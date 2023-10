ആ പെഗാസസ് അല്ല ഈ പെഗാസസ്! ആപ്പിൾ തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ ഗൂഗിളിനു തിരിച്ചടി

ഇതുവരെ പെഗാസസ് എന്ന വാക്ക് ഐഫോണ്‍ ഉടമകളെ പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ഇസ്രായേലി സൈബര്‍ ആക്രമണ കമ്പനിയായ എന്‍എസ്ഓ ഗ്രൂപ്പാണ് ആ പേരില്‍ ഒരു സ്‌പൈവെയര്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ അടക്കം രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെയും പത്രപ്രവര്‍ത്തകരുടെയും മറ്റു പ്രമുഖരുടെയും ഐഫോണുകളില്‍ അത് വേരാഴ്ത്തിയിരുന്നതായി ആരോപണമുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോള്‍, ബ്ലൂംബര്‍ഗിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ മാര്‍ക്ക് ഗുര്‍മന്റെ പുതിയ ന്യൂസ് ലെറ്റര്‍ പ്രകാരം, ഐഫോണ്‍ നിര്‍മാതാവിനു വേണമെങ്കില്‍ പുതിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാന്‍ സാധിക്കും-പെഗാസസ് സേര്‍ച്ച്. ഇത് ആപ്പിളിന്റെ മൊബൈല്‍, കംപ്യൂട്ടിങ് ഓഎസുകളില്‍ ആഴത്തില്‍ വേരോടിക്കാനുള്ള കഴിവ് ആപ്പിളിനുണ്ടെന്നാണ് ഗുര്‍മന്‍ പറയുന്നത്. ഇതാകട്ടെ സേര്‍ച്ചില്‍ നിന്ന് ബില്ല്യന്‍ കണക്കിനു ഡോളര്‍ വാരിക്കൂട്ടുന്ന ഗൂഗിളിന് തിരിച്ചടിയാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.



സ്മാര്‍ട്ട്‌ഫോണുകളിലും, ടാബുകളിലും, കംപ്യൂട്ടറുകളിലും ഏറ്റവുമധികം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഫീച്ചറുകളില്‍ ഒന്നാണ് സേര്‍ച്ച്. നിര്‍ണ്ണായകമായ സാങ്കേതികവിദ്യകളെല്ലാം തങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് ആപ്പിള്‍. നിലവില്‍ ഗൂഗിള്‍ ആണ് ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങളിലേ സേര്‍ച്ചിന് പിന്‍ബലം നല്‍കുന്ന കമ്പനി. ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന പരസ്യവരുമാനത്തില്‍ ഒരു പങ്ക് ഗൂഗിള്‍ ആപ്പിളിനും നല്‍കുന്നു. അത് പ്രതിവര്‍ഷം ഏകദേശം 8 ബില്ല്യന്‍ ഡോളര്‍ വരുമെന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. (കൃത്യമായ തുക ഇരു കമ്പനികള്‍ക്കും മാത്രമെ അറിയൂ. അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റിനു പോലും അറിയില്ല.) തങ്ങളുടെ ഉപയോക്താക്കളെ എത്ര കൂടുതല്‍ ഗൂഗിളിലേക്ക് തള്ളിവിടുന്നോ അത്രയധികം പണം ആപ്പിളിന് ചുമ്മാതിരുന്നു നേടാം. ആപ്പിളിനു വേണമെങ്കില്‍ ഡക്ഡക്‌ഗോ പോലെയൊരു സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിനിലേക്ക് ഉപയോക്താക്കളെ തിരിച്ചുവിടാം. പക്ഷെ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകും. എന്നാല്‍, അതല്ല സ്വന്തമായി ഒരു സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ ഉണ്ടാകുന്നത്. ബില്ല്യന്‍ കണക്കിന് അധിക വരുമാനം കമ്പനിക്ക് ലഭിക്കാം. ഇത് ഗൂഗിളിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയുമാകാം.

ഇപ്പോള്‍ ആപ്പിളിന്റെ മെഷീല്‍ ലേണിങ്, എഐ വിഭാഗങ്ങളുടെ മേധാവി മുന്‍ ഗുഗിള്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടിവ് ജോണ്‍ ഗിയനാന്‍ഡ്രിയ ആണ്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനം വര്‍ഷങ്ങളിലെ പ്രയത്‌നം കൊണ്ട്, ഒരു 'അടുത്ത തലമുറ സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍' അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴില്‍ ആപ്പിള്‍ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇതിനെ കമ്പനക്കുള്ളില്‍ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് 'പെഗാസസ്' എന്ന് ഗുര്‍മന്‍ പറയുന്നു. ഇതിന്റെ ശക്തി ദൗര്‍ബല്ല്യങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ത്തന്നെ ആപ്പിള്‍ ഉപകരണങ്ങള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്ക്, ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും, മാപ്‌സിലും ആപ്പിള്‍ ടിവിയിലും, ന്യൂസിലും അനുഭവിച്ചറിയാം.



അതിലൊക്കെ മികച്ച രീതിയില്‍ പെഗാസസിന്റെ കരുത്ത് ദര്‍ശിക്കാവുന്നത് 'സ്‌പോട്‌ലൈറ്റ്' സേര്‍ച്ചിലാണ്. ഗിയനാന്‍ഡ്രിയയുടെ ടീം, ഇപ്പോള്‍ 'ആപ്പിള്‍ബോട്ട്' എന്ന പേരില്‍ ഒരു വെബ് ക്രോളറും പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് ഗൂഗിളിന്റെയും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെയും ക്രോളറുകളെ പോലെ ഇന്റര്‍നെറ്റില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. നിലവില്‍, സിരി, സ്‌പോര്‍ട്‌ലൈറ്റ് സേര്‍ച്ചുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നവര്‍ക്കാണ് ഇതിന്റെ ശക്തിയറിയാനാകുക. എന്നാല്‍, ഇതിന് ഗൂഗിള്‍ സേര്‍ച്ചിന്റെയത്ര കരുത്തില്ല. പക്ഷെ, ആപ്പിള്‍ സ്വന്തമായി ഒരു സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇതില്‍ ഊന്നിയായിരിക്കും.

അമേരിക്കയില്‍ ഗൂഗിളിനെതിരെയുള്ള ആന്റിട്രസ്റ്റ് വിചാരണ നടക്കുകയാണപ്പോള്‍. ആപ്പിളിന് പണം നല്‍കിപ്പോലും, സേര്‍ച്ചിലെ തങ്ങളുടെ കുത്തക നിലനിര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന കടുത്ത ആരോപണമാണ് ഗൂഗിള്‍ അമേരിക്കന്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ പേരും കോടതിയിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കപ്പെട്ടതാണ് ആപ്പിളിന് അലോസരം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്നു കരുതപ്പെടുന്നു. ആപ്പിള്‍ സീനിയര്‍ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഒഫ് സര്‍വിസസ് എഡി ക്യൂ (Eddy Cue) ആണ് കമ്പനിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വിചാരണയ്‌ക്കെത്തിയത്.

എഡി ഗൂഗിളിന് അനുകൂലമായാണ് സംസാരിച്ചതെങ്കിലും, അത് ഗവണ്‍മെന്റില്‍ നന്ന് ഗൂഗിളിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാത്രം കണ്ടാല്‍ മതിയെന്നു പറയുന്നു. ആപ്പിളിപ്പോള്‍ ലെയ്‌സര്‍ലെയ്ക് എന്ന പേരിലുള്ള എഐ, സേര്‍ച്ച് സാങ്കേതികവിദ്യയിലും നിക്ഷേപം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. സേര്‍ച്ച് മേഖലയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കമ്പനി നിരന്തരം നടത്തുന്ന പരിശ്രമങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിച്ചാല്‍, ആപ്പിള്‍ താമസിയാതെ മുഴുവന്‍ ശേഷിയുമുളള ഒരു സേര്‍ച്ച് എഞ്ചിന്‍ അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ലെന്നും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാല്‍ അത് ഗൂഗിളിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായേക്കാം.

