ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സംസ്ഥാനം; കാരണങ്ങൾ ഇതാണ്

സപ്തസുന്ദരികള്‍ എന്നു വിളിക്കുന്ന വടക്കു കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പൊതുവില്‍ ഒന്നായാണ് പലരും കരുതുന്നത്. എന്നാല്‍ ഈ നാടുകളിലെ കാഴ്ചകള്‍ ഒന്നിനൊന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ബംഗ്ലാദേശിനും മ്യാന്മാറിനും ഇടയില്‍ കിടക്കുന്ന ചെറു സംസ്ഥാനമായ മിസോറം അടുത്തിടെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള സംസ്ഥാനമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. മിസോറമിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് അവിടുത്തെ പ്രകൃതിഭംഗിയും സാംസ്‌കാരികവൈവിധ്യവും ആവോളം ആസ്വദിച്ച് നാട്ടുകാരുടെ സന്തോഷത്തിന് പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് മടങ്ങാനാകും.

വേള്‍ഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇന്‍ഡക്‌സില്‍ തുടര്‍ച്ചയായി പിന്നിലുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ. 2023ല്‍ പുറത്തുവന്ന പട്ടികയില്‍ ഇന്ത്യക്ക് 126ാം സ്ഥാനം മാത്രമാണുള്ളത്. ഫിന്‍ലന്‍ഡാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ഡെന്മാര്‍ക്കും ഐസ്‌ലന്‍ഡുമെല്ലാം പിന്നാലെ വരുന്നു. ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ സന്തോഷത്തിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സമ്പന്നമായത് മിസോറമാണെന്നാണ് ഗുരുഗ്രാമിലെ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫ. രാജേഷ് കെ പില്ലാനിയ നടത്തിയ പഠനം പറയുന്നത്.

കുടുംബ ബന്ധം, തൊഴില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, സാമൂഹ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍, മതം, കോവിഡ് എങ്ങനെ ബാധിച്ചു, ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം എന്നിങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മിസോസിന്റെ നാട് എന്നര്‍ഥം വരുന്ന മിസോറം 100 ശതമാനം സാക്ഷരത നേടിയ രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനമാണ്. പഠനത്തോടും ഇഷ്ടതൊഴില്‍ കണ്ടെത്തി സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം നേടുന്നതിനോടും വലിയ പ്രാധാന്യം നല്‍കുന്ന യുവതലമുറ മിസോറമിലുണ്ടെന്നും ഈ പഠനം പറയുന്നു.

മതത്തിന് വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത പ്രദേശമാണ് മിസോറം. അതുപോലെ രക്ഷാകര്‍ത്താക്കള്‍ പഠനകാര്യത്തില്‍ കുട്ടികളെ വലിയ തോതില്‍ സമ്മര്‍ദം ചെലുത്താറില്ല. അധ്യാപകരുമായി പൊതുവേ സുഹൃദ്ബന്ധമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്കുള്ളതെന്നും. എന്തുകാര്യവും പങ്കുവെക്കുന്നതിന് ഈ ബന്ധം വിദ്യാര്‍ഥികളെ സഹായിക്കുന്നുവെന്നും പഠനം പറയുന്നു. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും നാടുകള്‍ക്കും പല കാര്യങ്ങളിലും മാതൃകയായ മിസോറം സഞ്ചരിക്കാന്‍ പറ്റിയ സമയം ഡിസംബര്‍ മുതല്‍ മാര്‍ച്ച് വരെയാണ്.

അതിഥികളെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള നാടാണ് മിസോറം. വലുപ്പം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ചാമത്തെ ചെറു സംസ്ഥാനമായിട്ടു പോലും 21 മലനിരകള്‍ മിസോറമിലുണ്ട്. കിഴക്കോട്ടു പോകും തോറും മലനിരകളുടെ ഉയരം കൂടി വരും. ടുട്, ത്‌ലാങ്, തുയ്‌രിയല്‍, തുയ്‌വാള്‍ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി നദികളും അനവധി തടാകങ്ങളും മിസോറമിലുണ്ട്.

മിസോറം തലസ്ഥാനമായ ഐസ്‌വാളിലെ ബക്ത്വാങ് ഗ്രാമത്തിലാണ് ലോകത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കുടുംബമുള്ളത്. ഇവിടുത്ത സിയോന ചന എന്നയാള്‍ക്ക് 39 ഭാര്യമാരും 91 കുട്ടികളും 33 പേരമക്കളും 14 മരുമക്കളമുണ്ട്. ചംപായ് ജില്ലയിലെ മുര്‍ലന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്ക് നിബിഢ വനങ്ങളാല്‍ പ്രസിദ്ധമാണ്. ആമസോണ്‍ കാടുകളോടാണ് ഈ കാട് താരതമ്യപ്പെടുത്താറ്. 750 അടി ഉയരമുള്ള വാന്‍ട്‌വാങ് വെള്ളച്ചാട്ടം തെന്‍സ്‌വാള്‍ ജില്ലയിലാണുള്ളത്. പലക് ദിലും താം ദിലുമാണ് മിസോറമിലെ തടാകങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധമായത്. പലക് ദില്‍ മിസോറമിലെ തന്നെ പ്രകൃതി നിര്‍മിതമായ ഏറ്റവും വലിയ തടാകമാണ്. താം ദില്‍ തടാകത്തിലെ തെളിനീരു പോലുള്ള വെള്ളവും പ്രസിദ്ധമാണ്.

ഡാംപ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വും മുര്‍ലെന്‍ ദേശീയ പാര്‍ക്കുമാണ് മിസോറമിലെ പ്രധാന സംരക്ഷിത വനങ്ങള്‍. ഇതില്‍ ഡാംപ ടൈഗര്‍ റിസര്‍വാണ് മിസോറമിലെ വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം. കടുവാ സങ്കേതമാണെങ്കിലും ഡാംപയില്‍ പുള്ളിപ്പുലികളും നിത്യ സാന്നിധ്യമാണ്. മിസോറം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ മധ്യ ഭാഗമായ സെര്‍ചിപ്പ് പാരഗ്ലൈഡിംങിന്റെ പേരിലാണ് പ്രസിദ്ധം.

മിസോറമിന്റെ തനതായ സംസ്‌കാരവും പാരമ്പര്യവും അടുത്തറിയാന്‍ ഫാല്‍കാന്‍ ഗ്രാമം സന്ദര്‍ശിക്കാവുന്നതാണ്. മിസോറം കലാ സാംസ്‌കാരിക വകുപ്പ് മുന്‍കയ്യെടുത്താണ് ഈ ഗ്രാമം നിര്‍മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലുസേയ ഗോത്രക്കാര്‍ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമമാണിത്. ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സധൈര്യം നേരിട്ട മിസോകളുടെ പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് ഈ ഗ്രാമം പറഞ്ഞു തരും.

