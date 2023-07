എല്ലാ പരിപാടികൾക്കും മൈക്ക് ഹൗളിങ് പതിവാണ്, ഇത് എങ്ങനെ തടയാം?

പ്രസംഗം, പാട്ട്, സംസാരം, ഉപകരണ സംഗീതം തുടങ്ങി ഏതു ശബ്ദതരംഗങ്ങളെയും വൈദ്യുതരംഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുവാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് മൈക്ക് അഥവാ മൈക്രോഫോൺ. മൈക്രോഫോൺ, ആംപ്ലിഫയർ, സ്പീക്കറുകൾ എന്നിവ ചേരുന്നതാണ് ഉച്ചഭാഷിണി സംവിധാനം. ഡൈനാമിക്, കണ്ടൻസർ തുടങ്ങി നിരവധി പ്രവർത്തന രീതികളനുസരിച്ചു മൈക്കുകൾ നിരവധിയുണ്ട്.



മൈക്രോഫോണിലെ ശബ്ദങ്ങൾ ഉച്ചഭാഷിണികൾ തിരികെ അയയ്ക്കുമ്പോഴുൾപ്പടെയുള്ള കാരണങ്ങളാൽ ഹൗളിങ് അഥവാ ഫീഡ്ബാക് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഫീഡ്‌ബാക്ക് തടയാൻ ചെയ്യാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്പീക്കറുകൾ മൈക്രോഫോണിന് മുന്നിലാണെന്നും മൈക്രോഫോണിൽ നിന്ന് അകലെയാണെന്നും ഉറപ്പാക്കുക.

സ്പീക്കറുകളിൽ നിന്ന് മൈക്രോഫോൺ ശബ്ദം എടുക്കുന്നത് തടയാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ഏകദിശയിലുള്ള(unidirectional) മൈക്രോഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന്. ഈ മൈക്രോഫോണുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിൽ നിന്ന് ശബ്ദം എടുക്കുന്നതിനാണ്, ഇത് സ്പീക്കറുകളിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഫീഡ്‌ബാക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആവൃത്തികൾ കുറയ്ക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇക്വലൈസർ ഉപയോഗിക്കാം. ഹൗളിങ് ശബ്ദത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ഫീഡ്‌ബാക്ക് തടയുന്നതിനുള്ള ചില നുറുങ്ങുകൾ ഇതാ:

∙മൈക്രോഫോൺ ഗെയ്ൻ(gain) കുറയ്ക്കുക.

∙മൈക്രോഫോൺ സ്പീക്കറുകൾക്ക് വളരെ അടുത്ത് വയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

∙അനാവശ്യ ശബ്‌ദം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാൻ നോയ്‌സ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക.

∙ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് സപ്രസ്സർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കുക.

ഇപ്പോഴും ഫീഡ്‌ബാക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു സൗണ്ട് എൻജിനീയറെയോ ഓഡിയോ ടെക്‌നീഷ്യനെയോ സമീപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഫീഡ്‌ബാക്കിന്റെ ഉറവിടം തിരിച്ചറിയാനും പരിഹാരങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനും അവർക്ക് നിങ്ങളെ സഹായിക്കാനാകും.

English Summary: Why are speakers howling when a microphone comes in front of the speaker boxes?