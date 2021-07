ടൂറിസം മേഖലയിൽ സമ്പൂർണ വാക്സിനേഷന് മുൻഗണന

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിലെ ടൂറിസം കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സമ്പൂർണ വാക്സിനേഷനു മുൻഗണന നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനം. കോവിഡ് അനന്തര ടൂറിസത്തിന് ഉണർവു നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു നടപടിയെന്നു മന്ത്രിമാരായ വീണാ ജോർജ്, പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർ പറഞ്ഞു.

ടൂറിസത്തിന് ഏറ്റവുമധികം സാധ്യതയുള്ള വയനാട് ജില്ലയ്ക്കാണു പ്രഥമ പരിഗണന. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വൈത്തിരിയിലും മേപ്പാടിയിലും വാക്സിനേഷൻ ഡ്രൈവ് നടത്തും.

മൂന്നാർ, തേക്കടി, ഫോർട്ട് കൊച്ചി, കുമരകം, കോവളം, വർക്കല എന്നിവിടങ്ങളിലാണു രണ്ടാംഘട്ടമായി സമ്പൂർണ വാക്സിനേഷൻ നടപ്പാക്കുന്നത്. ബജറ്റ് പാക്കേജ് അനുസരിച്ചു ടൂറിസം മേഖലയിൽ ആശ്വാസ നടപടികൾ ഉടൻ തുടങ്ങും. ഹോട്ടൽ–റസ്റ്ററന്റ് മേഖലയിലെ ജീവനക്കാരെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വാക്സിനേഷൻ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. നേരത്തേ മുൻഗണനയിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന ഹോംസ്റ്റേകൾ, സർവീസ് വില്ലകൾ, ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാർ, ടൂർ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ എന്നിവർക്കു കൂടി വാക്സീൻ നൽകുമെന്നു മന്ത്രിമാർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Kerala to vaccinate workers at tourism spots, Wayanad in first phase