ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്റെ ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്‌സ് വിൽപ്പനയ്‌ക്കൊപ്പം ഒക്ടോബർ 8 ന് ആമസോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഫെസ്റ്റിവൽ വിൽപനയും ആരംഭിക്കും. ഈ വിൽപ്പന എത്ര ദിവസം നിലനിൽക്കുമെന്ന് ആമസോൺ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഈ വിൽപ്പനയ്ക്കിടെ എസ്ബിഐ ബാങ്ക് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ ബാങ്ക് കിഴിവ് ലഭിക്കും, കൂടാതെ പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്ക് ഒക്ടോബർ 7-നുതന്നെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവായി വിൽപന ആരംഭിക്കും.



ആമസോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ വരാനിരിക്കുന്ന വിൽപ്പനയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ചില ഡീലുകളും ഓഫറുകളും നോക്കാം. മൊബൈലുകൾക്കും ആക്‌സസറികൾക്കും 40 ശതമാനം വരെ കിഴിവ്, അലക്‌സ, ഫയർ ടിവി, കിൻഡിൽ എന്നിവയിൽ 55 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് നൽകുമെന്ന് ആമസോൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കൂടാതെ, ലാപ്‌ടോപ്പുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ഹെഡ്‌ഫോണുകൾ, ടിവികൾ, മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് 75 ശതമാനം വരെ കിഴിവ് ലഭിക്കും.

സ്മാർട് വാച്ചുകളുടെ ഡീലുകളിങ്ങനെ, 5990 രൂപയുടെ ബോട്ട് സ്മാർട് വാച്ച് 85 ശതമാനം രൂപ കിഴിവിൽ 899 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും.

1,09,999 രൂപയുടെ ഏസർ ലാപ്ടോപ് 55 ശതമാനം വിലക്കിഴിവിൽ 48999 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. സമാന ഡീലുകൾ പരിശോധിക്കാം.

799 രൂപ മുതൽ 7 ബോട്ട് ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്സ് ലഭിക്കും.

47990 രൂപ വിലയിൽ ഗെയ്മിങ് ലാപ്ടോപുകളും മികച്ച ഡീലുകളിൽ ലഭിക്കും.

ടിസിഎൽ 50 ഇഞ്ച് 4ക‌െ അൾട്ര എച്ച്ഡി സ്മാർട് ക്യുഎൽഇഡി ടിവി 69 ശതമാനം വിലക്കുറവിൽ 35990 രൂപയ്ക്കു ലഭിക്കും. സമാന ഓഫറുകൾ പരിശോധിക്കാൻ.

English Summary: Amazon's Great Indian Festival sale is now confirmed to begin on October 8 and will offer discounts on a wide range of products, including smartphones, laptops, smart TVs, and more. Prime members will get early access to the sale from October 7 only.