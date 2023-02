മേഘങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മനോഹരകാഴ്ചകള്‍ കാണാം!

ഇന്നുവരെ ആരും കാണാത്ത ഒട്ടേറെ മനോഹര ഇടങ്ങള്‍ ഇന്ത്യയുടെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമുണ്ട്. വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരാനും യാത്ര ചെയ്യാനുമൊക്കെ അല്‍പ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായതിനാല്‍ ഇവിടെ ഇന്നും ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ബഹളം ആയിട്ടില്ല. പ്രകൃതിഭംഗിക്കും അതിശയകരമായ കാഴ്ചകള്‍ക്കും പേരുകേട്ട ഇടങ്ങളില്‍ ഒന്നാണ് മേഘാലയ. ഏകദേശം വര്‍ഷം മുഴുവനും സുന്ദരമായ കാലാവസ്ഥയും മേഘാലയയുടെ പ്രത്യേകതകളില്‍ ഒന്നാണ്. മേഘങ്ങളുടെ വീട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ മനോഹരപ്രദേശത്തേക്ക് യാത്ര പ്ലാന്‍ ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഇതാ ചില ഇടങ്ങള്‍...

ഡാവ്കി

മേഘാലയയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഡാവ്കി. ഇന്ത്യയ്ക്കും ബംഗ്ലാദേശിനും ഇടയിലായി, ജയന്തിയാ കുന്നുകളിലാണ് ഈ പട്ടണം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പ്രശസ്തമായ ഉംഗോട്ട് നദിയിൽ ബോട്ട് സവാരി ആസ്വദിക്കാനും തൂക്കുപാലം കാണാനുമെല്ലാമായി ഒട്ടേറെ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ഇവിടെയെത്തുന്നു. പച്ചപ്പു നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിഭംഗിയും കാഴ്ചകളും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട്, ഖാസി മലനിരകളില്‍ ട്രെക്കിംഗ് നടത്തുന്നതും ഡാവ്കിയിലെ അനുഭവങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നു. അതിർത്തി പട്ടണമായതിനാൽ ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശും തമ്മിലുള്ള വ്യാപാരത്തിന്‍റെ പ്രധാന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഡാവ്കി.

ബൽപാക്രം നാഷണൽ പാർക്ക്

മേഘാലയയിലെ തെക്കൻ ഗാരോ കുന്നുകളിൽ നിന്ന് 167 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി, സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 3,000 അടി ഉയരത്തിലാണ് ബൽപാക്രം ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1986 ഫെബ്രുവരി 15നാണ് ബൽപാക്രം ദേശീയോദ്യാനമായി മാറിയത്. എണ്ണമറ്റ സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രമാണ് ഇവിടം. അപൂർവമായ ലെസ്സർ പാണ്ട, ഇന്ത്യൻ കാട്ടുപോത്ത് തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളും പ്രാദേശികമായി 'ദിക്ക്‌സ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ അപൂർവമായ ഔഷധ സസ്യങ്ങളുമെല്ലാം ഇവിടെ കാണുന്നു. ചുണ്ണാമ്പുകല്ലു കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിക്കപ്പെട്ട സിജു-ഡോബ്ഖാക്കോൾ, ടെറ്റെങ്കോൾ-ബൽവാകോൾ ഗുഹകളും കൂടാതെ, ദോഭക്കോൽ ചിബെ നല, ബോക് ബക് ദോഭക്കോൾ എന്നീ ഗുഹകളുമെല്ലാം സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സന്ദര്‍ശിക്കാം. സംരക്ഷിതപ്രദേശമായതിനാല്‍ ഇവിടേക്ക് കടക്കാന്‍ മുന്‍‌കൂര്‍ അനുമതി ആവശ്യമാണ്‌.

നോങ്‌പോ

അസമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 60 കിലോമീറ്ററും ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് 51 കിലോമീറ്ററും അകലെയുള്ള നോങ്‌പോ, കിഴക്കൻ ഖാസി കുന്നുകളുടെ വടക്ക് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ പട്ടണമാണ്. ബ്രഹ്മപുത്ര സമതലങ്ങൾക്ക് വളരെ അടുത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ സ്ഥലം ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് ഷില്ലോങ്ങിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഓവർ എന്ന നിലയിൽ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. മനോഹരമായ നദികളും ഇടതൂര്‍ന്ന വനപ്രദേശങ്ങളും പര്‍വ്വതങ്ങളുമെല്ലാം ഈ പട്ടണത്തിന്‍റെ മാറ്റുകൂട്ടുന്ന ചില കാര്യങ്ങളാണ്.

ടൂറ

മേഘാലയയിലെ ഒരു ഇക്കോടൂറിസം കേന്ദ്രമാണ് ടൂറ. ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് 311 കിലോമീറ്ററും ആസാമിലെ ഗുവാഹത്തിയിൽ നിന്ന് 219 കിലോമീറ്ററും അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാംസ്കാരികമായി വളരെയധികം പുരോഗമിച്ച ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടുത്തെ രീതികള്‍. സമൃദ്ധമായ ജൈവവൈവിധ്യവും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങൾ, ഗുഹകൾ, അരുവികൾ തുടങ്ങിയവയുമെല്ലാം ടൂറയില്‍ നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകര്‍ഷിക്കുന്നു. നഗരത്തിൽ നിന്ന് 12 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള നോക്രെക് ദേശീയോദ്യാനമാണ് ടൂറയിലെ പ്രധാന ആകര്‍ഷണം. റോങ്ബാംഗ് ഡാർ വെള്ളച്ചാട്ടവും സിജു ഗുഹകളുമെല്ലാം കാണാം. ടൂറ കൊടുമുടിയില്‍ ട്രെക്കിംഗ് നടത്താം. മുകളിലുള്ള ഒബ്സർവേറ്ററിയിൽ നിന്ന് താഴ്‌വരയുടെ വിശാലമായ കാഴ്ചകൾ കണ്ടാസ്വദിക്കാം.

ജോവായ്

ഷില്ലോങ്ങിൽ നിന്ന് 66 കിലോമീറ്റർ അകലെയായി, ജയന്തിയ ഹില്‍സിലാണ് ജോവായ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ചിറാപുഞ്ചി പോലെ തന്നെ, പ്രകൃതിരമണീയമായ തടാകങ്ങളുടെയും വിശാലമായ താഴ്‌വരകളുടെയും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുടെയുമെല്ലാം കാഴ്ചകള്‍ ഇവിടെയുണ്ട്. തഡ്‌ലസ്‌കീൻ തടാകവും ലാലോംഗ് പാർക്കും പ്രശസ്തമായ ടൂറിസ്റ്റ് ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടുകളാണ്. ബെഹ്‌ദീൻഖ്‌ലാം, ചാഡ് സുക്ര, ലാഹോ ഡാൻസ് തുടങ്ങിയ ഉത്സവങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഇന്ത്യയിലെമ്പാടുമുള്ള നിരവധി സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു.

English Summary: Best Places to Visit In Meghalaya