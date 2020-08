ടൂറിസത്തിന് പുത്തന്‍ പ്രതീക്ഷയുമായി ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍ ആദ്യ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം ഉടന്‍

പന്ത്നഗറിൽ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം പ്രഖ്യാപിച്ച് ഉത്തരാഖണ്ഡ് മുഖ്യമന്ത്രി ത്രിവേന്ദ്ര സിങ് റാവത്ത്. സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളമായ ഇത് വരുന്നതോടെ വിനോദസഞ്ചാരത്തിന്‍റെ വളര്‍ച്ച ത്വരിതഗതിയിലാകുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

ലണ്ടൻ, ന്യൂയോർക്ക്, ദുബായ്, ബാങ്കോക്ക് തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള രാജ്യാന്തര സര്‍വീസുകള്‍ ഇവിടെനിന്നുണ്ടാകും. ഇതുവരെ ചെറിയ വിമാനങ്ങള്‍ മാത്രമേ ഇവിടെനിന്നു സര്‍വീസ് നടത്തിയിരുന്നുള്ളൂ. രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം വരുന്നതോടെ ബോയിങ്, എയർബസ് പോലുള്ള വലിയ പാസഞ്ചർ വിമാനങ്ങളും ഇവിടെനിന്നു സർവീസ് നടത്തും.

രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം പന്ത്നഗറിലെ പ്രാദേശിക വ്യാപാരികൾക്കും ഗുണം ചെയ്യും. ദേശീയ, രാജ്യാന്തര വിപണിയിലേക്ക് പഴങ്ങളും പൂക്കളും പച്ചക്കറികളും പോലെയുള്ള പ്രാദേശിക ഉല്‍പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരം എളുപ്പത്തിൽ നടക്കും. ഡെറാഡൂൺ, പിത്തോറഗഡ് തുടങ്ങിയ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കുള്ള വിമാനസര്‍വീസുകളും ആരംഭിക്കുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു. മലമ്പ്രദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രയുടെ സമയം കുറയ്ക്കാന്‍ ഇതുവഴി സാധിക്കും.

1,100 ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ റൺവേ നിർമാണവും രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ വിപുലീകരണവും നടക്കും. വിമാനത്താവളം രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളായായിരിക്കും വിപുലീകരിക്കുക. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിനുശേഷം, അടുത്ത അമ്പതു വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള പ്രാദേശിക വിമാന ഗതാഗത ആവശ്യകതകൾ നിറവേറ്റാന്‍ ഈ വിമാനത്താവളത്തിനു കഴിയും.

വിശാലമായ പാർക്കിങ് സ്ഥലങ്ങളും വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് പരമാവധി സൗകര്യങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളും ഇവിടെയുണ്ടാകുമെന്ന് സംസ്ഥാന ടൂറിസം സെക്രട്ടറി ദിലീപ് ജവാല്‍ക്കര്‍ പറഞ്ഞു.

ബറേലി-നൈനിറ്റാള്‍ ഗ്രീൻഫീൽഡ് വിമാനത്താവളം പണിയാൻ പന്ത്നഗർ അഗ്രികൾച്ചറൽ യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി സിവിൽ ഏവിയേഷൻ വകുപ്പിന് 1072 ഏക്കർ സ്ഥലം നൽകിയിരുന്നു.

