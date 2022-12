ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ സ്ഥലം, പക്ഷേ, ഇവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കണമെങ്കിൽ അനുമതി വേണം!

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോള്‍ വീസയും മറ്റു യാത്രാനുമതികളുമൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ തന്നെ മുന്‍കൂര്‍ യാത്രാനുമതി ആവശ്യമുള്ള നിരവധി സ്ഥലങ്ങളുണ്ടെന്ന് അറിയുമോ? നോര്‍ത്ത് ഈസ്റ്റിലും മറ്റും പോയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കും. ഇന്ത്യയില്‍ യാത്രക്കു മുൻപ് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി വേണ്ട സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചും അനുമതിക്കായി എന്തെല്ലാം ചെയ്യണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും വിശദമായി അറിയാം.

Sikkim-kiramogilenskikh/Istock

ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാന്‍ പോലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇന്നര്‍ ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ആവശ്യമാണ്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ് ഇതില്‍ പലതും. അതിനൊപ്പം ഇവിടങ്ങളില്‍ താമസിക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുടെ െെസ്വര്യജീവിതത്തെ തടസപ്പെടുത്തരുതെന്ന ലക്ഷ്യവും ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ആരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നു പോകുന്നുവെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ വിവര ശേഖരണവും ലക്ഷ്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയോടെ മാത്രം പോകാവുന്ന സ്ഥലങ്ങള്‍ വിശദമായി പരിചയപ്പെടാം.

സിക്കിം

ഏതൊരു യാത്രികരേയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന രുചിവിഭവങ്ങളുള്ള സംസ്ഥാമാണ് സിക്കിം. സിക്കിമിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാനും മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. സോംഗോ-ബാബ മന്ദിര്‍ ട്രിപ്പ്, സിംഗാലില ട്രക്ക്, നാഥുല പാസ് ടൂര്‍, സോങ്കിരി ട്രക്ക്, താങ്കു-ചോപ്ത വാലി ട്രിപ്പ്, യുമേസാംഡോങ്, യുംതാങ്, സീറോ പോയിന്റ് ട്രിപ്പ്, ഗുരുദോഗ്മാര്‍ ലെയ്ക് ട്രിപ്പ് എന്നിവ അസമില്‍ മുന്‍കൂര്‍ അനുമതിയോടെ മാത്രം സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ്.

ടൂറിസം ആന്റ് സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മന്ത്രാലയമാണ് ഇവിടേക്ക് വേണ്ട പാസുകള്‍ അനുവദിക്കുന്നത്. ബാങ്‌ഡോഗ്ര വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും റാങ്‌പോ ചെക് പോസ്റ്റില്‍ നിന്നും ഇവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള പാസുകള്‍ ലഭിക്കും. ട്രാവല്‍ ഏജന്റുമാരുടേയും ടൂര്‍ ഓപറേറ്റര്‍മാരുടേയും സേവനവും ഇവിടെ നിന്നും നിങ്ങള്‍ക്ക് ഉറപ്പിക്കാനാവും. ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയാണ് ഈ പാസ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ വേണ്ടത്.

sikkim- RNMitra/Istock

മിസോറം

ഗോത്ര ജീവിതത്തിന് പേരുകേട്ട വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനമാണ് മിസോറം. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇവിടെ പലയിടത്തേക്കും യാത്രകള്‍ക്ക് മുന്‍കൂര്‍ അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ഷില്ലോങ്, കൊല്‍ക്കത്ത, ഗുവാഹട്ടി, സില്‍ചാര്‍, ന്യൂഡല്‍ഹി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നും നേരിട്ട് മിസോറമിലേക്കുള്ള ഇന്നര്‍ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ലഭിക്കും. ഇനി ആകാശമാര്‍ഗം എയ്‌സ്‌വാളിലെത്തുന്നവരാണെങ്കില്‍ ലെങ്പുയ് വിമാനത്താവളത്തില്‍ നിന്നും ഇന്നര്‍ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ലഭിക്കും. ഇതിനായി യാത്രികരുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയും നാല് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകളും കയ്യില്‍ കരുതണം.

Mizoram- Jiksaw_11/Istock

ലക്ഷദ്വീപ്

എല്ലാവരും കൊതിക്കുന്ന യാത്രയാണ് ലക്ഷദ്വീപിലേക്കുള്ളത്. എന്നാല്‍ സഞ്ചാരികളെ വലിയതോതില്‍ അകറ്റി നിര്‍ത്തുന്നത് യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളാണ്. ലക്ഷദ്വീപ് സന്ദര്‍ശിക്കാനായി അഞ്ച് മാസം വരെ കാലാവധിയുള്ള യാത്രാ പെര്‍മിറ്റ് സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ലഭിക്കും. ഫോട്ടോ പതിച്ചതിരിച്ചറിയല്‍ കാര്‍ഡിന്റെ രേഖകള്‍ പെര്‍മിറ്റിനായി നല്‍കേണ്ടി വരും.

നാഗാലാന്‍ഡ്

മ്യാന്മറിനും അസമിനും മണിപ്പൂരിനും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനും ഇടക്കുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് നാഗാലാന്‍ഡ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും തിരക്കു കുറഞ്ഞ ചെറിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്ന്. സമ്പന്നമായ പച്ചപ്പും വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതിയും കാലാവസ്ഥയുമെല്ലാം യാത്രികരെ അമ്പരപ്പിക്കും. നാഗാലാന്റ് സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകളില്‍ നിന്നാണ് ഇന്നര്‍ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കുക. തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയുടെ പകര്‍പ്പും രണ്ട് പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോകളുമാണ് ഇതിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടി വരിക.

അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്

ചൈനയുമായും മ്യാന്മറുമായും ഭൂട്ടാനുമായും അതിര്‍ത്തി പങ്കിടുന്നുണ്ട് അരുണാചല്‍ പ്രദേശ്. ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രഭാതകിരണങ്ങള്‍ പതിയുന്ന കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമാണിത്. അരുണാചലിലെ കാടുകളില്‍ നിന്നു മാത്രം 500ലേറെ ഓര്‍ക്കിഡ് വര്‍ഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ മഴക്കാടുകള്‍ എത്രത്തോളം സമ്പന്നവും വ്യത്യസ്തവുമാണ് എന്നതിന് വേറെന്തു തെളിവു വേണം. എന്നാല്‍ അരുണാചല്‍ പ്രദേശിന്റെ അതിര്‍ത്തി കടക്കണമെങ്കില്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്നര്‍ ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റ് വേണം.

ന്യൂഡല്‍ഹി, കൊല്‍ക്കത്ത, ഷില്ലോങ്, ഗുവാഹത്തി എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നെല്ലാം അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഇന്നര്‍ ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റുകള്‍ ലഭിക്കും. ഓണ്‍ലൈനായും അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലേക്കുള്ള പെര്‍മിറ്റിന് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഫോട്ടോപതിച്ച ഏതെങ്കിലും തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയും പാസ്‌പോര്‍ട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയുമാണ് അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലേക്കുള്ള ഇന്നര്‍ ലൈന്‍ പെര്‍മിറ്റിനായി ഹാജരാക്കേണ്ടത്.

Arunachal Pradesh - LOREN SONOWAL/Istock

English Summary: Places In India Where Even The Indians Require Permission To Visit