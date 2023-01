പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യത്തെ സൂര്യകിരണങ്ങള്‍ പതിക്കുക എവിടെയാണെന്ന് അറിയുമോ? അത് കിഴക്കേ അറ്റത്തെ സംസ്ഥാനമായ അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഡോങ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ്. പുതുവര്‍ഷദിനത്തില്‍ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയില്‍ എല്ലാദിവസവും ആദ്യം പുലര്‍കാല സൂര്യനെ കാണുന്നത് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരാണ്.

ഇന്നും അധികം സഞ്ചാരികള്‍ എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഒരുപാട് മനോഹര പ്രദേശങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുണ്ട്. കിഴക്കേ അറ്റത്തു കിടക്കുന്ന അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലും ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങള്‍ ഒരുപാടുണ്ട്. മലകളും വിശാലമായ താഴ്‌വരകളും ഇടയിലെ മഞ്ഞുരുകി നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന തടാകങ്ങളും അരുവികളും പുഴകളും കാടും ഗോത്രവര്‍ഗക്കാരുമെല്ലാം ചേര്‍ന്ന് അരുണാചല്‍ പ്രദേശിനെ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പ്രദേശമാക്കി മാറ്റുന്നുണ്ട്. അരുണാചലിലെ പ്രത്യേകതകളിലൊന്നാണ് ആദ്യം സൂര്യന്‍ എത്തുന്ന ഡോങ് ഗ്രാമം.

നേരത്തെ ഉദിക്കും, നേരത്തെ അസ്തമിക്കും

ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളേക്കാള്‍ നേരത്തെ സൂര്യന്‍ ഉദിക്കുകയും നേരത്തെ അസ്തമിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍. അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലും ഡോങിലും ആ പതിവിന് മാറ്റമില്ല. പുലര്‍ച്ചെ 5.50നാണ് ഡോങില്‍ സൂര്യന്‍ ഉദിക്കുക. മഞ്ഞുകാലത്ത് വൈകീട്ട് നാലരയാകുമ്പോഴേക്കും രാത്രിയായിട്ടുണ്ടാവും. സമതലങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്തുള്ള പരിചയം പോര വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ റോഡ് ട്രിപ്പുകള്‍ക്ക്.

ഡോങില്‍ സൂര്യന്‍ ഉദിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹര ദൃശ്യങ്ങള്‍ കാണണമെങ്കില്‍ പുലര്‍ച്ചെ മൂന്നിനെങ്കിലും പുറപ്പെടേണ്ടി വരും. എങ്കില്‍ മാത്രമേ മലമുകളിലെത്തി സൂര്യന്‍ ഉദിച്ചു വരുന്നത് കാണാനാവൂ. കുറച്ചു സമയം കൂടി ഉറങ്ങിയാല്‍ കൊള്ളാമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവര്‍ക്ക് മലമുകളില്‍ ക്യാപു ചെയ്യുകയും ആവാം. മല മുകളില്‍ നിന്നു നോക്കുമ്പോള്‍ താഴെ പഞ്ഞിക്കെട്ടു പോലുള്ള മേഘങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതും അകലെ ചക്രവാളത്തില്‍ നിന്നും സൂര്യന്‍ പതിയെ തല പൊക്കുന്നതും സ്വപ്‌ന സമാനമായ കാഴ്ച്ചയാണ്. ആ സ്വപ്‌ന കാഴ്ച്ചയെ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പകര്‍ന്നു നല്‍കാന്‍ ഡോങിന് സാധിക്കും.

എവിടെയാണീ ഡോങ്?

ഇന്ത്യന്‍ ഭൂപടം നോക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഏറ്റവും കിഴക്കേ അറ്റത്ത് ആന്‍ഡമാന്‍ നിക്കോബര്‍ ദ്വീപുകളല്ലേ എന്ന സംശയം തോന്നിയേക്കാം. എന്നാല്‍ ഇതു തെറ്റാണ് 1999ലാണ് ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യം സൂര്യന്‍ ഉദിക്കുന്നത് അരുണാചല്‍ പ്രദേശിലെ ഡോങിലാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നത്. ഇതോടെയാണ് അരുണാചല്‍ പ്രദേശിന് ഇന്ത്യയിലെ ഉദയസൂര്യന്റെ നാട് എന്ന വിളിപ്പേര് ലഭിച്ചത്.

സമുദ്ര നിരപ്പില്‍ നിന്നും 4,070 അടി ഉയരത്തിലുള്ള ഡോങ് ഗ്രാമം ബ്രഹ്‌മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയായ ലോഹിതും സതി അരുവിയും കൂടിച്ചേരുന്നിടത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വാലോങില്‍ നിന്നും അര മണിക്കൂര്‍ നടന്നാല്‍ ഏഴു കിലോമീറ്ററോളം അകലെയുള്ള ഡോങിലെത്താം. ലോഹിതിന് കുറുകേ ഇരുമ്പു പാലവും വന്നിട്ടുണ്ട്.

വളരെ കുറച്ച് പേര്‍ മാത്രമേ ഈ ഗ്രാമത്തില്‍ താമസിക്കുന്നുള്ളൂ. 2011ലെ സെന്‍സസ് അനുസരിച്ച് നാല് കുടുംബങ്ങളിലായി 15 പേരാണ് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ളത്. നെല്ലും ചോളവുമാണ് പ്രദേശത്തെ കൃഷി. ഇതിനു പുറമേ പന്നി വളര്‍ത്തലും ആടു വളര്‍ത്തലുമാണ് ഗ്രാമീണരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാര്‍ഗങ്ങള്‍. കിഴക്കേ അറ്റത്തെ ഗ്രാമമായതിനാല്‍ തന്നെ മലമുകളിലെ ഡോങില്‍ എത്തിയാല്‍ ചൈനയുടേയും മ്യാന്മറിന്റേയും ഭാഗങ്ങള്‍ കാണാനാവും. 131 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരെയുള്ള അസമിലെ ടിന്‍സുകിയയാണ് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷന്‍.

ഏപ്രില്‍ മുതല്‍ ജൂലൈ വരെയാണ് ഡോങിലെ വേനല്‍ക്കാലം. അതുകൊണ്ട് ഈ സമയമാണ് ഏറ്റവും നല്ല സൂര്യോദയം ലഭിക്കാന്‍ സാധ്യതയുള്ളത്. മഴ കുറഞ്ഞ സെപ്തംബറും ഒക്ടോബറും ഡോങ് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ അനുയോജ്യമായ സമയമായും കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വേറെന്തുണ്ട് കാണാന്‍?

1962ലെ ചൈനയുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന്റെ സ്മാരകമായ നാഷണല്‍ പ്ലെയിന്‍സ് വാര്‍ മെമ്മോറിയല്‍ ഡോങിലടുത്തുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തില്‍ എത്രത്തോളം പ്രാധാന്യം ഈ അതിര്‍ത്തി ഗ്രാമങ്ങള്‍ക്കുണ്ടെന്ന് അവിടെ എത്തിയാല്‍ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാനാവൂ. വിദേശ ശക്തികളുടെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാനായി ജീവന്‍ ബലിയര്‍പ്പിച്ച സൈനികരുടെ സ്മാരകമായ വാലോങ് യുദ്ധ സ്മാരകവും ഇവിടെ അടുത്താണ്.

ഡോങിലേക്കുള്ള ട്രക്കിങ് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ കാര്‍ പാര്‍ക്കിങിന് അടുത്താണ് തിലം. പ്രകൃതി ദത്തമായ ചൂടു നീരുറവയാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത. പൊതുവില്‍ എല്ലായ്‌പ്പോഴും പ്രത്യേകിച്ച് മഞ്ഞു കാലത്തും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് കൂടുതല്‍ ഉണര്‍വേകാന്‍ ഈ ചൂടു നീരുറവക്ക് സാധിക്കും. ട്രക്കിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെ ജീവനായി കരുതുന്നവര്‍ക്കും വേണ്ട വിഭവങ്ങള്‍ ഡോങിലുണ്ട്.

English Summary: A village in Arunachal sees first sunrise in India