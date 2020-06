മാലദ്വീപ് വീണ്ടും തുറക്കുന്നു വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് സ്വാഗതം

സഞ്ചാരികളുടെ പറുദീസയായ ബീച്ച് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ മാലദ്വീപുകൾ ചില സംരക്ഷണ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജൂലൈയിൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കായി വീണ്ടും തുറക്കും.ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മാലദ്വീപിൻ്റെ വാതിലുകൾ അടുത്ത മാസം തുറക്കും എന്നാണ് പുതിയ വാർത്ത. കൊവിഡ് 19 മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പാലിച്ചു കൊണ്ടായിരിക്കും മാലദ്വീപ് സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറക്കുന്നത്.

ജൂലൈ 1 മുതൽ മാലദ്വീപ് വീണ്ടും തുറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി മാലദ്വീപ് ടൂറിസം മന്ത്രി അലി വഹീദ് അറിയിച്ചു. മന്ത്രാലയം ബോർഡ് പുറത്തിറക്കിയ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ, 2020 ജൂലൈയിൽ സന്ദർശകർക്കായി തങ്ങളുടെ അതിർത്തികൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്നതായി പറയുന്നു.



ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിനോദ സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനാണ് തുടക്കത്തിൽ രാജ്യം പദ്ധതിയിടുന്നത്. ദക്ഷിണ കൊറിയ, ശ്രീലങ്ക, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലും നിന്നുള്ള സന്ദർശകർക്കും രാജ്യത്ത് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകും.



എമിറേറ്റ്സ്,ഇത്തിഹാദ്, ഖത്തർ എയർവേസ് എന്നിവ വാണിജ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനാലാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് മാലദ്വീപ് സർക്കാർ എത്തിയത്. സ്വകാര്യ വിമാനത്തിലോ കപ്പലിലോ എത്തുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട്.എന്നാൽ, സ്പെയിൻ, ഇറ്റലി, യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം, യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന 12 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അതിഥികൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടാകില്ല.



രാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന സന്ദർശകരിൽ നിന്ന് അധിക ഫീസൊന്നും ഈടാക്കില്ലെന്നും ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു. അധിക ടൂറിസ്റ്റ് വീസ ചാർജുകളും ലാൻഡിംഗ് ഫീസും ബോർഡ് നേരത്തെ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വിനോദസഞ്ചാരികളിൽ നിന്ന് അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കില്ല.



ടൂറിസത്തെ കൂടുതലായി ആശ്രയിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മാല ദ്വീപ്.രാജ്യത്തിന്റെ ജിഡിപിയുടെ 28 ശതമാനത്തിനും വിദേശ കരുതൽ ശേഖരത്തിന്റെ 60 ശതമാനത്തിനും ടൂറിസം മാത്രമാണ് പ്രധാന മാർഗ്ഗം.പക്ഷേ കൊറോണയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ടൂറിസത്തിൽ നിന്നുള്ള വരവും കുറഞ്ഞു. അതോടെ രാജ്യം വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങി.മാരകമായ കൊറോണ വൈറസ് അതിവേഗം പടരുന്നതിനാൽ മാർച്ചിലാണ് രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ അടച്ചത്.



രാജ്യം കൂടുതൽ കാലം അടച്ചിടാൻ കഴിയില്ലെന്നും ടൂറിസം മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതിനാൽ ജൂലൈ മുതൽ മാലിദ്വീപിൽ ടൂറിസം പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് അധികൃതരും വ്യവസായ പ്രതിനിധികളും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയാണ്.



English Summary: Maldives to Reopen For Tourists In July