റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ ആകർഷകമായ ഡിസ്‌കൗണ്ടുകളും ഓഫറുകളും സഹിതം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിൽപ്പനയിൽ മികച്ച ഡീലുകൾ നേടാൻ അവസരം. ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന റിലയൻസ് ഡിജിറ്റലിന്റെ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ സെയിൽ ആരംഭിച്ചു . ജൂലൈ 14 മുതൽ 16 വരെ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വിൽപ്പനയാണ്. പ്രമുഖ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾക്ക് 10,000/- രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവും, വ്യവസ്ഥകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള വില മാച്ച് ഗ്യാരണ്ടിയും (Price Match Guarantee ) ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആവേശകരമായ ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ് .

ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഈ പരിമിത കാലയളവിലെ ഓഫറുകൾ ജൂലൈ 16 വരെ ഏതെങ്കിലും റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നോ മൈ ജിയോ സ്റ്റോറുകളിൽ നിന്നോ നേടാം . ഓൺലൈനായി വാങ്ങാൻ www.reliancedigital.in-ൽ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. എളുപ്പത്തിലുള്ള ഫിനാൻസിംഗ്, ഇഎംഐ ഓപ്‌ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ് . ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ ഉപകരണങ്ങളുടെ വേഗത്തിലുള്ള ഡെലിവറിയും ഇൻസ്റ്റലേഷനും ലഭിക്കും.പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്ത മൊബൈൽ ഫോണുകൾ , ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, ടിവി, വാഷിംഗ് മെഷീനുകൾ റഫ്രിജറേറ്റർ എന്നിവ അത്യാകർഷകമായ വിലകളിൽ ലഭ്യമാകും.

