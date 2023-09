ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വിൽപന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വിവിധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കു കിഴിവുകളും ഓഫറുകളും നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഓൺലൈൻ വിൽപന മാമാങ്കം ഒക്ടോബർ8നു ആരംഭിക്കും. മറ്റെല്ലാ ആമസോൺ വിൽപ്പനയും പോലെ, ഇതും പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്കായി ഒരു ദിവസം നേരത്തെ ആരംഭിക്കും. എതിരാളിയായ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് വിൽപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പമാണ് ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ(Amazon Great Indian Festival) സാധാരണ നടക്കുന്നത്.



എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ്/ഡെബിററ് കാർഡ് ഉടമകൾക്കു 10 ശതമാനം ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകകപ്പ് ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു വിവിധ ഡീലുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുറമേ, ആമസോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

മൊബൈൽഫോണുകൾക്കും ആക്സസറീസിനും 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല 60000 രൂപവരെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൂടെ നൽകുക. ലാപ്ടോപുകൾക്കും ഹെഡ്ഫോണുകള്‍ക്കും 80 ശതമാനംവരെ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവലിനായുള്ള എല്ലാ ഓഫറുകളും ഡീലുകളും ആമസോൺ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാൽ ഇതിനകം തന്നെ കിക്ക്സ്റ്റാർട്ടർ ഡീലുകൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

∙ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിറ്റഴിക്കപ്പെടുന്ന ചില ടിവികളുടെ മികച്ച ഡീലുകൾ പരിശോധിക്കാം

∙സാംസങ് പ്രീമിയം ഫോണുകളുടെ കിക് സ്റ്റാർട് ഡീലുകൾ ഇങ്ങനെ

സാംസങ് ഗാലക്സി എസ് 23, 74999 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. കിക് സ്റ്റാർട് ഡീലുകൾ ഇങ്ങനെ

