ഫ്രീയായി യുട്യൂബ് കാണാനാവില്ല; ആഡ് ബ്ലോക്കര്‍ പടിക്കു പുറത്ത്!

വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ യുട്യൂബ് പരസ്യം കാണാതിരിക്കാനുള്ള തേർഡ് പാർടി ബ്ളോക്കറുകളിൽ വിവാദ നിബന്ധന നടപ്പാക്കി തുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പരസ്യങ്ങള്‍ ബ്ലോക്കുചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് പരമാവധി മൂന്നു വിഡിയോ മാത്രമെ കാണാനാകൂ എന്ന സന്ദേശം ലോകമെമ്പാടുമായി,ലഭിച്ചുതുടങ്ങിയെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.

എടുക്കുക ഇതാണ് യുട്യൂബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതത്രെ. ഇത് അനിവാര്യമാണോയെന്ന ചര്‍ച്ചയാണ് ഇപ്പോള്‍ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബ്രൗസറുകളില്‍ ആഡ് ബ്ലോക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഈ സന്ദേശം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുകില്‍ ആഡ് ബ്ലോക്കര്‍ മാറ്റുക, അല്ലെങ്കില്‍ യൂട്യൂബിന്റെ പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രിപ്ഷന്‍ എടുക്കുക ഇതാണ് യൂട്യൂബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതത്രേ. ഇത് അനിവാര്യമാണോയെന്ന ചര്‍ച്ച തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

പരസ്യം കണ്ടേ മതിയാകൂ എന്ന് ഗൂഗിള്‍

പരസ്യങ്ങള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നതിനാലാണ് തങ്ങള്‍ക്ക് യൂട്യൂബ് സൗജന്യമായി കാണിക്കാന്‍ സാധിക്കുന്നത്, അതിനാല്‍ അത് അനുവദിക്കണം എന്നാണ് ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നത്. പരസ്യം കാണേണ്ട എന്നുള്ളവര്‍ മാസവരി അടച്ച് യൂട്യൂബ് പ്രീമിയം സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യണമെന്നു കമ്പനി പറയുന്നു. അതേസമയം ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോള്‍ നത്തുന്നത് ഒരു പരീക്ഷണമായിരിക്കാമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു

മുന്നറിയിപ്പിനു ശേഷവും വിഡിയോ കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ഗൂഗിള്‍ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി. ആന്‍ഡ്രോയിഡിന്റെ യൂട്യൂബ്പ്ലെയറില്‍ ആഡ് ബ്ലോക്കര്‍ ഉപയോഗിച്ച ആള്‍ക്കും മുന്നറിയിപ്പു ലഭിച്ചു എന്നും പറയുന്നു. പക്ഷേ എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് പ്ലെയറില്‍ ആഡ് ബ്ലോക്കര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ സാധിച്ചതെന്ന് വ്യക്തമല്ലെന്ന് 9ടു5ഗൂഗിള്‍ പറയുന്നു.

അമിത പരസ്യമെന്നു പലരും

കുറച്ചു പരസ്യങ്ങളൊക്കെ സഹിക്കാമായിരുന്നു, ഗൂഗിള്‍ വ്യാപകമായി പരസ്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ആഡ് ബ്ലോക്കറുകളെ ആശ്രയിച്ചു തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പലരും കമന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില പരസ്യങ്ങള്‍ക്ക് നിലവാരം പോലുമില്ല. ഫ്രീയായി യൂട്യൂബ് കാണുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് പരസ്യ പ്രളയം ആയിരിക്കാമെന്നും വാദമുണ്ട്. പരമാവധി ആളുകളെ മാസവരിക്കാരാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണോ പുതിയ നീക്കം എന്നുള്ള സംശയവും ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു.

ഗൂഗിളിന്റെ പഴ്‌സനലൈസ്ഡ് ആഡ് ട്രാക്കിങ്

ആളുകള്‍ ആഡ് ബ്ലോക്കറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതു തന്നെ ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ മൂലമാണെന്ന് ഒരു വിഭാഗം. വ്യക്തികളെ അറിഞ്ഞുള്ള പരസ്യം നല്‍കി പണംവാരാനുള്ള ശ്രമം സ്വകാര്യതയിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റമാണെന്നാണ് വാദം. ഒരു വ്യക്തിയുടെ മൊത്തം ഇന്റര്‍നെറ്റ് ബ്രൗസിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അടക്കം ശേഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങള്‍ ഉപയോഗിച്ച് അയാളുടെ പ്രൊഫൈലുകള്‍ വരെ ഇത്തരം കമ്പനികള്‍ ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിക്കുന്നു എന്നും ആരോപണമുണ്ടല്ലോ.

തങ്ങളുടെ ക്രോം ബ്രൗസര്‍ വഴിയുള്ള ട്രാക്കിങ്ങും ഗൂഗിള്‍ ഇപ്പോഴും നിര്‍ബാധം തുടരുന്നു എന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. സ്വകാര്യതയെക്കുറിച്ച് അവബോധമുള്ളവര്‍ ഗൂഗിളും ഫെയ്‌സ്ബുക്കും പോലെയുള്ള കമ്പനികള്‍ നടത്തിവരുന്ന ട്രാക്കിങ്ങിനെ ഒരു തരത്തില്‍ പിടിച്ചു കെട്ടിയിരുന്നത് ആഡ് ബ്ലോക്കറുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു. പുതിയ പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു എന്ന് ഗൂഗിളിനു തോന്നിയാല്‍ അതും ഉടനെ അവസാനിക്കും.

∙വിഡിയോ സ്ട്രീമിങിന് സ്‌പോട്ടിഫൈ

ഓഡിയോ സ്ട്രീമിങ് വഴി ഹരംകൊള്ളിക്കുന്ന ആപ് സ്‌പോട്ടിഫൈ താമസിയാതെ ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള മ്യൂസിക് വിഡിയോ സ്ട്രീമിങ് നടത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുകയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട് . ഇത് യൂട്യൂബിന് വെല്ലുവിളി ഉയര്‍ത്തിയേക്കാമെന്നും സൂചനയുണ്ട്. വിവാദ ചൈനീസ് ആപ്പായ ടിക്‌ടോക്കും യൂട്യൂബിന്റെ പുതിയ നീക്കം മുതലെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചേക്കാം.

The Apple Inc. logo is seen in the lobby of New York City's flagship Apple store. File Photo: Reuters/Mike Segar

∙ആപ്പിളിന് അധികം വിഷന്‍ പ്രോ ഉണ്ടാക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന്

തങ്ങളുടെ ആദ്യ എആര്‍-വിആര്‍ ഹെഡ്‌സെറ്റായ വിഷന്‍ പ്രോ ഏകദേശം 10 ലക്ഷം എണ്ണം 2024ല്‍ വിപണിയിലെത്തിക്കാനായിരുന്നു ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയുടെ ശ്രമം. എന്നാല്‍, അതിന്റെ പകുതി പോലും നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിച്ചേക്കില്ലെന്ന് സൂചന. ചൈനീസ് കരാര്‍ നിര്‍മാതാവ് ലക്‌സ്‌ഷെയര്‍ മാത്രമാണ് ആപ്പിളിനായി വിഷന്‍ പ്രോ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. അവര്‍ക്ക് 2024ല്‍ 400,000 താഴെ വിഷന്‍ പ്രോ മാത്രമെ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്.



രൂപകല്‍പ്പനയിലെ സങ്കീര്‍ണ്ണതയും വേണ്ടത്ര കുറ്റമറ്റ മൈക്രോ-ഓലെഡ് സ്‌ക്രീനുകള്‍ നിര്‍മിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതുമാണ് നിര്‍മാണം കുറയ്ക്കാനുള്ള കാരണം. ഇത് ലക്‌സ്‌ഷെയറിനും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണെന്നു പറയുന്നു. കമ്പനി പ്രതിവര്‍ഷം 18 ദശലക്ഷം എണ്ണം വിഷന്‍ പ്രോ നിര്‍മിക്കാനുള്ള ഫാക്ടറി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലായിരുന്നു. അതോടൊപ്പം, വിഷന്‍ പ്രോയുടെ വില കുറഞ്ഞ വേര്‍ഷന്‍ പുറത്തിറക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും തൽക്കാലം നീട്ടിവച്ചു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു. 3,499 ഡോളറാണ് വിഷന്‍പ്രോയുടെ വില.

∙എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോ 3 വിഷന്‍ പ്രോയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിച്ചേക്കും

ആപ്പിളിന്റെ പ്രീമയം വയര്‍ലെസ് ഇയര്‍ബഡ്‌സ് ആയ എയര്‍പോഡ്‌സ് പ്രോയുടെ മൂന്നാം തലമുറ താമസിയാതെ അവതരിപ്പിച്ചേക്കും. ഇതിന് വിഷന്‍ പ്രോയുമായി സഹകരിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇവ ഐഫോണ്‍ 15 സീരിസിനൊപ്പം അവതരിപ്പിച്ചേക്കുമെന്നും ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ മാര്‍ക് ഗുര്‍മന്‍ പ്രവചിക്കുന്നു. അതു കൂടാതെ, ഇവയ്ക്ക് യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജിങ്ങും സാധ്യമായേക്കും.

പ്രോ മോഡലിന്റെ വില കുറഞ്ഞ വേര്‍ഷന്‍ ഇറക്കുന്ന കാര്യവും ആപ്പിള്‍ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം ഇയര്‍ഫോണ്‍സ് ഇറക്കുന്ന സോണി, സാംസങ്, ആമസോണ്‍ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കാനായിരിക്കും ഇത്. ഇനി ഇറക്കാന്‍ പോകുന്ന എല്ലാ എയര്‍പോഡ്‌സിനും യുഎസ്ബി-സി ചാര്‍ജിങ് ശേഷി നല്‍കിയേക്കുമെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

English Summary: YouTube renews war on adblockers by testing out a 3 video limit