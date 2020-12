ക്രിസ്മസ്, പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദേശയാത്രകള്‍ക്ക് പ്ലാന്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ് പുതിയ കോവിഡ് വൈറസ് വാർത്ത. യൂറോപ്പില്‍ ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച്, എഴുപതു ശതമാനം കൂടുതല്‍ വ്യാപനശേഷിയുള്ള കൊറോണ വൈറസ് പടരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് യുകെയിലെ ലണ്ടന്‍ നഗരം അടച്ചുപൂട്ടി. ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്കും വിവിധ രാജ്യങ്ങള്‍ വിലക്കേര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.



സൗദിയില്‍ നിന്ന് രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങള്‍ റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രാന്‍സ് യുകെ അതിര്‍ത്തി അടച്ചു. ഇറ്റലി, ജർമ്മനി, ഓസ്ട്രിയ, നെതർലാന്റ്സ്, കുവൈറ്റ്, ബെൽജിയം, തുർക്കി, ഡെൻമാർക്ക്, ഇസ്രായേൽ, അയർലൻഡ്, ബൾഗേറിയ, ലാത്വിയ, എൽ സാൽവഡോർ, റൊമാനിയ, കാനഡ, ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ക്രൊയേഷ്യ, പോളണ്ട്, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്, പോർച്ചുഗൽ, മൊറോക്കോ, ഫിൻലാൻഡ്, ഇറാൻ, ലക്സംബർഗ്, കൊളംബിയ, ചിലി, എസ്റ്റോണിയ, ലിത്വാനിയ, അർജന്റീന, നോർവേ, ഒമാൻ, ടുണീഷ്യ, ജോർദാൻ, റഷ്യ, ഹോങ്കോംഗ്, ഗ്രെനഡ, മാൾട്ട, മൗറീഷ്യസ്, പാകിസ്ഥാൻ, സ്പെയിൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി. ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾക്കും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് ജർമനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഓരോ രാജ്യങ്ങളും കൈക്കൊണ്ട നടപടികള്‍ ചുവടെ:

1. പോളണ്ട്: വൈറസ് ഭയത്തെ തുടർന്ന് യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് പോളിഷ് സർക്കാര്‍ വക്താവ് ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

2. ഫ്രാൻസ്: ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ യാത്രകളും ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 48 മണിക്കൂർ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ഫ്രാൻസ് അറിയിച്ചു. റോഡ്, വായു, കടൽ, റെയിൽ വഴിയുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രഞ്ച് അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ അകമ്പടിയില്ലാത്ത ചരക്ക് മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ.

3. ജർമ്മനി: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ജർമ്മൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി ജെൻസ് സ്പാൻ പറഞ്ഞു. ചരക്ക് വിമാനങ്ങളെ മാത്രമേ ഇതില്‍ നിന്നും നിന്ന് ഒഴിവാക്കൂ.

4. ഇറ്റലി: ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ നിര്‍ത്തി വെക്കാനുള്ള ഉത്തരവിൽ ഒപ്പുവെച്ചതായും കഴിഞ്ഞ 14 ദിവസത്തിനിടെ അവിടെ താമസിച്ചവരെ ഇറ്റലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് വിലക്കുമെന്നും ഇറ്റാലിയൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി റോബർട്ടോ സ്‌പെറൻസ അറിയിച്ചു.

5. അയർലൻഡ്: ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എല്ലാ വിമാനങ്ങളും കുറഞ്ഞത് 48 മണിക്കൂര്‍ നേരത്തേക്ക് നിരോധിക്കുമെന്ന് അയർലൻഡ് പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

6. നെതർലാൻഡ്‌സ്: ബ്രിട്ടനിൽ നിന്ന് നെതർലാൻഡിലേക്കുള്ള എല്ലാ യാത്രാ വിമാനങ്ങളും ജനുവരി 1 വരെ നിരോധിക്കുമെന്ന് ഡച്ച് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

7. കാനഡ: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും 72 മണിക്കൂർ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് കനേഡിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ പറഞ്ഞു. അടുത്തിടെ മടങ്ങിയെത്തിയവർക്ക് വിപുലമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും നിർദ്ദേശം നൽകി.

8. ഇറാൻ: ഇറാനിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചതായി സംസ്ഥാന വാർത്താ ഏജൻസി ഐആർ‌എൻ‌എ അറിയിച്ചു.

9. ഇസ്രായേൽ: യുകെ, ഡെൻമാർക്ക്, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ഇസ്രായേൽ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിന്‍റെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിൽ നിന്നും സംയുക്ത പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി.

10. സൗദി അറേബ്യ: സൗദി അറേബ്യ എല്ലാ വിമാന സർവീസുകളും നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും രാജ്യത്തേക്ക് കരയിലൂടെയും തുറമുഖങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള പ്രവേശനം കുറഞ്ഞത് ഒരാഴ്ചയെങ്കിലും നിർത്തിവയ്ക്കുകയാണെന്നും സൗദി അറേബ്യ ഞായറാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. യൂറോപ്പിൽ നിന്നും എത്തിയവര്‍ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് ക്വാറന്റൈന്‍ പാലിക്കാനും പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകാനും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

11. കുവൈറ്റ്: ബ്രിട്ടനെ “ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള” രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ കുവൈറ്റ് ചേർത്തു.

12. എൽ സാൽവഡോർ: കഴിഞ്ഞ 30 ദിവസമായി ബ്രിട്ടനിലോ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലോ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെയും രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രസിഡന്റ് നായിബ് ബുക്കെലെ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു.

13. അർജന്റീന: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും അർജന്റീന താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവച്ചതായി സർക്കാർ അറിയിച്ചു. അവസാന വിമാനം തിങ്കളാഴ്ച എത്തും.

14. ചിലി: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് ചിലി അറിയിച്ചു. റസിഡൻസ് പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്തവരോ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ആഴ്ചയായി ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരോ ആയ ആളുകളെ രാജ്യത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സർക്കാർ പ്രസ്താവനയിൽ പറയുന്നു.

15. മൊറോക്കോ: ഞായറാഴ്ച മുതൽ യുകെയിലേക്കുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും മൊറോക്കോ നിരോധിച്ചു.

16. ബെൽജിയം: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ 24 മണിക്കൂർ സമയത്തേക്ക് ബെൽജിയം നിരോധിച്ചു.

17. ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ്: ഫിൻ‌ലാൻ‌ഡ് യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിർത്തിവച്ചു.

18. സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്: കൂടുതൽ അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് നിരോധിച്ചു.

19. ബൾഗേറിയ: ഞായറാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ജനുവരി 31 വരെ യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ബൾഗേറിയ നിർത്തിവച്ചു.

20. റൊമാനിയ: തിങ്കളാഴ്ച ഉച്ച മുതല്‍ യുകെയിലേക്കും തിരിച്ചുമുള്ള എല്ലാ വിമാനങ്ങളും രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നിരോധിച്ചു.

21. ക്രൊയേഷ്യ: യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാന ഗതാഗതം 48 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ആൻഡ്രെജ് പ്ലെൻകോവിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

22. യൂറോപ്പിന്‍റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങള്‍: എസ്റ്റോണിയ, ലാറ്റ്വിയ, ലിത്വാനിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളും യുകെയിൽ നിന്നുള്ള വിമാനങ്ങൾ നിർത്തിവച്ചു.

ഡിസംബര്‍ 18 -ന് കണ്ടെത്തിയ വൈറസിന്‍റെ പേര് 'VUI-202012/01' എന്നാണ്. ഇറ്റലിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയ യുകെ പൗരന്മാരിൽ പുതിയ വൈറസ് ബാധിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റലി മാത്രമാണ് ലണ്ടനിൽ വ്യാപിച്ച പുതിയ വൈറസ് ബാധ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാരകമായ വ്യാപന ശേഷിയുള്ള വൈറസ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതിനാല്‍ ഇത് അത്യാഹിത സാഹചര്യമായി കണക്കിലെടുത്ത് ബ്രിട്ടിഷ് ഗവൺമെന്‍റ് ‘കോബ്ര കമ്മിറ്റി’ വിളിച്ചു ചേർത്തു. വൈറസിന്‍റെ ജനിതകമാറ്റം പഠനവിധേയമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. 'നിയന്ത്രണാതീതം' എന്നാണ് ഈ വൈറസിനെ യുകെ ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറി മാറ്റ് ഹാന്‍കോക്ക് വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

നഗരം അടയ്ക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്‍പായി, വൈറസിനെ പേടിച്ച് ആളുകള്‍ കൂട്ട പലായനം നടത്തുന്ന കാഴ്ചയും കാണാമായിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് ഹീത്രോ വിമാനത്താവളവും റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകളും ജനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. പുതിയ സാഹചര്യത്തില്‍ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി നാലു ദിവസത്തേക്ക് ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോൺസൻ പ്രഖ്യാപിച്ച ഇളവുകളും റദ്ദാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ആളുകളോട് വീടുകളില്‍ തന്നെ ഇരിക്കാന്‍ ലണ്ടനും കിഴക്കന്‍, തെക്കു കിഴക്കന്‍ ഇംഗ്ലണ്ടും നിര്‍ദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. ടയര്‍ 4 പ്രദേശങ്ങളില്‍ പെട്ടവര്‍ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിദേശത്തു നിന്നു വരുന്നവർക്കു പതിനഞ്ചു ദിവസം നിർബന്ധിത ക്വാറന്റീൻ പ്രഖ്യാപിക്കാനാണു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനം.

വ്യാപനശേഷി കൂടുതലാണെങ്കിലും നിലവിലെ കൊറോണ വൈറസിനേക്കാള്‍ അപകടകാരിയാണോ പുതിയ വൈറസ് എന്ന കാര്യം അറിവായിട്ടില്ല. വാക്സിനുകളോട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യവും പഠിച്ചുവരുന്നതേയുള്ളൂ. ഇംഗ്ലണ്ടില്‍ ആയിരത്തോളം പേര്‍ക്ക് പുതിയ വൈറസ് ബാധിച്ചതായി ലോകാരോഗ്യസംഘടന ടോപ്‌ എമര്‍ജന്‍സീസ് എക്സ്പെര്‍ട്ട് മൈക്ക് റയാന്‍ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി ഇന്ത്യയില്‍ കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന്, യു.കെയില്‍ നിന്നും ഇന്ത്യയിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ താല്‍ക്കാലികമായി റദ്ദാക്കിയതായി സിവില്‍ ഏവിയേഷന്‍ മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിംഗ് പുരി അറിയിച്ചു. ഡിസംബര്‍ 22 മുതല്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെയാണ് നിയന്ത്രണം. ക്രിസ്മസ്, ന്യൂഇയര്‍ ആഘോഷങ്ങള്‍ക്കായി നിരവധി പ്രവാസികള്‍ ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയിരുന്നു. ഇവര്‍ക്ക് വിമാനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കും വരെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും.

