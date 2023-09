ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇ-മാർക്കറ്റ്‌പ്ലേസുകളിലൊന്നായ റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ചാറ്റ് സേവനത്തിലൂടെ ഷോപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ അവസരം ഒരുക്കിയ ജിയോമാർട്ട്-മെറ്റ സഹകരണത്തിന്റെ ഒന്നാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നു. ജിയോമാർട്ടിന്റെയും വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെയും സഹകരണം ആഭ്യന്തര റീട്ടെയിൽ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ്. മെറ്റയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തത്തോടെ, കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേ കാലയളവിനെ അപേക്ഷിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് വഴിയുള്ള പ്രതിമാസ ഓർഡറുകളിൽ ജിയോമാർട്ട് 7 മടങ്ങ് വളർച്ച കൈവരിച്ചു.



വാട്ട്‌സ്ആപ്പിനുള്ളിലെ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഷോപ്പിങ് അനുഭവം ഉപയോഗിച്ച്, ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിങ് നടത്താൻ മടിക്കുന്ന ഉപഭോക്താക്കളെ നേടാൻ ജിയോമാർട്ടിന് കഴിഞ്ഞു. പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിന്റെ ഉപയോക്തൃ-സൗഹൃദ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രതിമാസം 6 മടങ്ങ് വളർച്ച പ്രാപ്‌തമായി . ജിയോമാർട്ടിന്റെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ എൻഡ്-ടു-എൻഡ് ഷോപ്പിംഗ് അനുഭവം മെറ്റയുടെ ആഗോളതലത്തിലുള്ള ആദ്യത്തെ നൂതനമായ സംയോജനമാണെന്നും ഈ തന്ത്രപരമായ പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഞങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാണെന്നും മെറ്റാ ഇന്ത്യ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സന്ധ്യ ദേവനാഥൻ പറഞ്ഞു.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ വിൽപ്പനയിലും ഉപഭോക്താക്കളുടെ എണ്ണത്തിലും ഉള്ള വർദ്ധനവ് മുതൽ ജിയോമാർട്ട് കണ്ട വളർച്ച, ബിസിനസ്സ് മെസ്സേജിങ് വളരെ ഫലപ്രദമായ ഒരു മേഖലയാണ് എന്നതിന് തെളിവാണ് എന്നും അവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു . 'വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ജിയോമാർട്ടിന്റെ സമാരംഭം അതിശയകരമായ വിജയമായിരുന്നു, ഡിജിറ്റൽ വാണിജ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാനും പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളെ കൊണ്ടുവരാനും ഞങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഈ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിന്ന് വരുന്ന പുതിയ ഉപഭോക്താക്കളിൽ മാസന്തോറും 6 മടങ്ങ് വളർച്ചയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.

ജിയോ മാർട്ടിൽ ഞങ്ങളുടെ ഓഫറുകൾ ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിക്കുകയാണ്, പലചരക്ക് സാധനങ്ങളും ഫാഷനും മുതൽ ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് വരെയുള്ള കാറ്റലോഗിൽ മൾട്ടി-വിഭാഗങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്. റിലയൻസ് ജുവൽസ് ശ്രേണിയിൽ നിന്നുള്ള ശേഖരങ്ങളും ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. വാർഷിക ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഷോപ്പിങിൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയും 70% വരെ കിഴിവുകളും ജിയോമാർട്ട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു'.

WhatsApp-ലെ JioMart നമ്പറിലേക്ക് (+917977079770) 'Hi' അയയ്‌ക്കുന്നതിലൂടെ, ഒരാൾക്ക് ഷോപ്പിങ് കാറ്റലോഗും നിലവിലെ ഓഫറുകളും ഡീലുകളും സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പുകൾ തൽക്ഷണം ലഭിക്കും. കാറ്റലോഗ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും ജിയോമാർട്ടിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ശ്രേണി കാണാനും സാധിക്കും.

