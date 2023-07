ട്വീറ്റ് കാണണമെങ്കിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യണമെന്നും നിർദിഷ്ട എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ അക്ഷരങ്ങൾ ട്വീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പണം അ‌ടയ്ക്കണമെന്നുമൊക്കെയുള്ള കർശന നിയമങ്ങളായിരുന്നു അടുത്ത കാലത്ത് മസ്കിന്റെ സാരഥ്യത്തിൽ ട്വിറ്ററിൽ നടപ്പിലാക്കിയത്. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്കു അത്ര ഇഷ്ടമായുമില്ല, ഈ സാഹചര്യം മുതലെടുത്തു മെറ്റ ത്രെഡ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു. മെറ്റയോടു എതിരിടാൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലതും നിശബ്ദമായി ട്വിറ്റർ മാറ്റുകയാണെന്നു റിപ്പോർട്ട്.

പല ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലോഗിൻ ചെയ്യാതെ തന്നെ ട്വീറ്റുകൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞെന്നു വിവിധ ടെക് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഐഒഎസ് , ആൻഡ്രോയിഡ് എന്നിവയ്ക്കായി നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ത്രെഡ്സ് മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചത്. 7 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 10 മില്യൺ ഉപയോക്താക്കളെയാണ് ത്രെഡ്സിനു ലഭിച്ചത്. ആദ്യ 2 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ 2 ദശലക്ഷം, 7 മണിക്കൂറിൽ 10 ദശലക്ഷം ഇങ്ങനെയാണ് മെറ്റയുടെ ത്രെഡ്സ് മുന്നേറുന്നത്.

അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല കാരണം ത്രെഡ്സ് ഒരു സ്വതന്ത്ര ആപ്പല്ല, ഇൻസ്റ്റയുടെ സഹചരനാണ്. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ഒരേ അക്കൗണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതും. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിന്റെ ഒരു മാസത്തെ സ്ഥിര ഉപഭോക്താക്കൾ 2.5 ബില്യൺ ആണ്. അതിൽ ഒരു ബില്യൺ ഉപയോക്താക്കളെങ്കിലും ത്രെഡ്സിലേക്കു വരുമെന്ന പ്രതീക്ഷ സക്കർബർഗ് പങ്കുവച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. 500 വാക്കുകള്‍ വരെ പോസ്റ്റുചെയ്യാൻ ത്രെഡ്സ് ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നു, കൂടാതെ ട്വിറ്ററിന് സമാനമായ നിരവധി സവിശേഷതകളുമുണ്ട്.

എങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം

∙ആപ് സ്റ്റോറിൽനിന്നോ പ്ലേസ്റ്റോറിൽ നിന്നോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനാകും.

∙ത്രെഡ്സ് ആപ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതിനുശേഷം, ആപ് തുറന്നു ലോഗിൻ വിത് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കാനാകും.

∙അല്ലെങ്കിൽ ഇംപോർട്ട് ഫ്രം ഇൻസ്റ്റഗ്രാം എന്ന ഓപ്ഷനും ഉപോഗിക്കാം

∙ബയോ, ലിങ്ക്, പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ എന്നിവ തിരഞ്ഞെടുക്കാം.

∙പബ്ളിക് അക്കണോ പ്രൈവറ്റ് ആയി ഉപയോഗിക്കണോ എന്ന ഓപ്ഷനും ലഭ്യമാണ്.

∙ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരെ ഇതിലും ഫോളോ ചെയ്യാനുമാകും.

