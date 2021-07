മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ക്കായി പുതിയ മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തിറക്കി ഡൽഹി സർക്കാർ. കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗത്തിന്‍റെ വരവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി രാജ്യമെങ്ങും അലയടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാര്‍ നിലവില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ നിയമങ്ങള്‍ തന്നെ പിന്തുടരണം.

കോവിഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ചു ശതമാനത്തെക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് സർക്കാരിന്‍റെ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ. ഇതിനായി ഡല്‍ഹി ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്‌മെന്‍റ് അതോറിറ്റി (ഡിഡിഎംഎ) അംഗീകരിച്ച കളർ കോഡ് ഉപയോഗിക്കും. സംസ്ഥാനങ്ങളെ ബെഡ്, ഓക്സിജൻ ഒക്യുപ്പൻസി, പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണം, പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് മുതലായവ കണക്കിലെടുത്ത് നാലു കളര്‍ കോഡഡ് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കും.

ഇതനുസരിച്ച്, ആദ്യ ലെവൽ മഞ്ഞയും രണ്ടാമത്തേത് ആംബറും മൂന്നാമത്തേത് ഓറഞ്ചും നാലാമത്തേതും ഏറ്റവും അപകടകരവുമായ ലെവൽ ചുവപ്പ് നിറവും ഉപയോഗിച്ച് സൂചിപ്പിക്കും. അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്/ അല്ലെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ 16000 പുതിയ കേസുകൾ/ 3000 ഓക്സിജൻ ബെഡ് ഒക്യുപ്പൻസി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് ചുവപ്പ് നിറം ഉപയോഗിക്കുന്നത്.

പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ഡല്‍ഹിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് റെഡ് ലെവൽ അലർട്ട് പ്രകാരമുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രെയിനുകൾ, ബസുകൾ, വിമാനം അല്ലെങ്കില്‍ റോഡ് മാർഗം എത്തുന്നവരെല്ലാം നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പാലിക്കണം.

ജനിതകമാറ്റം സംഭവിച്ച പുതിയ വൈറസ് കണ്ടെത്തിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നോ ദില്ലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാത്രക്കാർക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.

മേൽപ്പറഞ്ഞ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലും പെടുന്ന യാത്രക്കാർ‌ രണ്ട് ഡോസുകളും എടുത്തതായി കാണിക്കുന്ന വാക്സിനേഷൻ‌ സർ‌ട്ടിഫിക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ‌ പരമാവധി 72 മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത നെഗറ്റീവ് ആർ‌ടി-പി‌സി‌ആർ‌ പരിശോധന ഫലമോ കയ്യില്‍ കരുതണം. ഇവയൊന്നും കയ്യില്‍ ഇല്ലെങ്കില്‍ 14 ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാണ്‌.

