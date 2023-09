ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഒക്ടോബർ 10 ന് ആരംഭിച്ചേക്കുമെന്നു സൂചന. എതിരാളിയായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് വിൽപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ(Amazon Great Indian Festival) സാധാരണ നടക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.രണ്ട് ഇ-കൊമേഴ്‌സ് ഭീമന്മാരും(Flipkart Big Billion Days)സാധാരണയായി എല്ലാ വർഷവും ഒരേ സമയത്താണ് അവരുടെ വിൽപ്പന പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്.

ആമസോണിന്റെ മറ്റ് സെയിൽ ഇവന്റുകൾ പോലെ , വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് ഡീലുകളും കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ആമസോൺ പ്രൈം വരിക്കാർക്ക് നേരത്തെയുള്ള ആക്‌സസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിററ് കാർഡ് ഉടമകൾക്കു 60 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ ഡീലുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 67 ശതമാനം വരെ പരമാവധി ഓഫറുകൾ ടെലിവിഷനു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

മൊബൈൽഫോണുകൾക്കും ആക്സസറീസിനും 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 60000 രൂപവരെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ നൽകുക. ലാപ്ടോപുകൾക്കും ഹെഡ്ഫോണുകള്‍ക്കും 80 ശതമാനംവരെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതിനാൽ കമ്പനി ഇതിനകം പുറത്തുവിട്ട ചില മികച്ച ഡീലുകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഗ്യാലക്സി എസ് 23 5ജി, വൺ പ്ലസ് ആർ 5ജി, ഐഫോൺ 13, മോട്ടോ റേസർ 40 അൾട്ര, വൺ പ്ലസ് നോർഡ് 3 5ജി, റിയൽമി നാർസോ 60 പ്രോ എന്നീ മൊബൈലുകൾ പ്രത്യേക വിലക്കിഴിവിൽ വാങ്ങാനാകും.

ടിവികൾക്കും മികച്ച ഓഫറുകളുണ്ട്. റെഡ്മി 43 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ് 11 സീരീസ് ഫുൾ എച്ച്ഡി ടിവിയുടെ വില 18999 രൂപയാണ്, 46 ശതമാനം കുറവാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എയ്സെർ 32 ഇ‍ഞ്ച് ടിവിയുടെ വില 43 ശതമാനം കിഴിവിൽ 11999 രൂപയാണ്. സാംസങ് 43 ഇ‍ഞ്ച് ടിവിയുടെ വില 32 ശതമാനത്തോളം കിഴിവിൽ ഏകദേശം 32999 രൂപയാണ്.

