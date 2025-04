എഐ (നിർമിത ബുദ്ധി) ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ ലോകം ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്റ്റുഡിയോ ജിബിലി (Studio Ghibli) സ്റ്റൈലിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് മാറി, ഇപ്പോൾ മറ്റ് പല സർഗാത്മകമായ കാര്യങ്ങൾക്കും ആളുകൾ എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുതുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വളർത്തുമൃഗങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യസമാനമായ രൂപം നൽകുക, ബാർബി സ്റ്റൈലിലുള്ള അവതാറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നിവയെല്ലാം ഇപ്പോൾ സാധാരണയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഐ ഇമേജ് ട്രെൻഡുകളാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയതും പ്രചാരത്തിലുള്ളതുമായ ഒരു ട്രെൻഡ് ആണ് പഴയ കറുപ്പും വെളുപ്പുമുള്ള കുടുംബ ഫോട്ടോകൾക്ക് AI ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിറം നൽകി അവയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുക എന്നത്. ഈ ട്രെൻഡ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആളുകൾ മാതാപിതാക്കളുടെയും മുത്തശ്ശന്റെയും മുത്തശ്ശിയുടെയുമെല്ലാം പഴയ കറുപ്പ്-വെളുപ്പ് ഫോട്ടോകൾക്ക് എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിറം നൽകി അവയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കുകയാണ്. ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം. പ്രധാനമായും AI ഇമേജ് ടൂളുകൾക്ക് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ (prompts) നൽകുകയാണ് ഇതിനായി ചെയ്യേണ്ടത്

പഴയ ഫോട്ടോകൾക്ക് നിറം നൽകാനുള്ള പ്രോംപ്റ്റുകൾ (നിർദ്ദേശങ്ങൾ):

ആദ്യം ഒരു ലളിതമായ പ്രോംപ്റ്റ് നൽകി തുടങ്ങാം:

"Convert this black and white photo into a naturally colorised version that looks like an authentic color photograph." (ഈ കറുപ്പ്-വെളുപ്പ് ഫോട്ടോയെ യഥാർത്ഥ കളർ ഫോട്ടോ പോലെ തോന്നിക്കു രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.)

കൂടുതൽ മികച്ച ഫലം ലഭിക്കാൻ എഐ ടൂളിന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് നല്ലതാണ്. ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക വിശദാംശം വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എഐ ടൂൾ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലോ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൽകാവുന്നതാണ്:

"This is my parents’ wedding photo. It was taken in the 1982s. Please keep the colours natural." (ഇത് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ കല്യാണ ഫോട്ടോയാണ്. ഇത് 1982-കളിൽ(ഏകദേശം വർഷം നൽകുക) എടുത്തതാണ്. നിറങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായി നിലനിർത്തുക.)

ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ച്, ഓർമ്മകളിലെ വിലപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ നിറം നൽകി അവയെ കൂടുതൽ മനോഹരമാക്കി എക്കാലവും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുനിർത്താൻ സാധിക്കും