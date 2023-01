നിങ്ങള്‍ തിരയുന്നത് ദ്വീപുകളാണോ? ഇന്ത്യയിലുണ്ട് അതിമനോഹരയിടങ്ങൾ

കോടമഞ്ഞിറങ്ങി വരുന്ന പര്‍വതപ്രദേശങ്ങളും തിളങ്ങുന്ന തടാകങ്ങളും ഹരിതാഭയുടെ കമ്പളം പുതച്ചുറങ്ങുന്ന വനങ്ങളും സ്വര്‍ണമണല്‍ വിരിച്ച കടല്‍ത്തീരങ്ങളുമെന്നു വേണ്ട, ലോകത്തിലെ മനോഹരഭൂമികളില്‍ കാണുന്ന കാഴ്ചകളെല്ലാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അക്കൂട്ടത്തില്‍ എടുത്തുപറയേണ്ട ഒന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ദ്വീപുകള്‍. നഗരങ്ങളിലെ തിരക്കുകളിൽ നിന്ന് മാറി, പ്രകൃതിയുടെ ശീതളിമയില്‍ സമാധാനപൂര്‍ണമായി അവധിക്കാലം ചിലവഴിക്കാന്‍ ദ്വീപുകളെക്കാള്‍ മികച്ച സ്ഥലങ്ങള്‍ കുറവാണ്. ഈ വര്‍ഷം പോകാനുള്ള ഇടങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിലേക്ക് ചേര്‍ക്കാന്‍ ഇതാ ഇന്ത്യയിലെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ചില ദ്വീപുകള്‍...



മജുലി ദ്വീപ്, അസം

അസമിലെ ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മനോഹരമായ മജുലി, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ദ്വീപാണ്. വടക്ക് സുബൻസിരി നദിയും തെക്ക് ബ്രഹ്മപുത്ര നദിയും ചേർന്നാണ് ഈ ദ്വീപ് രൂപപ്പെടുന്നത്. പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ അസമിന്‍റെ സംസ്കാരിക തലസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്ന മജുലി, ഇന്ന് നിരവധി വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്ന ഒരിടമാണ്.

majuli- Niyor nath/shutterstock

മജുലി ദ്വീപിലെ ഗ്രാമങ്ങളില്‍ വര്‍ഷം മുഴുവനും നിരവധി പരിപാടികളും ഉത്സവങ്ങളും നടക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്‍റെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഈ ദിവസം സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നൃത്തപരിപാടിയായ രാസ് പൂർണിമ, പാല് നാം, ബഥോ പൂജ എന്നിവയാണ് മജുലിയിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ.

പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിര്‍മ്മിച്ച 22 വൈഷ്ണവ സത്രങ്ങളാണ് മജുലിയിലെ മറ്റൊരു പ്രധാനകാഴ്ച. വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ജലവിനോദങ്ങളും ഇവിടെ സജീവമാണ്. സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള മാസങ്ങളാണ് മജുലി സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല സമയം.

സ്വരാജ് ദ്വീപ്, ആന്‍ഡമാന്‍

ഇന്ത്യയിലെ പ്രകൃതിഭംഗി വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്ന മനോഹരദ്വീപുകളില്‍ ഒന്നാണ് സ്വരാജ് ദ്വീപ്‌. ആന്‍ഡമാന്‍റെ തലസ്ഥാനമായ പോര്‍ട്ട് ബ്ലെയറിന് 41 കിലോമീറ്റർ വടക്കുകിഴക്കായാണ് സ്വരാജ് ദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. മുന്‍പ് ബ്രിട്ടീഷ് ജനറലായിരുന്ന ഹെൻറി ഹാവ്‌ലോക്കിന്‍റെ പേരില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ ദ്വീപ്‌, 2018 ഡിസംബറിൽ, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി സ്വരാജ് ദ്വീപ് എന്നു പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇക്കോ ടൂറിസം പോലുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തന്നെ മുന്‍കയ്യെടുക്കുന്ന ഒരിടമാണിത്.

സർക്കാർ നടത്തുന്ന കടത്തുവള്ളങ്ങളിലും സ്വകാര്യ ക്രൂസുകളിലൂടെയും പോർട്ട് ബ്ലെയറിൽ നിന്ന് ദ്വീപിലെത്താം. കൂടാതെ ഇവിടേക്ക് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസുകളും ഉണ്ട്.

രാധാനഗർ ബീച്ച്, എലിഫന്റ് ബീച്ച്, വിജയ് നഗർ ബീച്ച്, ബീച്ച് നമ്പർ 3, ബീച്ച് നമ്പർ 1, കാലാപത്തർ എന്നിങ്ങനെ മനോഹരമായ ഒട്ടേറെ ബീച്ചുകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. ഹണിമൂണ്‍ പോലുള്ള സന്ദര്‍ഭങ്ങള്‍ ആഘോഷിക്കാനായി ഈയിടെ നിരവധി ആളുകള്‍ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ബജറ്റ് മുതൽ ലക്ഷ്വറി വരെ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഒട്ടേറെ താമസസൗകര്യങ്ങളും ദ്വീപിലുണ്ട്.

സെന്‍റ് മേരീസ് ദ്വീപ്‌, കര്‍ണാടക

കര്‍ണാടകയിലെ ഉഡുപ്പിയിലെ മാൽപെ തീരത്തുനിന്നും മാറി, അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാലു ചെറു ദ്വീപുകളുടെ കൂട്ടമാണ്‌ സെന്‍റ് മേരീസ് ദ്വീപ്‌. ബാസൾട്ടിക് ലാവ തണുത്തുറഞ്ഞുണ്ടായ തൂണുകളാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനകാഴ്ച. ഇവയ്ക്ക് ഏകദേശം 88 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുണ്ടെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. കർണ്ണാടക സംസ്ഥാനത്തിലെ നാലു ജിയോളജിക്കൽ ചരിത്രസ്മാരകങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ദ്വീപുകൾ ഇന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ്.

St. Mary’s island jobinthomas/shutterstock

തെങ്ങുകള്‍ നിറഞ്ഞ കോക്കനട്ട് ഐലൻഡ്, നോർത്ത് ഐലൻഡ്, ദര്യബഹദുർഗഡ് ഐലൻഡ്, സൗത്ത് ഐലൻഡ് എന്നിവയാണ് ഇവിടുത്തെ നാലു പ്രധാനദ്വീപുകള്‍. ഇവയ്ക്ക് സെന്‍റ് മേരീസ് ദ്വീപുകള്‍ എന്നു പേര് വന്നതിനുപിന്നില്‍ ഒരു കഥയുണ്ട്. 1498-ൽ, പോർച്ചുഗലിൽ നിന്നുള്ള യാത്രാമധ്യേ ഈ ദ്വീപുകളിൽ വന്നിറങ്ങിയ വാസ്കോഡ ഗാമ, ഇവിടെ ഒരു കുരിശ് സ്ഥാപിക്കുകയും ഇവയെ പോർച്ചുഗീസിൽ ‘ഓ പാദ്രോ ഡി സാന്താ മരിയ’ അഥവാ സെന്‍റ് മേരീസ് ദ്വീപുകള്‍ എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ദ്വീപിലേക്ക് സൗജന്യമായി പ്രവേശിക്കാം. ഉഡുപ്പി ടൗണിൽ നിന്ന് 5.8 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള മാൽപെ ബീച്ചില്‍ നിന്നും ഓരോ 20 മിനിറ്റിലും ഇവിടേക്ക് ബോട്ട് സര്‍വീസുണ്ട്. കൂടാതെ, മാൽപെ ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിൽ നിന്ന് ഫെറി സർവീസുമുണ്ട്.

മണ്‍റോ ദ്വീപ്‌, കൊല്ലം

കേരളത്തിന്‍റെ ശാന്തമനോഹരമായ കായല്‍ത്തട്ടില്‍ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മുത്താണ് മൺറോ ദ്വീപ്. കൊല്ലത്ത് നിന്ന് 27 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഈ തുരുത്ത് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ എട്ടോളം ദ്വീപുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. മുൻ നാട്ടുരാജ്യമായ തിരുവിതാംകൂറിലെ റസിഡന്‍റ് കേണലായിരുന്ന ജോൺ മൺറോയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന് മൺറോ ദ്വീപ്‌ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്.

Munroe Island-Libin Kallada Photography/shutterstock

ഓണക്കാലത്ത് ഇവിടെ നടക്കുന്ന കല്ലട ബോട്ട് റേസ് പ്രശസ്തമാണ്. കായലിലൂടെയുള്ള ബോട്ട് സവാരിയും രുചിയൂറുന്ന ഫ്രഷ്‌ കായല്‍ വിഭവങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടുത്തെ മറ്റുചില ആകര്‍ഷണങ്ങളാണ്. സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി, ദിവസവും രണ്ടുതവണ ഡിടിപിസിയുടെ ബോട്ട് യാത്രയുണ്ട്.

