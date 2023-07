4ജിബി ഐഫോണ്‍ വാങ്ങിയത് ഒന്നര കോടി രൂപയ്ക്ക്! പക്ഷേ ഉടമയ്ക്കു ഒന്നു തൊടാനാവില്ല

കേവലം 4 ജിബിയുള്ള ഐഫോണ്‍ (റാം അല്ല) ലേലത്തില്‍ വിറ്റുപോയത് ഞെട്ടിക്കുന്ന തുകയ്ക്ക്. ഇത്തരം ലേലങ്ങൾ ട്രെൻഡായിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റീവ് ജോബിന്റെ 'കരസ്പർശമേറ്റ' 2007 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ മോഡലുകളിലൊന്നാണ് വലിയ തുകയ്ക്കു വിറ്റുപോയിരിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന്റെ ഒറിജിനല്‍ പാക്കിങ് പൊട്ടിക്കാതിരുന്ന ആദ്യ ഐഫോണുകളിലൊന്നാണ് ഒരാൾ ഇപ്പോള്‍ ലേലത്തില്‍ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലേലത്തുക 158,644 ഡോളറാണ്. എന്നാല്‍, ഐഫോണ്‍ കൈപ്പറ്റുമ്പോള്‍ ലേലം നടത്തിയ സ്ഥാപനത്തിന് 31,728 ഡോളര്‍ കൂടെ നല്‍കേണ്ടി വരും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാല്‍ വാങ്ങിച്ചയാളിന് മൊത്തം 190,372(1,56,22021 രൂപ) ചെലവായി.

ആശിച്ചു വാങ്ങാം, തൊടാനാവില്ല

വിരളമായ ഐഫോണുകള്‍ കനത്ത തുക നല്‍കി വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വര്‍ദ്ധിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നടത്തിയ ലേലത്തില്‍ വിറ്റുപോയ ഫോണിനേക്കാള്‍ ഏകദേശം 95,000 ഡോളര്‍ അധികം നല്‍കിയാണ് ഇത്തവണ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോസ് ആഞ്ചലീസ് കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്‍സിജി ഓക്ഷന്‍സ് ആണ് ലേലം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ലേലം പിടിച്ച ആളെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ രഹസ്യമാക്കി വച്ചിരിക്കുകയാണ്.

താന്‍ ലേലത്തില്‍ വാങ്ങിയ ഐഫോണിന്റെ ബോക്‌സിന്റെ പുറത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണം പൊളിച്ച് ഫോണ്‍ പുറത്തെടുത്ത് ആ ചരിത്ര വസ്തുവില്‍ ഒന്നു സ്പര്‍ശിക്കാന്‍ തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്താല്‍ പോലും അയാള്‍ നല്‍കിയ പണം പോയേക്കും. 2007ല്‍ പുറത്തിറക്കിയ ഈ ഫോണ്‍ ഇത്ര വില നല്‍കി വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഒരു നിക്ഷേപമെന്ന നിലയിലാണെങ്കില്‍ കൂടിനു മേലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് പാളി പൊളിയാതെ, അത് ഭദ്രമായി തന്നെ വാങ്ങിയ ആള്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ടിവരും!

ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ടെലികോം ഇറ്റാലിയ പ്രശ്‌നത്തില്‍

Image Credit: Shahid Jamil/Istock

ഒരിക്കല്‍ ആപ്പിള്‍ കമ്പനിയെ ഏറ്റെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ടെലികോം ഇറ്റാലിയ സ്പാ(SpA കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലായി എന്ന് ബ്ലൂംബര്‍ഗ്. ഏകദേശം 25 വര്‍ഷം മുൻപാണ് ഏറ്റെടുക്കല്‍ ചര്‍ച്ചയ്ക്കായി ടെലികോം ഇറ്റാലിയയുടെ പ്രതിനിധികൾ ആപ്പിള്‍ മേധാവി സ്റ്റീവ് ജോബ്‌സിനെ കാണാന്‍ കാലിഫോര്‍ണിയയിലേക്ക് പറന്നത്. കംപ്യൂട്ടര്‍ നിര്‍മാണത്തില്‍ ആ കാലത്ത് ആപ്പിളിന്റെ എതിരാളികളായിരുന്ന ഐബിഎമ്മിനു മുമ്പില്‍ പതറി നിന്നിരുന്ന സമയത്തായിരുന്നു ചര്‍ച്ച.

അന്ന് ലോകത്തെ ആറാമത്തെ വലിയ ടെലകോം കമ്പനിയായിരുന്നു ടെലോകം ഇറ്റാലിയ. കമ്പനിക്ക് ഏകദേശം 100 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്ല്യവും, ഒരു ഡസനിലേറെ മറ്റു കമ്പനികളില്‍ നിക്ഷേപവും, 120,000 ലേറെ ജോലിക്കാരും ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആപ്പിളിന്റെ അന്നത്തെ മൂല്യം വെറും 5 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ ആയിരുന്നു. തങ്ങള്‍ മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായി കരാറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നു പറഞ്ഞാണ് ജോബ്‌സ് അന്ന് ഇറ്റലിക്കാരെ തിരിച്ചു പറപ്പിച്ചത്.

ആപ്പിള്‍ പ്രതിസന്ധിയെ തരണംചെയ്ത് ലോകത്തെ ആദ്യത്തെ 3 ട്രില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ മൂല്ല്യമുള്ള കമ്പനിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. എന്നാല്‍, ടെലകം ഇറ്റാലിയയ്ക്ക് ഇപ്പോള്‍ 30 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. നഷ്ടം നികത്താന്‍ തങ്ങളുടെ ലാന്‍ഡ്‌ലൈന്‍ നെറ്റ്‌വര്‍ക്കും മറ്റും വില്‍ക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ടെലകം ഇറ്റാലിയ. ഇപ്പോള്‍ കടുത്ത അനിശ്ചിതത്വമാണ് കമ്പനി നേരിടുന്നത്.

∙ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മ്മാണത്തിന് 8,800 കോടി മുടക്കാന്‍ ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍

ആപ്പിളിനായി ഐഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ഉപകരണങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു നല്‍കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കരാര്‍ കമ്പനിയായ ഫോക്‌സ്‌കോണിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കമ്പനി, കര്‍ണാടകത്തില്‍ രണ്ടാമതൊരു ഫാക്ടറി കൂടെ സ്ഥാപിക്കാന്‍ മുന്നോട്ടുവന്നിരിക്കുകയാണെന്ന് എഎന്‍ഐ. തയ്‌വാന്‍ കേന്ദ്രമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഹോണ്‍ ഹായ് പ്രിസിഷന്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രി ലിമറ്റഡ് എന്ന കമ്പനിയാണ് ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ എന്ന പേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്നത്. കമ്പനിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഫോക്‌സ്‌കോണ്‍ ഇന്‍ഡസ്ട്രിയല്‍ ഇന്റര്‍നെറ്റ് (എഫ്‌ഐഐ) എന്ന സ്ഥാപനമാണ് പുതിയ നിര്‍ദ്ദേശം മുന്നോട്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്.

നിലവില്‍ ഒരു ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാണ പ്ലാന്റാണ് കമ്പനിക്ക് കര്‍ണ്ണാടകത്തില്‍ ഉള്ളത്. മറ്റൊരെണ്ണം കൂടെ സ്ഥാപിക്കാനായാണ് കമ്പനി ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ അടക്കമുള്ള അധികാരികളുമായി ചര്‍ച്ചനടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി 8,800 കോടി രൂപ മുടക്കാന്‍ തയാറാണ് എന്നാണ് എഫ്‌ഐഐ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പദ്ധതിക്ക് 100 ഏക്കര്‍ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണം. ഇവിടെ ഏകദേശം 14,000 പുതിയ ജോലികള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടേക്കും. പദ്ധതിക്ക് സഹകരണം നല്‍കുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന ഗവണ്‍മെന്റ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.

∙ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയേക്കാവുന്ന ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രായില്‍ 3ഡി-പ്രിന്റു ചെയ്ത ഭാഗങ്ങള്‍?

ഈ വര്‍ഷം ഇറക്കിയേക്കാവുന്ന ആപ്പിള്‍ വാച്ച് അള്‍ട്രാ 2ല്‍ 3ഡി-പ്രിന്റു ചെയ്ത ഭാഗങ്ങള്‍ കണ്ടേക്കാമെന്ന് പ്രവചിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിശകലന വിദഗ്ധന്‍ മിങ്-ചി കുവോ. ആപ്പിള്‍ 3ഡി-പ്രിന്റിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്എന്ന് കുവോ പറയുന്നു. 3ഡി-പ്രിന്റ് ചെയ്ത ഡിജിറ്റല്‍ ക്രൗണ്‍, സൈഡ് ബട്ടണ്‍, ആക്ഷന്‍ ബട്ടണ്‍ എന്നിവയാണ് അള്‍ട്രാ 2ല്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ആപ്പിളിന് 3ഡി-പ്രിന്റിങിനു വേണ്ട ഭാഗങ്ങള്‍ എത്തിച്ചു നല്‍കുന്നത് ഫാര്‍സൂണ്‍, ബിഎല്‍ടി എന്നീ കമ്പനികളാണെന്നും കുവോ അവകാശപ്പെടുന്നു.

∙ഫോക്‌സ് കോര്‍പറേഷന്റെ സ്ട്രീമിങ് സേവന മേധാവിയായി അഞ്ജലി സൂദ്

ഫോക്‌സ് കോര്‍പറേഷന്റെ സ്ട്രീമിങ് സേവനമായ ട്യൂബിക്ക് പുതിയ മേധാവി. നേരത്തെ വിമിയോയുടെ തലപ്പത്തുണ്ടായിരുന്ന അഞ്ജലി സൂദ് ആയിരിക്കും ഇനി ട്യൂബിയെ നയിക്കുക. പരസ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചു പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സേവന വിഭാഗത്തിലേക്കാണ് അഞ്ജലി എത്തുന്നത്. സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിന് അവര്‍ ചുമതലയേല്‍ക്കും.

∙എഐയുടെ ഭീഷണിയെക്കുറിച്ച് ആദ്യമായി ചര്‍ച്ചചെയ്യാന്‍ യുഎന്‍

നിര്‍മിത ബുദ്ധി മാനവരാശിക്ക് ഭീഷണിയാകുമോ എന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അടക്കം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന എന്ന് റോയിട്ടേഴ്‌സ്. ഈ ആഴ്ച ന്യൂയോര്‍ക്കിലായിരിക്കും ചര്‍ച്ച നടക്കുക. ആഗോള സമാധാനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും എഐഎന്ത് ഭീഷണിയാണ് ഉയര്‍ത്തുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റി ചര്‍ച്ച നടത്തണം എന്നായിരിക്കും ബ്രിട്ടന്റെ പ്രതിനിധി ഈ വേദിയില്‍ ആവശ്യപ്പെടുക.

∙ നതിങ് ഫോണ്‍ (2) ക്യാമറാ മികവിന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ അപ്‌ഡേറ്റ്

നതിങ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ഫോണ്‍ (2) പൊതുവെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റിയെങ്കിലും ക്യാമറാ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിമര്‍ശനങ്ങളും റിവ്യുവര്‍മാര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. ഫോണ്‍ (2) പുറത്തിറക്കി ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ക്യാമറാ മികവിന് പുതിയ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. നതിങ് ഓഎസ് 2.0.1 എന്നാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റിന്റെ പേര്. ഇതില്‍ ഫോണിന്റെ പ്രകടനത്തിലുള്ള പല പോരായ്മകളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്യാമറാ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള വിഭവങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിക്കുന്നത്.

Image Credit:Nothing

പോര്‍ട്രെയ്റ്റ് മോഡില്‍ 2 മടങ്ങ് സൂം, 50എംപി മോഡില്‍ മോഷന്‍ ക്യാപ്ചര്‍, പുതിയ ഫോട്ടോ വാട്ടര്‍മാര്‍ക്ക്, ഒപ്ടമൈസ് ചെയ്ത എച്ഡിആര്‍, 4 മടങ്ങു മുതല്‍ 10 മടങ്ങു വരെ സൂം ഉപയോഗച്ച് എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ വ്യക്തത, തേഡ് പാര്‍ട്ടി ക്യാമറാ ആപ്പുകളുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം, ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോള്‍ വരുന്ന ലാഗ് കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം, വിഡിയോ ഷൂട്ടു ചെയ്യുമ്പോള്‍ കൂടുതല്‍ മെച്ചപ്പെട്ട സ്റ്റബിലൈസേഷന്‍ എന്നിവയാണ് പുതിയ അപ്‌ഡേറ്റില്‍ ലഭിക്കുക എന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

