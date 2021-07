മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത സഞ്ചാരികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച് ബാലി

മനോഹരമായ പ്രകൃതിയും ശാന്തമായ കടലോരങ്ങളും നിറഞ്ഞ ബാലി എന്നും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഇടമാണ്. ബാലി എന്നത് യാത്രികരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു സ്വപ്നലോകമാണ്. ഓരോ തവണയും ഈ സ്വര്‍ഗഭൂമി പകര്‍ന്നു തരുന്ന അനുഭവങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.

കോവിഡിൽ ബാലി ടൂറിസം മേഖലയിലും കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. ഇപ്പോഴിതാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാതെ ബാലിയിൽ ചുറ്റിയടിക്കുന്ന നാല് സഞ്ചാരികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ച വാർത്തയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്.

അമേരിക്ക, അയർലൻഡ്, റഷ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ബാലിയിലെത്തിയ സഞ്ചാരികള്‍ പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ‌ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിനും സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിനുമെതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാലി ടൂറിസം അധികൃതര്‍.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാത്ത സഞ്ചാരികളെ സ്വന്തം നാടുകളിലേക്ക് അധികൃതര്‍ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇതില്‍ ഒരു സഞ്ചാരിയ്ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്തതോടെ കടുത്ത നടപടിയിലേക്ക് ഇന്തോനേഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നീങ്ങുകയായിരുന്നു. കോവിഡ് പോസിറ്റീവായിട്ടും ക്വാറന്റീനില്‍ പ്രവേശിക്കാന്‍ ഈ സഞ്ചാരി തയാറായില്ലെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നു. നിലവില്‍ വാക്‌സിനെടുത്ത സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ബാലിയിലേക്ക് പ്രവേശനമുള്ളത്.

