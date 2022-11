ദാല്‍ തടാകത്തിലെ ഒഴുകുന്ന തിയറ്റർ, ഹൗസ്ബോട്ടിനുള്ളില്‍ സിനിമ കാണാം!

കശ്മീര്‍ താഴ്‌‌‌വരയിലെ എക്കാലത്തെയും അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ദാല്‍ തടാകം. വിക്ടോറിയൻ കാലഘട്ടത്തെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പഴയ ഹൗസ്ബോട്ടുകള്‍ തടാകത്തിന്‍റെ മുഖമുദ്രയാണ്. 'കാശ്മീരിന്‍റെ രത്‌‌‌നം' എന്ന് കാല്‍പ്പനികര്‍ വിളിച്ച ദാല്‍, സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരിടം കൂടിയാണ്. വേനല്‍ക്കാലത്ത് മാത്രമല്ല, തടാകത്തിലെ വെള്ളം ഉറഞ്ഞ് ഐസായി മാറുന്ന, കടുത്ത മഞ്ഞുകാലത്ത് പോലും ഇവിടേക്ക് നിറയെ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തിച്ചേരാറുണ്ട്.

ഇപ്പോഴിതാ തടാകം സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഒരു കാരണം കൂടി. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ആദ്യത്തെ ഓപ്പൺ എയർ ഫ്ലോട്ടിങ് തിയറ്റർ ദാൽ തടാകത്തിൽ തുറന്നു. ഐക്കണിക് വാരാഘോഷത്തിന്‍റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ, ജമ്മു കശ്മീർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി അരുൺ കുമാർ മേത്തയാണ് തിയറ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ഉദ്ഘാടനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിപുലമായ ആഘോഷപരിപാടികളും അരങ്ങേറി. വിളക്കുകളാൽ അലംകൃതമായ ഒരു ശിക്കാര റാലി നെഹ്‌റു പാർക്കിലൂടെ കബൂതർ ഖാനയിലേക്ക് മാര്‍ച്ച്‌ ചെയ്തു. ഒപ്പം, പ്രാദേശിക കലാകാരന്മാർ കശ്മീരി ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചും നൃത്തം ചെയ്തും അതിഥികളെയും വഴിയാത്രക്കാരെയും രസിപ്പിച്ചു.



കശ്മീരിലെ വിനോദസഞ്ചാരം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളുടെ ഭാഗമായാണ് തിയറ്റര്‍ ഒരുക്കുന്നത്. തടാകത്തിന്‍റെ നടുവില്‍ നിര്‍ത്തിയിട്ട ഹൗസ്ബോട്ടില്‍ ഇരുന്ന്, വലിയ സ്ക്രീനില്‍ സിനിമ കാണുന്നത് ചലച്ചിത്ര പ്രേമികളായ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും. ഉദ്ഘാടനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 'കശ്മീർ കി കലി' എന്ന ബോളിവുഡ് ചിത്രം വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും പ്രദേശവാസികള്‍ക്കുമായി തിയറ്ററിൽ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചു.



സന്ദര്‍ശകരെ വീണ്ടും ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വാഗതം ചെയ്യാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കശ്മീരിലെ ശിക്കാര, ഹൗസ് ബോട്ട് ഉടമകളും ഹോട്ടൽ വ്യവസായികളും അടങ്ങുന്ന വിനോദസഞ്ചാര മേഖല. ഈ മേഖലയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന മുഴുവന്‍ പേര്‍ക്കും വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കിയതിനാല്‍ സഞ്ചാരികളെ സംബന്ധിച്ച് ജമ്മു കശ്മീര്‍ അങ്ങേയറ്റം സുരക്ഷിതമാണ്. മഞ്ഞുകാലത്ത് കൂടുതല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ എത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എല്ലാവരും.



തടാകനടുവിലെ, വേനല്‍ക്കാലത്ത് നിറയെ താമരപ്പൂക്കള്‍ വിരിഞ്ഞ് വര്‍ണ്ണക്കാഴ്ചയൊരുക്കുന്ന ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഗാര്‍ഡന്‍ അഥവാ ഒഴുകുന്ന പൂന്തോട്ടം ഏറെ പ്രശസ്തമാണ്. റാഡ് എന്നാണ് പ്രാദേശിക ഭാഷയില്‍ ഇതിനു പേര്. ശ്രീനഗര്‍ നഗരത്തില്‍ത്തന്നെ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതിനാല്‍ തടാകത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാന്‍ എളുപ്പമാണ്.



കോവിഡ് ലോക്ഡൗണിനു ശേഷം കശ്മീരിലെ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങള്‍ വീണ്ടും സജീവമാണ് ഇപ്പോള്‍. ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായ ഗുൽമാർഗ്, പഹൽഗാം എന്നിവിടങ്ങളിളും വീണ്ടും സഞ്ചാരികള്‍ വന്നെത്താന്‍ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതു പോലെ ഇക്കുറിയും നവംബർ പകുതിയോടെ, സീസണിലെ ആദ്യത്തെ മഞ്ഞുവീഴ്ച ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



