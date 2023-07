ലാപ്ടോപിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്പുകൾ ഇനിമുതൽ പ്രത്യേകം ഇൻസ്റ്റാള്‍ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. ക്രോം ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ ലാപ്ടോപ്പിൽ ആപ്പുകൾ കാണാൻ അനുവദിച്ചു ഗൂഗിളിന്റെ അപ്ഡേറ്റ്. ബീറ്റ പതിപ്പിലാണ് പുതിയ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്രോം ഓഎസ് എം115 അപ്ഡേറ്റിലാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ് സ്ട്രീമിങ് ഉള്ളത്.



ഫോൺ ഹബ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കിയവർക്കു ലാപ്ടോപ്പിൽനിന്നു ആപ്പ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും. ആൻഡ്രോയിഡ് 13ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏതാനും കമ്പനികളുടെ ഫോണിലായിരിക്കും ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഈ സംവിധാനം ലഭ്യമാകുക. അതേപോലെ ഇരു ഉപകരണങ്ങളും ഒരേ വൈഫൈ നെറ്റ്​വർകുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കണം, മാത്രമല്ല വൈഫൈ പരിധിയിലുമായിരിക്കണം. ഇൻസ്റ്റന്റ് ടെതറിങ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചും ബന്ധിപ്പിക്കാനാകും.

English Summary: google allowed Chromebook users to stream Android apps on their laptops.