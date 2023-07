വരുന്നു ആപ്പിള്‍ ജിപിറ്റി! നിക്ഷേപകർക്കു ആവേശം; ഐഫോൺ വിൽപനയിൽ ലോകത്ത് ഇന്ത്യ ആദ്യ അഞ്ചിൽ

ടെക്‌നോളജി പ്രേമികള്‍ക്കിടയില്‍ വിസ്മയം വിതറിയ ഓപ്പണ്‍എഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി പുറത്തുവന്ന ശേഷം ഉയരുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്: ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ടെക് കമ്പനി എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ആപ്പിളിന്റെ എഐ സേവനം എവിടെ? ഗൂഗിളും, മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഒക്കെഎഐ സേവനങ്ങള്‍ക്കു പിന്നാലെ പായുമ്പോഴും, ആപ്പിള്‍ മാത്രം ഇക്കാര്യത്തില്‍ അനക്കമില്ലാതെ തുടരുകയാണ് എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇതുവരെ ലഭിച്ചുവന്നത്. എന്നാല്‍, പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ആപ്പിള്‍ നിശബ്ദമായി തങ്ങളുടെ എഐ വികസിപ്പിക്കല്‍ പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടിരിക്കുകയാണിപ്പോള്‍. അത് എന്തു പേരിലാണ് അറിയപ്പെടാന്‍ പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തില്‍ ഇപ്പോള്‍ വ്യക്തതയില്ല. പക്ഷെ, ചില ആപ്പിള്‍ എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ആപ്പിള്‍ ജിപിറ്റി എന്നാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നു.



∙ഓഹരി വില റെക്കോഡിട്ടു!

ആപ്പിള്‍ ജിപിറ്റിയെപ്പറ്റിയുള്ള ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രസിദ്ധികരിച്ച ഉടനെ കമ്പനിയുടെ ഓഹരി വില 2.3 ശതമാനം ഉയര്‍ന്ന്, 198.23 ഡോളറില്‍ എത്തി റെക്കോഡ് ഇട്ടു. എഐയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിന്റെ മാന്ദ്യം ഉടന്‍ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കുമെന്നതാണ് നിക്ഷേപകര്‍ക്ക് ആവേശം വര്‍ദ്ധിക്കാന്‍ ഇടവരുത്തിയത്. കമ്പനിയുടെ വോയസ് അസിസ്റ്റന്റ് ആയ സിരിക്ക് മടി ബാധിച്ചിട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞു എന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അതേസമയം, വളരെയധികം കരുതലോടെയാണ് ആപ്പിള്‍ എഐ മേഖലയിലേക്ക് കടക്കുന്നത്. നിരവധി പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പരിഹരിക്കാനുണ്ട്എന്നായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആപ്പിള്‍ മേധാവി ടിം കുക്ക് പ്രതികരിച്ചത്. താന്‍ ചാറ്റ്ജിപിറ്റി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും, ഗുഡ് മോണിങ് അമേരിക്കയ്ക്കു നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

∙എന്താണ് ആപ്പിൾ മടിച്ചത്?

ആപ്പിള്‍ ആരാധകര്‍ക്കും നിക്ഷേപകര്‍ക്കും മാത്രമല്ല, എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ക്കും എഐയുടെ കാര്യത്തില്‍ ആപ്പിളിന്റെ അനങ്ങാപ്പാറ നയത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഉത്കണ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം അടുത്ത തലമുറ ഉപകരണങ്ങളുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനത്ത് എത്താന്‍ പോകുന്നത്എഐ ആയിരിക്കും എന്നൊരു ചിന്തയ്ക്ക് പ്രചാരം സിദ്ധിച്ചുവരികയാണ് എന്നതായിരുന്നു. അയാകസ് (Ajax) ഫ്രെയ്ംവര്‍ക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്കു സദൃശ്യമായ ടൂളുകള്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാണ് ആപ്പിള്‍ തങ്ങളുടെ എഐ മോഡല്‍ വികസിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍പറയുന്നു.

സേര്‍ച്, സിരി, മാപ്‌സ് എന്നീ വിഭാഗങ്ങളില്‍ ഇതിന്റെ സൂചനകള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ പ്രകടമാണത്രെ. അയാക്‌സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോള്‍ ലാര്‍ജ് ലാംഗ്വെജ് മോഡലുകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ആപ്പിള്‍. ആപ്പിളിന്റെ എഐ ചാറ്റ്‌ബോട്ട് ആപ്പ് കമ്പനിക്കുളളില്‍ ചെറിയൊരുകൂട്ടം എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ മാത്രമായിരുന്നു ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ഇപ്പോഴത് കൂടുതല്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കായി തുറന്നു നല്‍കി. ഇപ്പോഴും മേലധികാരികള്‍ സമ്മതം നല്‍കിയാല്‍ മാത്രമെ ആപ്പിള്‍ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് അത് പരീക്ഷിക്കാന്‍ സാധിക്കൂ എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്പറയുന്നത്.

∙ആപ്പിള്‍ മാത്രമല്ല, സാംസങും

സ്വന്തമായി ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്കു സമാനമായ ടൂളുകള്‍ വികസിപ്പിക്കാന്‍ കൊറിയന്‍ ബിസിനസ് ഭീമന്‍ സാംസങ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സും നടപടികള്‍ തുടങ്ങി. മറ്റു കമ്പനികളുടെ എഐ ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിച്ചാല്‍ കമ്പനിക്കുള്ളിലെ രഹസ്യങ്ങളും പുറത്താവില്ലേ എന്ന പേടിയാണ് സാംസങിനെ ഈ വഴി സ്വീകരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതത്രെ. അതേസമയം, ആപ്പിളിന്റെ എഐ സേവനം, ചാറ്റ്ജിപിറ്റി, ബാര്‍ഡ്, ബിങ് എഐയില്‍ ലോകം പരിചയപ്പെട്ട ടെക്‌നോളജി പുന:സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഏതാനും ആപ്പിള്‍എഞ്ചിനിയര്‍മാര്‍ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ, ചാറ്റ്ജിപിറ്റിക്കു പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കമ്പനിയായ ഓപ്പണ്‍എഐയുമായി ഒരു വലിയ കരാറിലേര്‍പ്പെടുന്ന കാര്യവും ആപ്പിള്‍ പരിഗണിച്ചിരുന്നു എന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

∙ഐഫോണ്‍ വില്‍പ്പനയില്‍ ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ മാര്‍ക്കറ്റായി ഇന്ത്യ

ആപ്പിള്‍ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സംഭവബഹുലമായ ഒരു വര്‍ഷമായി തീരുകയാണ് 2023. ആദ്യത്തെ ആപ്പിള്‍ സ്‌റ്റോറുകള്‍ രാജ്യത്ത് പ്രവര്‍ത്തനം തുടങ്ങുന്നതു മുതല്‍, ടാറ്റ ഐഫോണ്‍ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയാകുന്നതു വരെ പല കാര്യങ്ങളും ഈ വര്‍ഷത്തെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. ഇപ്പോള്‍ സിഎന്‍ബിസി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഐഫോണ്‍ വില്‍പ്പനയുടെ കാര്യത്തില്‍ ലോകത്തെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ മാര്‍ക്കറ്റായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം. അമേരിക്ക, യുകെ, ചൈന, ജപ്പാന്‍ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലാണ് ഇന്ത്യന്‍ ഐഫോണ്‍ വിപണി. ജൂണിലെ കണക്കു പ്രകാരം ജര്‍മ്മനിയെയും ഫ്രാന്‍സിനെയും പിന്തള്ളിയാണ് ഇന്ത്യ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയില്‍ ഐഫോണ്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം തീരെ കുറവാണ്-ഏകദേശം 5.1 ശതമാനം.

∙ഐഫോണുകളുടെ കേടാകുന്ന ഓലെഡ് സ്‌ക്രീനുകള്‍ക്ക് ഇനി ലേസര്‍ 'ചികിത്സ'

കേടാകുന്ന ഓലെഡ് പാനലുകളാണ് ഐഫോണുകള്‍ അടക്കമുള്ള ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രധാന പ്രശ്‌നം. ഇതിന് ഇതുവരെ ലഭ്യായിരുന്ന പരിഹാരം സ്‌ക്രീന്‍ മാറ്റിവയ്ക്കുക എന്നതായിരുന്നു. അത് ചിലവേറിയ കാര്യമാണ് എന്ന് എടുത്തുപറയേണ്ടല്ലോ. എന്നാലിപ്പോള്‍ ആപ്പിള്‍ ഇന്‍സൈഡര്‍ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, ഇനി ലേസര്‍ ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ച് കേടായ ഓലെഡ് പാനലുകള്‍ ശരിയാക്കിയെടുക്കാന്‍ സാധിക്കും. കമ്പനി ഈ സാങ്കേതികവിദ്യയെ കൂടുതലായി ആശ്രയിച്ചേക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

ഐഫോണ്‍ 15ൽ സ്റ്റാക്ഡ് ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി?

കൂടുതല്‍ മികവുറ്റ ബാറ്ററി പ്രകടനത്തിനായി ആപ്പിളിന്റെ ഐഫോണ്‍ 15 സീരിസിലെ ചില മോഡലുകള്‍ക്കെങ്കിലും സ്റ്റാക്ഡ് ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി ഉപയോഗിച്ചേക്കുമെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സാംസങ് ഗ്യാലക്‌സി എസ്24 അള്‍ട്രായിലും ഈ ടെക്‌നോളജി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആര്‍ജിക്ലൗഡ്എസ് (RGcloudS) എന്ന ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താവാണ് ഈ സൂചന പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്.

എന്താണ് സ്റ്റാക്ഡ് ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി?

സ്റ്റാക്ക്ഡ് സെല്‍, സ്റ്റാക്ഡ് കോണ്‍ഫിഗറേഷന്‍ തുടങ്ങിയ വിവരണങ്ങളിലും ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അറിയപ്പെടുന്നു. ഒന്നിനുമുകളില്‍ ഒന്നായി ബാറ്ററികള്‍ അടുക്കി വച്ച് അവയുടെ പ്രകടനം മെച്ചപ്പടുത്തുന്നതിനെയാണ് സ്റ്റാക്ഡ് ബാറ്ററി ടെക്‌നോളജി എന്നുവിളിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയുടെ സുരക്ഷ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

∙ഡിസ്‌നി ആപ്പിന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോടതി വിധി 'താത്കാലികമെന്ന്' ഗൂഗിള്‍

തങ്ങളുടെ ആപ് സ്റ്റോര്‍ വഴി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഡിസ്‌നിയുടെ സ്ട്രീമിങ് സേവനത്തിന്റെ ഇന്‍-ആപ് പേമെന്റ് സംവിധാനം വഴി 4 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ പണം മാത്രമേ ഈടാക്കാവു എന്ന തമിഴ്‌നാട് കോടതി വിധി താത്കാലികമാണെന്ന് ടെക്‌നോളജി ഭീമന്‍ ഗൂഗിള്‍ പ്രതികരിച്ചുവെന്നു റിപ്പോർട്ട്. ഡിസിനിയുടെ ആപ്പ് ഗൂഗിളിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ ആപ് സ്റ്റോറില്‍ നിന്ന് നീക്കംചെയ്യാന്‍ പാടില്ലെന്നും കോടതി വിധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വിധി താത്കാലികമാണെന്നും, ഇപ്പോള്‍ ഡിസ്‌നി കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നയത്ര പണം അടച്ചാല്‍ മതിയെന്നും, അതേസമയം തങ്ങളും ഡിസ്‌നിയുംതമ്മില്‍ കോടതിയിലെ ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുമെന്നുമാണ് ഗൂഗിള്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍, മറ്റൊരു വിധി വരുന്നതു വരെ ഗൂഗിളിന് നിലവിലെ ഉത്തരവ് പാലിച്ചേ മതിയാകൂ. ഇത്തരം കേസുകള്‍ ആപ്പിളിനും ഗൂഗിളിനുമെതിരെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പല കോടതികളിലും നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്.

∙വണ്‍പ്ലസിന്റെ ആദ്യ മെക്കാനിക്കല്‍ കീബോഡ് വില്‍പ്പനയ്ക്ക്; വില 17,999 രൂപ

വണ്‍പ്ലസ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഉല്‍പ്പന്നം കംപ്യൂട്ടറുകള്‍ക്കുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കല്‍ കീബോഡാണ്. ഇത് ഇന്ത്യയില്‍ വില്‍പ്പനയ്‌ക്കെത്തി. വണ്‍പ്ലസ് കീബോഡ് 81 പ്രോ എന്ന പേരിലാണ് അത് വില്‍ക്കുക. വില 17,999 രൂപയായിരിക്കും. കീബോര്‍ഡ് നിര്‍മ്മാതാവായ കീക്രോണ്‍ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് വണ്‍പ്ലസ് കീബോഡ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മാക്ഓഎസ്, വിന്‍ഡോസ്, ലിനക്‌സ് സിസ്റ്റങ്ങള്‍ക്കൊപ്പം ഇത് പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാം. കീക്രോണ്‍ ക്യൂ1 പ്രോ കീബോഡ് പേരുമാറ്റി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. കീബോഡിന് 4000എംഎഎച് ബാറ്ററിയുമുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ച് 100 മണിക്കൂര്‍ വരെ വണ്‍പ്ലസ് കീബോഡ് 81 പ്രോ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കാമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.

