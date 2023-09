റിലയൻസ് ജിയോയ്ക്ക് ജൂലൈയിൽ 3.9 ദശലക്ഷം പുതിയ ഉപയോക്താക്കൾ: ട്രായ്

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ജൂലൈയിൽ റിലയൻസ് ജിയോ ഇന്ത്യൻ ടെലികോം വിപണിയിൽ 3.9 ദശലക്ഷം പുതിയ ഉപയോക്താക്കളെ നേടി. ജൂലൈയിൽ ലാൻഡ്‌ലൈൻ കണക്ഷനുകളുടെ മുൻ മാസത്തെ 9.95 ദശലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 10 ദശലക്ഷമാക്കി മറികടന്നു.

ഇപ്പോൾ, ഇന്ത്യയിലെ 30.6 ദശലക്ഷം എന്ന ലാൻഡ്‌ലൈൻ വിപണിയിലെ ഓരോ മൂന്ന് കണക്ഷനുകളിൽ ഒന്ന് ജിയോയുടെ സേവനം നൽകുന്നു.ജൂലൈയിൽ ജിയോയുടെ വരിക്കാരുടെ വിപണി വിഹിതം 38.6 ശതമാനവും എയർടെല്ലിന് 32.7 ശതമാനവുമാണ്. Vi-യുടെ വിപണി വിഹിതം 20 ശതമാനത്തിൽ കുറഞ്ഞു , ജൂലൈയിൽ 19.9 ശതമാനം രേഖപ്പെടുത്തി.

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഓപ്പറേറ്റർമാരായ ബിഎസ്എൻഎൽ, എംടിഎൻഎൽ എന്നിവയ്ക്ക് യഥാക്രമം 1.4 ദശലക്ഷം, 33,623 വയർലെസ് ഉപഭോക്താക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ടു.ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തത്തിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോൺ കണക്ഷനുകളുടെ എണ്ണം 2.67 ദശലക്ഷം വർദ്ധിച്ചു, ജൂണിലെ 0.37 ദശലക്ഷവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഉപയോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ വർധനവാണിത്.

