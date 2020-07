കൊറോണക്കാലത്തിനു മുന്‍പ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മൂല്യമുള്ള പാസ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു യുഎസ് പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സ്ഥാനം. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇതിന്‍റെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞു. അമേരിക്ക കോവിഡ് 19 കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി മൂലം യുഎസ് പാസ്പോര്‍ട്ട് ഉള്ളവരുടെ പ്രവേശനം നിരവധി രാജ്യങ്ങള്‍ വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ ഹെൻ‌ലി പാസ്‌പോർട്ട് സൂചിക പ്രകാരം യു‌എസ് പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമയ്ക്ക് 158 രാജ്യങ്ങളിൽ മാത്രമേ പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. കോവിഡ് കാലത്തിനു മുന്‍പത്തേക്കാള്‍ 27 രാജ്യങ്ങള്‍ കുറവാണിത്. യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്‍റെ തീരുമാനപ്രകാരം, ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ യുഎസിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ താല്‍ക്കാലികമായി വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഇന്റർനാഷനൽ എയർ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷനില്‍ നിന്നുള്ള ഡേറ്റ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു റാങ്കിങ്. 2014 ൽ പാസ്‌പോർട്ട് പട്ടികയിൽ ഏറ്റവും മുന്നിലായിരുന്നു യു‌എസിന്‍റെ സ്ഥാനം. വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ്, യു‌എസ് പാസ്‌പോർട്ട് ഉടമകള്‍ക്ക് 185 രാജ്യങ്ങളിൽ വീസയോ വീസ ഓണ്‍ അറൈവലോ ഇല്ലാതെ പ്രവേശിക്കാമായിരുന്നു.

കൊറോണയ്ക്ക് മുന്‍പുള്ള മെക്സിക്കന്‍ പാസ്‌പോർട്ടിന് തുല്യമാണ് ഇപ്പോൾ അമേരിക്കന്‍ പാസ്പോര്‍ട്ടിന്‍റെ സ്ഥാനം. ലിസ്റ്റില്‍ 25 ാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന മെക്സിക്കോയുടെ പാസ്പോർ‌ട്ട് ഉള്ളവർക്ക് 159 രാജ്യങ്ങളിലായിരുന്നു പ്രവേശനം. പുതിയ ലിസ്റ്റ് പ്രകാരം 132 രാജ്യങ്ങളില്‍ ആണ് മെക്സിക്കോക്കാര്‍ക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്. യുഎസിന്‍റെ തെക്കന്‍ അയല്‍രാജ്യമായ മെക്സിക്കോ ഈയിടെ യുഎസ് അതിര്‍ത്തി അടച്ചിരുന്നു.

പുതിയ സൂചിക പ്രകാരം, ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 191 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ള ജപ്പാൻ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തു തന്നെ തുടരുന്നു. 190 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്ന സിംഗപ്പൂര്‍ ആണ് തൊട്ടുപിന്നില്‍. (ഇപ്പോള്‍ ഇത് 163) ദക്ഷിണ കൊറിയയും ജർമനിയുമാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്; ഇവിടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ളവര്‍ക്ക് 189 രാജ്യങ്ങളില്‍ പ്രവേശനമുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ പാസ്‌പോർട്ട് 84-ാം സ്ഥാനത്താണ്. ഇന്ത്യന്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് 58 രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വീസയോ വീസ ഓണ്‍ അറൈവലോ ഇല്ലാതെ പ്രവേശിക്കാം.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കോവിഡ് 19 പോസിറ്റീവ് കേസുകളുടെയും മരണങ്ങളുടെയും പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതാണ് യുഎസിന്‍റെ സ്ഥാനം. മൂന്നു മില്ല്യന്‍ കേസുകള്‍ ആണ് ഇതുവരെ റജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്.

English Summary : The US passport is a lot less powerful now