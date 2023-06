കേരളത്തിന്റെ സംസ്കാരവും പൈതൃകവും തേടി, ചെന്നൈ ആശ്രയം മലയാളി കൂട്ടായ്മ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന നാട്ടിലേക്കൊരു വണ്ടി സാംസ്കാരിക തീർഥയാത്രയ്ക്കു തുടക്കമായി. മെഡിമിക്സ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനി മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ ഡോ. എ.വി. അനൂപ് ഫേയ്മ തമിഴ്‌നാട് ഘടകം മേധാവി പ്രീമിയർ ജനാർദനൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഫ്ലാഗ് ഓഫ്‌ ചെയ്തു.

ആശ്രയം ഭാരവാഹികൾക്കൊപ്പം ചെന്നൈയിലെ നിരവധി സംഘടനാ പ്രവർത്തകരും കുട്ടികളെ യാത്രയയയ്ക്കുന്നതിനു സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയിരുന്നു. യാത്രാസംഘത്തിനുള്ള ബാഡ്ജുകൾ, കുട മുതലായവ അടങ്ങിയ ബാഗുകളും വിതരണം ചെയ്തു. 13- 17 പ്രായക്കാരായ 30 കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും സംഘാടകരും അടക്കം 65 പേരാണ് സംഘത്തിൽ. മേയ്‌ 30 മുതൽ ജൂൺ 5 വരെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലൂടെയാണ് യാത്ര.

നാട്ടിലേക്കൊരു വണ്ടി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം നിയമസഭ, കവടിയാർ കൊട്ടാരം, പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രം എന്നിവയായിരുന്നു. രണ്ടാം ദിനം മാർ ഗ്രിഗോറിയസ് ലോ കോളജ്, VSSC സ്പേസ് മ്യൂസിയം എന്നിവിടങ്ങളും വർക്കലയും സന്ദർശിച്ചു. ശിവഗിരി മഠവും, കൊല്ലം,പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളും സന്ദർശിച്ച് ജൂൺ നാലോടെ യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കും. കുട്ടികളും രക്ഷിതാക്കളും സംഘാടകരും ഉൾപ്പെടെ 65 പേരാണ് സംഘത്തിൽ.

