ഇന്ത്യക്കാർക്കായി വാതിൽ തുറന്ന് നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ; കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാം

ഏറെക്കാലമായി നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന നിരാശയുടെ അങ്ങേയറ്റത്ത് പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങള്‍ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഓരോ സഞ്ചാരിയും. പഴയ പോലെ ഇനി എന്ന് യാത്ര ചെയ്യാനാവും എന്നറിയില്ല. എന്നാല്‍, ഈയിടെയായി പല രാജ്യങ്ങളും പതിയെ വാതിലുകള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്കായി തുറക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ യാത്ര ചെയ്യാനാവുന്ന രാജ്യങ്ങള്‍ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നോക്കാം.

അമേരിക്ക, കരീബിയന്‍

ബെലിസ്, കോസ്റ്റാറിക്ക, ഇക്വഡോര്‍, എല്‍ സാല്‍വഡോര്‍, ഗ്വാട്ടിമാല, ഗയാന, ഹോണ്ടുറാസ്, നിക്കരാഗ്വ, പരാഗ്വേ, ഡൊമിനിക്കന്‍ റിപ്പബ്ലിക്, വെനസ്വേല എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഇപ്പോള്‍ യാത്ര ചെയ്യാം. ഇവിടങ്ങളില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍, ഇവയിലെ മിക്ക രാജ്യങ്ങളിലും ആര്‍ടിപിസിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. പോകുംമുന്‍പേ അതാതു രാജ്യങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കണം.

ബാര്‍ബഡോസ്‌, ബെര്‍മുഡ, മെക്സിക്കോ, പനാമ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇന്ത്യന്‍ സഞ്ചാരികള്‍ മറ്റു ആവശ്യകതകള്‍ക്കൊപ്പം തന്നെ ക്വാറന്റീന്‍ കൂടി പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ആഫ്രിക്ക

ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. റുവാണ്ട മാത്രമാണ് ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നതില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യകതയുള്ള രാജ്യം. ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഗാംബിയ, ഘാന, ഗിനി- ബിസോ, മാലി, മൌറിട്ടാനിയ, മൊസാംബിക്ക്, നമീബിയ, സെനഗല്‍, സൗത്താഫ്രിക്ക, ടാന്‍സാനിയ, സാംബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക്, രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ ഇല്ലാതെ തന്നെ പ്രവേശിക്കാം. ലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കണം. എല്ലാ യാത്രക്കാര്‍ക്കും കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കയ്യില്‍ വേണം.

ഏഷ്യ

അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്‍, അര്‍മേനിയ, കിര്‍ഗിസ്ഥാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോള്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് യാത്ര ചെയ്യാം. എല്ലാവര്‍ക്കും ആര്‍ടിപിസിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. എത്തിച്ചേര്‍ന്ന ശേഷം വീണ്ടും ടെസ്റ്റ്‌ നടത്താനും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം.

യൂറോപ്പ്

അല്‍ബേനിയ, ബോസ്നിയ, കൊസൊവോ, റഷ്യ, സെര്‍ബിയ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യാക്കാര്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കേണ്ടതില്ല. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് ആര്‍ടിപിസിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. റിപ്പോര്‍ട്ട് കയ്യിലില്ലെങ്കില്‍ ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാല്‍, മോണ്ടിനെഗ്രോയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന എല്ലാ യാത്രക്കാരും ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

Source: wego.com

English Summary: Countries Open for Indian Travellers: Where Can Indians Travel to Right Now?