിഡിയോയില്‍ ഇംഗ്ലിഷിനു പുറമെ, മലയാളമടക്കമുളള ഇന്ത്യന്‍ ഭാഷകളിലെ സിനിമകളും ലഭ്യമാണ്.

പ്രൈം ഡേ വിവിധ രാജ്യങ്ങളില്‍

ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോപ്പിങ് വെബ്‌സൈറ്റ് ആയ ആമസോണ്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും നടത്തപ്പെടുന്നതാണ് പ്രൈം ഡേ. ഇത് 2016 വരെ ഒരു ദിവസത്തേക്കായിരുന്നു സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ വീണതാണ് പ്രൈം ഡേ എന്ന പേര്. എന്നാല്‍ ഇത് 2017ല്‍ രണ്ടു ദിവസത്തേക്കായി നീട്ടി. 2019ല്‍ 19 രാജ്യങ്ങളില്‍ ഇത് നടത്തിയെങ്കില്‍, 2021ല്‍ 20 രാജ്യങ്ങളിലും, 2022ല്‍ 23 രാജ്യങ്ങളിലും ആമസോണ്‍ പ്രൈം ഡേ വില്‍പ്പന നടത്തി. എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും പ്രൈം ഡേ ഒരേ ദിനത്തില്‍ തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ലെന്ന് മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളിലെചരിത്രം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഈ വര്‍ഷത്തെ ചില ഓഫറുകള്‍

ഈ വര്‍ഷത്തെ പ്രൈം ഡേ വില്‍പ്പനയില്‍ എസ്ബിഐ കാര്‍ഡ്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കാര്‍ഡ് ഉടമകള്‍ക്ക് ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ 10 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവില്‍ സ്വന്തമാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് ആമസോണ്‍ അറിയിച്ചു. ലെനോവോ, ഗോദറേജ്, ടോഷിബാ തുടങ്ങിയ ബ്രാന്‍ഡുകള്‍അടക്കം മൂന്നൂറിലേറെ കമ്പനികളില്‍ നിന്നുളള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ആദായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും.

വണ്‍പ്ലസ്, ഇന്റല്‍, എല്‍ജി, നാര്‍സോ, സാംസങ്, ഐക്യൂ, അലന്‍ സോളി, ടൈറ്റന്‍, ബദാദ്, വെല്‍സ്പണ്‍, ടാറ്റാ കണ്‍സ്യൂമര്‍ പ്രൊഡക്ട്‌സ് എന്നിവരുടെയും ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ വിലക്കുറവിൽ ലഭിക്കും. ചില ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 5000 രൂപ വരെ ക്യാഷ് റിവോഡ്‌സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇന്ത്യന്‍ ചെറുകിട വ്യവസായികളുടെ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങളും വിറ്റഴിക്കപ്പെടും. ഇവയ്ക്ക് 60 ശതമാനം വരെയായിരിക്കും കിഴിവ്.

സ്മാര്‍ട് ഫോണുകൾ

ചില സ്മാര്‍ട് ഫോണുകള്‍ക്കും അക്‌സസറികള്‍ക്കും 40 ശതമാനം വരെ വിലക്കുറവുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആമസോണ്‍ പറയുന്നു. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത്തവണ പഴയ ഫോണുകള്‍ക്ക് 35,000 രൂപ വരെയാണ് വില നല്‍കുക. (മോഡലും കണ്ടിഷനും അടക്കം പരിഗണിച്ചശേഷമായിരിക്കും പഴയ ഉപകരണത്തിന് വില നിശ്ചയിക്കുക.) 5ജി ഫോണുകള്‍ പ്രതിദിനം 41 രൂപ വച്ചുവരെ ലഭ്യമാകുമെന്നു കമ്പനി അറിയിക്കുന്നു. തുടക്ക മൊബൈലുകള്‍ 5999 രൂപയ്ക്കു വില്‍ക്കുമെന്നും കമ്പനിയുടെ പരസ്യത്തില്‍ പറയുന്നു. ചില ഫോണുകള്‍ക്കൊപ്പം അക്‌സസറികള്‍ ഫ്രീയായും ലഭിച്ചേക്കും.

ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍

ഇത്തവണത്തെ പ്രൈം ദിനത്തില്‍ 40,000 രൂപ വരെ കിഴിവില്‍ ലാപ്‌ടോപ്പുകള്‍ വില്‍ക്കുമെന്ന് ആമസോണ്‍ അറിയിക്കുന്നു. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും. പലിശയില്ലാത്ത തവണ വ്യവസ്ഥയിലും ഇവ സ്വന്തമാക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കും.

അക്‌സസറികള്‍

സ്മാര്‍ട് വാച്ചുകള്‍ 799 രൂപയ്ക്കു മുതല്‍ ലഭ്യമാക്കും. ടാബ് ലറ്റുകള്‍ 4,499 രൂപയ്ക്കും ലഭിച്ചേക്കും. ചില ഹെഡ്‌ഫോണ്‍, സ്പീക്കര്‍, ഇയര്‍ഫോണ്‍ തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് 80 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ഉണ്ടാകും.

ഉപകരണങ്ങള്‍

അടുക്കള ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് 70 ശതമാനം വരെയും, ഫര്‍ണിച്ചറിന് 80 ശതമാനം വരെയും,ഫിറ്റ്‌നസ്, സ്‌പോര്‍ട്‌സ് ഉപകരണങ്ങള്‍ക്ക് 80 ശതമാനം വരെയും, ബെഡുകള്‍ക്കും മറ്റും 85 ശതമാനം വരെയുമാണ് കിഴിവ്.

തുണിത്തരങ്ങള്‍

ആമസോണ്‍ ഫാഷന്‍സ് 50-80 ശതമാനം വരെയുമാണ് കിഴിവ് ഓഫര്‍ ചെയ്യുന്നത്.ടി-ഷര്‍ട്ടുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളില്‍ കുറഞ്ഞത് 60 ശതമാനം വിലക്കുറവ് ലഭിക്കുന്നവയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് ആമസോണ്‍ പറയുന്നു.പാദരക്ഷകള്‍ക്ക് 50-80 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൗന്ദര്യ വര്‍ദ്ധക വസ്തുക്കള്‍ക്ക് 60 ശതമാനം വരെയാണ് കിഴിവ്.ആഭരണങ്ങള്‍, വാച്ചുകള്‍, ലഗേജ് വിഭാഗത്തിലും 50-80 ശതമാനം കിഴിവുള്ള ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിരിക്കും.

സ്മാര്‍ട്ട് ടിവികള്‍, ഫ്രിജ് പോലെയുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങളും ആദായ വിലയ്ക്ക് ലഭിക്കും. ഇവയില്‍ ചിലതിന് 60 ശതമാനം വരെയാണ് കിഴിവ്. എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ഓഫറും ഇവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കും. വാഷിങ് മെഷീന്‍ ശ്രേണിയുടെ വില തുടങ്ങുന്നത് 6550 രൂപ മുതലാണ്. ചില ഓലെഡ് ടിവികള്‍ക്കും 60 ശതമാനം വരെ കിഴിവുണ്ടായിരിക്കും. ചില 4കെ സ്മാര്‍ട്ട് ടിവികള്‍ 999 രൂപ പ്രതിമാസ അടവ് വഴിയും സ്വന്തമാക്കാം.

ആമസോണ്‍ കിന്‍ഡ്ല്‍, എക്കോ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങള്‍

ആമസോണിന്റെ ഇബുക്ക് റീഡറായ കിന്‍ഡ്ല്‍, സ്മാര്‍ട്ട് സ്പീക്കര്‍ ശ്രേണിയായ എക്കോ, സ്ട്രീമിങ് ഉപകരണങ്ങളുള്ള ഫയര്‍ടിവി വിഭാഗം തുടങ്ങിയവ ഏറ്റവും വിലക്കുറവില്‍ ലഭിക്കുന്നത് പ്രൈം വില്‍പ്പനയിലാണ്. ഇവയില്‍ ചിലതിന് 55 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.10 ദിവസത്തെ റിട്ടേണ്‍ പോളിസിയുമുണ്ട്. പുസ്തകങ്ങള്‍, കളിപ്പാട്ടങ്ങള്‍, ഗ്രൂമിങ് ഉപകരണങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കും.വീട്ടിലേക്കു വേണ്ട പലചരക്കു സാധനങ്ങളും മറ്റും ഇത്തരത്തില്‍ വിറ്റഴിക്കപ്പെടും. ക്ലോക്കുകള്‍ തുടങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളും വിലക്കുറവില്‍ വില്‍ക്കും.

വാട്സ്ആപിലെ ഈ മാറ്റം അറിഞ്ഞോ?; ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററി കൈമാറ്റം ഇനി ഇങ്ങനെ...





പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍

ഇവയ്‌ക്കെല്ലാം പുറമെ, മുമ്പ് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന ഉപകരണങ്ങളും മറ്റും പ്രൈം ഡേയില്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കുമല്ല കിഴിവ് നല്‍കുക. തിരഞ്ഞെടുത്ത ഉപകരണങ്ങള്‍ക്കായിരിക്കും. എന്നാല്‍ ഒട്ടു മിക്ക വിഭാഗങ്ങളിലും കിഴിവോടെ സാധനങ്ങള്‍ വാങ്ങാന്‍ സാധിക്കും. ചില പ്രൊഡക്ടുകള്‍ക്കൊപ്പം ഫ്‌ളാറ്റ് ഡിസ്‌കൗണ്ടിനു പുറമെ മറ്റ് ഓഫറുകളും കണ്ടേക്കുമെന്നതും കൂടുതല്‍ കിഴിവു നേടാന്‍ സഹായിച്ചേക്കും.

English Summary: The Amazon Prime Day sale for Prime members will begin on July 15. This two-day event will offer a wide range of devices and products with heavy discounts and bank offers.