അദൃശ്യ വീട്, മാങ്ങായ്ക്കുള്ളിലെ താമസം; സഞ്ചാരികളെ കാത്ത് വിചിത്ര താമസയിടങ്ങൾ

യാത്രയിലൂടെ മികച്ച കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതുപോലെ പ്രധാനമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന താമസസ്ഥലങ്ങളും. സഞ്ചാരികളെ അതിശയിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി താമസയിടങ്ങൾ ഉണ്ട്. രൂപത്തിലും രീതിയിലും വൈവിധ്യമുള്ളവയുമുണ്ട്. അണപ്പല്ലിന്റെയും മാങ്ങയുടെയും പാമ്പിന്റെയുമൊക്കെ രൂപത്തിൽ താമസസ്ഥലങ്ങള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുന്നുണ്ട്. അമേരിക്കയില്‍ നിന്നുള്ള എയര്‍ബിഎന്‍ബി കമ്പനിയാണ് ഇത്തരം താമസസ്ഥലങ്ങൾ നിര്‍മിക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു കോടി ഡോളറാണ് ഇത്തരം വ്യത്യസ്ത രൂപകല്‍പനകള്‍ യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ എയര്‍ബിഎന്‍ബി മാറ്റിവച്ചിട്ടുള്ളത്. അപേക്ഷകരില്‍ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അഞ്ച് വ്യത്യസ്ത രൂപകല്‍പനകള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളതാണ്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഓരോരുത്തര്‍ക്കും ഒരു ലക്ഷം ഡോളറാണ് സ്വപ്‌നം യാഥാര്‍ഥ്യമാക്കാന്‍ എയര്‍ബിഎന്‍ബി നല്‍കുക.



Image Source: airbnb

എയര്‍ബെഡ് ആൻഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരായ എയര്‍ബിഎന്‍ബി യാത്രികര്‍ക്ക് വ്യത്യസ്തമായ താമസസ്ഥലങ്ങള്‍ ഒരുക്കിയാണ് പ്രസിദ്ധി നേടിയത്. വ്യത്യസ്ത ഡിസൈനുകള്‍ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ പദ്ധതിയുമായാണ് എയര്‍ബിഎന്‍ബിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വരവ്.

1 പഴത്തില്‍ താമസം, ഇലയില്‍ സോളര്‍

ബേബെറി വിഭാഗത്തില്‍ പെടുന്ന, ഹിമാലയത്തില്‍ വളരുന്ന കഫല്‍ എന്ന പഴത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ള ഡിസൈനാണ് ആദ്യത്തേത്. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മക്കുമത് ഗ്രാമത്തിലായിരിക്കും ഈ രൂപത്തിലുള്ള വാസസ്ഥലങ്ങള്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഒരുങ്ങുക. സമുദ്രനിരപ്പില്‍നിന്ന് 6900 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഈ പ്രദേശത്തെ താഴ്‌വരക്കാഴ്ചകള്‍ ഈ മുറികളുടെ ജനാലകളിലൂടെ ആസ്വദിക്കാം.

Image Source: airbnb

പഴങ്ങളുടെ മുകളിലെ ഇലകളുടെ ആകൃതിയിലുള്ളവ സൗരോര്‍ജ പാനലുകളായിരിക്കും. പച്ച മുതല്‍ ചുവപ്പു വരെ പല നിറങ്ങളില്‍ ഇവ നിര്‍മിക്കും. മുറികളുടെ അടിഭാഗം മണ്ണുകൊണ്ടാണ് നിര്‍മിക്കുക. ഓരോ മുറിക്കും സന്ദര്‍ശകരെ സ്വീകരിക്കാനും കാഴ്ചകള്‍ കാണാനും പാകത്തിലുള്ള വരാന്തകളുമുണ്ടായിരിക്കും. അരുണ്‍ എമ്മാണ് ഈ വ്യത്യസ്തമായ രൂപകല്‍പനയ്ക്കു പിന്നില്‍.

2 കൂറ്റന്‍ പല്ല്

സുസ്ഥിര നിര്‍മാണ മാതൃകകളില്‍ അടുത്തത് പൗളി ഡിയുടേതാണ്. കൂറ്റന്‍ അണപ്പല്ലിന്റെ മാതൃകയില്‍ ത്രിപുരയിലെ കാട്ടിനുള്ളിലാണ് ഇത് നിര്‍മിക്കുക. പ്രാദേശികമായി ലഭിക്കുന്ന വസ്തുക്കള്‍ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചാവും ഇതിന്റെ നിര്‍മാണം. എപ്പോഴും പ്രകൃതിയില്‍നിന്നു പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന എൻജിനീയറെന്നാണ് പൗളി സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്.

Image Source: airbnb

കുട്ടികള്‍ക്കായി കഥകളെഴുതുന്ന പൗളി മുത്തശ്ശിക്കഥയില്‍നിന്നെന്ന പോലെയുള്ള രൂപമാണ് തന്റെ ഡിസൈനും നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. താന്‍ എഴുതിയ ഒരു കഥയില്‍നിന്നു പ്രചോദനം ഉള്‍ക്കൊണ്ടാണ് ഈ രൂപകല്‍പനയെന്നും പൗളി പറയുന്നു.

3 തളിരില പോലൊരു വീട്

മിലിന്ദാണ് വിടര്‍ന്നു വരുന്ന തളിരില പോലുള്ള ഡിസൈന്‍ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കൃഷ്ണ നദിക്കരയിലായിരിക്കും ഈ തളിരില വീടുകള്‍ ഒരുങ്ങുക. പുണെയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണിത്. ഇതിടെ താമസിക്കാനും ഭക്ഷണത്തിനും സൗകര്യങ്ങളുണ്ടാവും. പ്രകൃതിയിലേക്ക് മടങ്ങുകയെന്ന ആശയത്തിലാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ഡിസൈനെന്നാണ് മിലിന്ദ് പ്രതികരിച്ചത്.

Image Source: airbnb

4 മാങ്ങാ വീട്

തമിഴ്‌നാട്ടിലെ മധുരയിലാണ് ഈ മാങ്ങ വീടുകള്‍ ഒരുങ്ങുക. രാജന്‍ ഇ. ആണ് ഈ വീടുകള്‍ പണിതുയര്‍ത്തുക. വിശാലമായ മാന്തോപ്പുകള്‍ക്കിടയില്‍ പണിയുന്ന ഈ മാങ്ങവീടുകള്‍ വ്യത്യസ്തമായ അനുഭവമായിരിക്കും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് നല്‍കുക.

5 അദൃശ്യ വീട്

എളുപ്പം ആരുടെയും കണ്ണില്‍ പെടാത്ത അദൃശ്യ വീട് ഒരുങ്ങുക ഡല്‍ഹിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള അലിഗഡിലെ ഗബാനയിലെ ഫാമിലായിരിക്കും. ഈ നിര്‍മിതിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത ഇവയുടെ ചുമരുകളാണ്. ചുറ്റുമുള്ളതെല്ലാം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ചില്ലുകളും മറ്റു വസ്തുക്കളും ഉപയോഗിച്ചാവും ഇത് നിര്‍മ്മിക്കുക. നഗര ജീവിതത്തിലെ തിരക്കുകളില്‍നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷരാവാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ളതാണ് തന്റെ അദൃശ്യ വീടുകളെന്നാണ് ഈ ആശയം മുന്നോട്ടുവച്ച അങ്കൂര്‍ പറയുന്നത്.

English Summary: Himalayan Fruit Shaped Bedrooms, These 5 Quirkiest Airbnb Homes Will Soon Become A Reality