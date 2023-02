ഇന്ത്യയിലെ മിനി ടിബറ്റ്, മനം നിറയ്ക്കാന്‍ മക്‌ലോഡ് ഗഞ്ച്

A panorama of Dhaulandhar Range from Triund in Himachal Pradesh, India. Naveen Kumar | iStock