രാമക്ഷേത്രം, ടൂറിസ്റ്റ് ഹബ് ആകാനൊരുങ്ങി അയോധ്യ

ഇപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് രാമക്ഷേത്ര നിർമാണവും അയോധ്യയുമൊക്കെയാണല്ലോ. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറാനൊരുങ്ങുകയാണ് അയോധ്യ. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തകൃതിയായി നടക്കുകയാണ്.

ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ട്രാവൽ ഏജൻസികളും അയോധ്യയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കുകയും ആളുകളെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പാക്കേജുകളും മറ്റും ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയുമാണിപ്പോൾ. ലക്നൗവിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ടൂർ, ട്രാവൽ കമ്പനി പൈതൃക പദയാത്രകളും ടൂറുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനു പുറമേ, അയോധ്യയുടെ സമ്പന്നമായ സംസ്കാരവും ചരിത്രവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി പുതിയ പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ‘മോക്ഷദാനി വോക്’, ‘രാം വിവ’ തുടങ്ങി വോക്കിങ് ടുറുകളാണ് ഇവരുടെ പദ്ധതി.



രാം മന്ദിർ പദ്ധതിയോടൊപ്പം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം, പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ, റിസോർട്ടുകൾ എന്നിവ വന്നുകഴിഞ്ഞാൽ തീർഥാടകരുടെ മാത്രമല്ല വിനോദ സഞ്ചാരികളുടെ വരവും വർധിക്കും. ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് നഗരം കാണാൻ കഴിയുന്ന 2-3 ദിവസത്തെ വിപുലമായ ടൂറുകളും പാക്കേജുകളും അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് പല ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും. നിലവിൽ ഹോട്ടലുകളുടെ അഭാവം കാരണം, ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് അയോധ്യയിൽ തങ്ങാനാകുന്നില്ല. പഞ്ചനക്ഷത്ര ഹോട്ടലുകൾ വരുന്നതോടെ അതിന് മാറ്റം വരും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.



ആത്മീയ, തീർഥാടന യാത്രകളാണ് ഇന്ത്യയുടെ ടൂറിസം രംഗത്തിന് ഏറ്റവും വരുമാനം നൽകുന്നത്. അയോധ്യയിൽ തീർഥാടകരുടെ വരവു വർധിക്കുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, ഇന്ത്യയ്ക്കകത്തും പുറത്തും നിന്നുള്ള വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ വരവും വർധിക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് ഭരണകൂടവും.



English Summary: With Ram temple in sight, Ayodhya new tourism hub