ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പ്രവേശനം, വിമാനങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കാൻ ജർമനിയും മാലദ്വീപും

കോവിഡ് രോഗവ്യാപന ഭീതിയില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് പല രാജ്യങ്ങളും വിലക്കുകള്‍ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ മിക്ക രാജ്യങ്ങളും ഇന്ത്യൻ സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജർമനിയും മാലദ്വീപും ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്കായി അതിർത്തികൾ വീണ്ടും തുറക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ജർമനി

∙ ഇന്ത്യ, യുകെ, റഷ്യ, നേപ്പാൾ, പോർച്ചുഗൽ എന്നീ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾക്ക് ജർമനി ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് നീക്കി.

∙ കോവിഡ് -19 വാക്‌സിനേഷന്റെ രണ്ട് ഡോസുകളും എടുക്കാത്തവർ വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന പരിശോധന റിപ്പോർട്ടും കൈയിൽ കരുതണം.

മാലദ്വീപ്

∙ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ദക്ഷിണേഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ജൂലൈ 15 മുതൽ വിമാന സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് മാലദ്വീപ്.

∙ ഗോ ഫസ്റ്റ് (ഗോ എയർ) ന്യൂഡൽഹി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമാന സർവീസ് നടത്തും.

∙കൊച്ചി, ബെംഗളൂരു, മുംബൈ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ നേരിട്ട് വിമാന സർവീസുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙എല്ലാ വിനോദസഞ്ചാരികളും യാത്രയ്ക്ക് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് (പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പായി) മാലദ്വീപ് ഇമിഗ്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഹെല്‍ത്ത് ഡിക്ലറേഷന്‍ ഫോം സമർപ്പിക്കണം.

∙പുറപ്പെടുന്നതിന് പരമാവധി 96 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആർടിപി‌സി‌ആർ പരിശോധനാ ഫലം കയ്യില്‍ കരുതണം.

∙ എത്തിച്ചേരുമ്പോള്‍ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീനോ പരിശോധനയോ ആവശ്യമില്ല. എന്നാല്‍, കോവിഡ് രോഗലക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളവര്‍ ആർടിപി‌സി‌ആർ‌ പരിശോധനയ്‌ക്ക് വിധേയമാകുകയും ഫലങ്ങൾ‌ ലഭിക്കുന്നതുവരെ സ്വന്തം ചിലവില്‍ ഏതെങ്കിലും റിസോർട്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ‌ നിയുക്ത ട്രാൻ‌സിറ്റ് സൗകര്യത്തിലോ താമസിക്കേണ്ടി വരും.

കാനഡ

കാനഡയിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഏജൻസി ജൂലൈ 3 ന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർക്കും സ്ഥിര താമസക്കാർക്കും മാത്രമുള്ള യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

∙ ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ യാത്രക്കാരും കാനഡയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ (3 ദിവസം) എടുത്ത നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് നിർബന്ധമായും നൽകണം.

∙ വാക്സിനേഷൻ സ്വീകരിച്ച ഇന്ത്യയിലെ യാത്രക്കാർക്കുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കാനഡ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, നിലവിൽ കാനഡ ഫൈസർ-ബയോ‌ടെക്, മോഡേണ, ആസ്ട്ര സെനെക്ക / കോവിഷീൽഡ്, ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൺ എന്നീ വാക്സിനുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകിട്ടുണ്ട്. പൂർണമായും വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അംഗീകാരമില്ലാത്ത വാക്സിൻ എടുത്തവർക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാകും.

∙ മുമ്പ് വൈറസ് ബാധിച്ച യാത്രക്കാർ കാനഡയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് 14-90 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടത്തിയ കോവിഡ് -19 പരിശോധനയുടെ തെളിവ് നിർബന്ധമായും കൈവശം കരുതണം.

∙ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി കാനഡയുടെ ഒൗദ്ധ്യേഗിക വെബ്സൈറ്റ് പരിശോധിക്കാം.

∙ കാനഡയിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ ജൂലൈ 21 വരെ നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, യാത്രക്കാർ കണക്റ്റിങ് ഫ്ലൈറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാം.

English Summary: Germany and Maldives to Restart Flights for Travellers from India