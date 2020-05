70 ശതമാനം വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും തുറന്നു, അവധി ആഘോഷിച്ച് ചൈന

കൊറോണ വിതച്ച നാശനഷ്ടങ്ങളില്‍ നിന്നും കരകയറി മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ് ചൈന. ലോക്ഡൗൺ കാലം കഴിഞ്ഞ് ആളുകള്‍ പതിയെ പുറത്തിറങ്ങാനും യാത്ര ചെയ്യാനും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മേയ് ഒന്നു മുതല്‍ അഞ്ചു വരെയുള്ള വാര്‍ഷിക അവധിക്കാലത്ത്‌ 90 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജനങ്ങളാണ് പുറത്തിറങ്ങി യാത്ര ചെയ്ത് ആഘോഷിച്ചത്.

അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട അവധിക്കാലത്തിന്‍റെ ആദ്യ രണ്ടു ദിനങ്ങളിൽ 50 ദശലക്ഷത്തിലധികം യാത്രകൾ നടന്നതായി ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ചൊവ്വാഴ്ച അവസാനിച്ച അവധി ദിന കണക്കുകള്‍ പരിശോധിക്കുമ്പോള്‍ ആകെ നടന്ന ആഭ്യന്തര യാത്രകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം ഇതിന്‍റെ ഇരട്ടിയാണ്.



അവധിക്കാലത്തിന്‍റെ ആദ്യ ദിനമായ വെള്ളിയാഴ്ച 23 ദശലക്ഷം ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റ് യാത്രകൾ നടന്നതായി സാംസ്കാരിക, ടൂറിസം മന്ത്രാലയം (എംസിടി) അറിയിച്ചു. ഈ ദിവസത്തെ ടൂറിസം വരുമാനം ഏകദേശം 1.38 ബില്യൺ ഡോളർ ആണെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്താകമാനം 8,498 എ-ലെവൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുത്തിരുന്നു. ആകെയുള്ള വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളുടെ എണ്ണത്തിന്‍റെ 70 ശതമാനത്തോളം വരും ഇത്.



കൊറോണ മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാശനഷ്ടമുണ്ടായ ഹുബെ പ്രവിശ്യയിലും തലസ്ഥാനമായ വുഹാൻ നഗരത്തിലും ഉൾപ്പെടെ കോവിഡ് -19 കേസുകളിൽ ഗണ്യമായ കുറവുണ്ടായതിന്‍റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ചൈനീസ് ടൂറിസത്തിന്‍റെ ഈ കുതിപ്പ്. ഒരു വിദേശ സഞ്ചാരിക്ക് ഉള്‍പ്പെടെ രണ്ട് പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകള്‍ ശനിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തതായി ചൈനീസ് ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച വരെയുള്ള കണക്കുകൾ പ്രകാരം 82,877 കേസുകളിലായി 4,633 പേർ രോഗം ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ദേശീയ ആരോഗ്യ കമ്മീഷന്‍റെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിൽ അധികൃതർ പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയുടെ ആകെ ശേഷിയുടെ 30 ശതമാനം വരെ ആളുകളെ മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് പ്രവേശിപ്പിക്കാവൂ എന്നാണു നിര്‍ദ്ദേശം.



കഴിഞ്ഞ നാലു പതിറ്റാണ്ടിലെ കണക്കു വച്ചു നോക്കുമ്പോള്‍ ആഭ്യന്തര ടൂറിസം വരുമാനം ഏറ്റവും കുറവാണ് 2020ന്‍റെ ആദ്യ പാദത്തില്‍ ലഭിച്ചത്. കൊറോണ മൂലം ശോഷിച്ച സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിലൊന്നാണ് ആഭ്യന്തര ടൂറിസത്തിന്‍റെ വർധനയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഭരണകക്ഷിയായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ചൈന (സിപിസി) പറഞ്ഞു. സാധാരണയായി നാലു ദിവസം മാത്രമായി നല്‍കി വരുന്ന അവധിക്കാലം ഇക്കുറി ഒരു ദിവസം കൂടി നീട്ടി അഞ്ചു ദിവസമാക്കിയിരുന്നു.



‌കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷത്തെ നാലു ദിവസത്തെ അവധിക്കാലത്ത് ചൈനയില്‍ ജനങ്ങൾ ആകെ 195 ദശലക്ഷം വിനോദസഞ്ചാര യാത്രകളാണ് നടത്തിയതെന്ന് ചൈന ഡെയ്‌ലി 2019ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. തൊട്ടു മുന്‍വര്‍ഷത്തെ കണക്കു വച്ച് നോക്കുമ്പോള്‍ 13.7 ശതമാനം വർധനയായിരുന്നു ഇത്. ടൂറിസം വരുമാനം 17.5 ബില്യൺ ഡോളർ ആയിരുന്നു, മുന്‍ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 16.1 ശതമാനം വർധനവായിരുന്നു ഇതെന്നും ചൈന ഡെയ്‌ലിയുടെ റിപ്പോർട്ടില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

