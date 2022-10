മീശപ്പുലിമല മാത്രമല്ല, മഞ്ഞു വീഴുന്നതു കാണാന്‍ അടിപൊളി സ്ഥലങ്ങള്‍ വേറെയുമുണ്ട്!

അങ്ങനെ പറയത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു മഞ്ഞുകാലമൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാവാം, കേരളത്തിലുള്ളവര്‍ക്ക് മഞ്ഞുകാലമെന്നത് സ്വപ്നങ്ങളില്‍ നിറയുന്ന ഫാന്റസികളുടെ ഋതുവാണ്. പര്‍വതങ്ങളുടെ മുകളില്‍ നിന്ന് മേഘങ്ങള്‍ പോലെ മഞ്ഞ് ഒഴുകി നീങ്ങുന്നതും കോടമഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന വഴിയോരത്ത് നിന്നൊരു ചൂടുള്ള കട്ടന്‍ചായ ഊതിയൂതിക്കുടിക്കുന്നതും പുകമഞ്ഞിനിടയിലൂടെ ബൈക്കില്‍ പറന്നു പറന്നങ്ങനെ പോകുന്നതും... മഞ്ഞുകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങളും സങ്കല്‍പ്പങ്ങളും പറഞ്ഞാല്‍ തീരില്ല! കേരളത്തിലെ മൂന്നാറും വയനാടും വിട്ടുപിടിച്ചാല്‍ ഇക്കുറി ഇന്ത്യയില്‍ മഞ്ഞുകാലയാത്ര പോകാന്‍ പറ്റിയ കിടിലന്‍ സ്ഥലങ്ങള്‍ പരിചയപ്പെടാം.

1. ഔലി, ഉത്തരാഖണ്ഡ്

ആപ്പിൾ തോട്ടങ്ങളും പഴയ ഓക്ക് മരങ്ങളും പൈൻ മരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഔലി, പ്രകൃതിസൗന്ദര്യത്തിന് പണ്ടേ പേരുകേട്ട ഇടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ്. എ ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതല്‍ക്കേ തന്നെ ഹിമാലയൻ മലനിരകളിലെ പ്രശസ്തമായ ഹിൽ റിസോർട്ടാണ് ഇവിടം. "ഇന്ത്യയുടെ സ്കീയിങ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഔലിയില്‍, വിന്‍റര്‍ സ്പോര്‍ട്സ് വളരെ സജീവമാണ്. സ്കീയിങ്ങി പുറമേ, ഗർവാൾ ഹിമാലയത്തിലെ കുന്നുകളിലൂടെ ട്രക്കുകൾ നടത്താനും മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയും. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 2800 മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ നന്ദാദേവി, മന പർവ്വതം, കാമത്ത് കാമത്ത് തുടങ്ങിയ പർവതനിരകൾ ഉണ്ട്.

2. ഗുല്‍മാര്‍ഗ്

കശ്മീരിലെ പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായ ഗുല്‍മാര്‍ഗില്‍, ഡിസംബറിൽ മഞ്ഞുവീഴ്ചയോടെ തുടങ്ങുന്ന ടൂറിസ്റ്റ് സീസണ്‍ ഏപ്രിൽ മാസം വരെ നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്നു. ശ്രീനഗറിൽ നിന്നും വെറും ഒരു മണിക്കൂർ യാത്രയേയുള്ളു ഇവിടേക്ക്. മഞ്ഞുകാല വിനോദങ്ങളുടെ പറുദീസയാണ് ഗുല്‍മാര്‍ഗ്. ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ഏഴാമത്തെ സ്കീയിംഗ് ഡെസ്റ്റിനേഷന്‍ കൂടിയാണ് ഇവിടം. ഗുൽമാർഗ് ഗൊണ്ടോള, ആൽപതർ തടാകം, ഗുൽമാർഗ് ബയോസ്‌ഫിയർ റിസർവ്, സ്ട്രോബെറി വാലി തുടങ്ങി നിരവധി ആകര്‍ഷണങ്ങള്‍ ഇവിടെ സഞ്ചാരികളെ കാത്തിരിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്ത് പൂജ്യവും കടന്ന് -6 ഡിഗ്രി സെല്‍ഷ്യസ് വരെ ഇവിടത്തെ താപനില പോകാറുണ്ട്.

3. സുലുക്ക്

സിക്കിമിലെ മനോഹരമായ ഒരു ചെറിയ കുഗ്രാമമാണ് സുലുക്ക്. സിക്കിമിന്‍റെ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവുമായ പൈതൃകം പേറുന്ന ഈ മലയോര ഗ്രാമം പഴയ സിൽക്ക് റൂട്ടിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വര്‍ഷം മുഴുവനും തണുപ്പുള്ള പ്രദേശമാണ് ഇവിടം. വേനൽക്കാലവും വസന്തകാലവും അതിമനോഹരമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത്. കാട്ടുപൂക്കളും ഔഷധസസ്യങ്ങളും പൂത്തുലഞ്ഞ് ഗ്രാമം മുഴുവന്‍ സുഗന്ധം പരത്തുന്നു. തണുപ്പുകാലത്ത് വെളുത്ത മഞ്ഞുപുതപ്പില്‍ പൊതിഞ്ഞ്, പ്രകൃതി കൂടുതല്‍ സുന്ദരിയാകുന്നു. തമ്പി വ്യൂ പോയിന്റ്, നതാങ് താഴ്‌വര, കുപ്പുപ്പ് തടാകം, മെൻമെച്ചോ തടാകം, തുക്ല താഴ്‍‍വര, കൽപോഖാരി തടാകം, സോംഗോ തടാകം, നാഗ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന കാഴ്ചകള്‍.

4. റാന്‍ ഓഫ് കച്ച്, ഗുജറാത്ത്

ഇന്ത്യ-പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിയില്‍ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന, വളരെയധികം ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഒരു പ്രദേശമാണ് കച്ച്. ഉപ്പുനിറഞ്ഞ ഒരു മരുഭൂപ്രദേശമാണ് ഇവിടം. വേനല്‍ക്കാലയാത്ര കുറച്ചു ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിലും മഞ്ഞുകാലം അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. ഡിസംബർ-ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിൽ മഞ്ഞുകാല ഉത്സവമായ റാൻ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുമ്പോൾ ഇവിടം സജീവമാകുന്നു. സാംസ്കാരിക പരിപാടികളും ഫംഗ്ഷനുകളും ഹോട്ട്-എയർ ബലൂണിങ് പോലുള്ള സാഹസിക വിനോദങ്ങളുമെല്ലാം ഈ സമയത്ത് അരങ്ങേറുന്നു.

കരകൗശല, എംബ്രോയ്ഡറി വർക്കുകൾ, ഫ്ലമിംഗോ സാങ്ച്വറി, വൈൽഡ് ആസ് സാങ്ച്വറി എന്നിവയ്ക്കെല്ലാം കച്ച് പ്രശസ്തമാണ്. കച്ചിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ ഭുജിനടുത്തുള്ള മാണ്ഡവിയിലെ മനോഹരമായ ബീച്ചുകളും സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. പുരാതന പട്ടണമായ ധോളവീരയാണ് മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണം.

5. കീലോങ്, ഹിമാചല്‍ പ്രദേശ്‌

മനാലി-ലേ ഹൈവേയിൽ ചന്ദ്ര താഴ്‌വര, ഭാഗ താഴ്‌വര, ചെനാബ് താഴ്വര എന്നിവ കൂടിച്ചേരുന്നിടത്താണ് കീലോംഗ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തണുപ്പുകാലത്ത് -7.7 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ താപനില താഴുന്ന ഇടമാണിത്. സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്ന് 3350 ഉയരത്തില്‍ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കീലോംഗിന്, 'മൊണാസ്ട്രികളുടെ നാട്' എന്നും പേരുണ്ട്. കര്‍ദാങ്ങ്, ഷാസൂര്‍, ഗുരു ഗണ്ടാള്‍, തയൂള്‍, ജെമൂര്‍ എന്നീ മൊണാസ്ട്രികളും പ്രശസ്തമായ ത്രിലോക്നാഥ് ക്ഷേത്രവും മര്‍കുളദേവി ക്ഷേത്രവും തണ്ടി, സിസു, ഉദയ്പൂര്‍ എന്നിവയുമെല്ലാം നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. മഞ്ഞുകാലത്ത് ട്രക്കിംഗ്, ഫിഷിംഗ്, ജീപ്പ് സഫാരി, പാരാഗൈ്ളഡിംഗ് തുടങ്ങിയ ധാരാളം വിനോദങ്ങളും ഇവിടെ സജീവമാകുന്നു.

6. മൈസൂര്‍, കര്‍ണാടക

ദക്ഷിണേന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് മഞ്ഞുകാലത്ത് പോകാന്‍ പറ്റിയ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരിടമാണ് മൈസൂര്‍. ധാരാളം ചരിത്രനിര്‍മ്മിതികളും പ്രകൃതിഭംഗിയുമുള്ള മൈസൂര്‍ നഗരം ക്ഷീണിക്കാതെ ചുറ്റിക്കാണാന്‍ ഇതിലും മികച്ചൊരു സമയമില്ല. ഇന്ത്യയിലെ മുൻ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു മൈസൂർ. കൊട്ടാരങ്ങളുടെ നഗരം എന്നാണ് മൈസൂരിനെ വിളിക്കുന്നത്. യുനെസ്‌കോയുടെ ലോക പൈതൃക പട്ടികയിൽ ഇടം നേടിയ മൈസൂർ കൊട്ടാരം തീർച്ചയായും സന്ദർശിക്കേണ്ട ഒന്നാണ്. ഇന്നും മൈസൂർ കൊട്ടാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നു. ദിവസേന ആയിരക്കണക്കിന് സന്ദർശകരാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്. ഇന്തോ-സാരസെനിക് വാസ്തുവിദ്യയുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ കൊട്ടാരം. കൂടാതെ, ബൃന്ദാവൻ ഗാർഡൻസ്, മൈസൂർ മൃഗശാല, സോമനാഥപുര ക്ഷേത്രം, ചാമുണ്ഡേശ്വരി ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ വേറെയും കാഴ്ചകള്‍ ഉണ്ട്.

