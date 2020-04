സഞ്ചാരികൾക്കു പണം നൽകി നാട്ടിലേക്കു തിരികെ അയക്കുന്ന രാജ്യം

പ്രകൃതി മനോഹാരിത കൊണ്ടും വൈവിധ്യം കൊണ്ടും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ദ്വീപാണ് ഹവായ് ദ്വീപ്. മിക്ക ഹോളിവുഡ് സിനിമകളിലും ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ ആരുടെയും മനസ്സു കീഴടക്കും. കാഴ്ചകൾക്ക് എത്തിയ സഞ്ചാരികൾ കൊറോണയുടെ വ്യാപനത്തെ തുടർന്ന് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്കു മടങ്ങിപോകാത്തതിനാൽ പുതിയൊരു ആശയം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹവായ് ഗവൺമെന്റ്. ദ്വീപിലേക്ക് വന്ന സഞ്ചാരികൾക്കു പണം നൽകി തിരികെ നാട്ടിൽ അയയ്ക്കാനാണ് ഹവായ് ടൂറിസം അതോറിറ്റിയുടെ തീരുമാനം.

ഇതിനായി 25000 ഡോളറാണ് ചെലവഴിക്കുന്നത്. തിരിച്ചുപോകാൻ വിസമ്മതിക്കുന്ന സഞ്ചാരികളെ 14 ദിവസം ക്വാറന്റൈനിൽ വയ്ക്കാനും തീരുമാനമായി. തിരിച്ചു നാട്ടിലെത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾ നിർബന്ധമായും നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയാൻ ഹവായ് ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. വിസിറ്റർ അലോഹ സൊസൈറ്റിയാണ് സഞ്ചാരികളെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കാൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നത്.

എട്ടു ദ്വീപുകളുടെ സമൂഹമാണ് ഹവായ്. ഈ ദ്വീപിൽ അഞ്ചു അഗ്നിപർവതങ്ങളുണ്ട്. ഹവായിയിലെ പ്രധാന "വ്യവസായം" ടൂറിസമാണ്, കൂടാതെ എല്ലാ കുടുംബവും ടൂറിസ്റ്റ് വ്യവസായത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വെളുത്ത മണൽ ബീച്ചുകൾ, മഞ്ഞ മണൽ ബീച്ചുകൾ, കറുത്ത മണൽ ബീച്ചുകൾ, ചുവന്ന മണൽ ബീച്ചുകൾ, ഒരു പച്ച മണൽ ബീച്ച് എന്നിവയും ഹവായ് ദ്വീപിന്റെ ആകർഷണങ്ങളാണ്.

English Summary: The Hawaii Tourism Authority is now paying for visitors to leave