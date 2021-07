ഇന്ത്യാക്കാർക്ക് സ്വാഗതം, വാതിൽ തുറന്ന് മാലദ്വീപ്; അറിയാം നിർദ്ദേശങ്ങൾ

ഇന്ത്യന്‍ സഞ്ചാരികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമാണ് മാലദ്വീപ്‌. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗം മൂലം ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നീക്കി രാജ്യാന്തര സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി വീണ്ടും തുറന്നിരിക്കുകയാണ് മാലദ്വീപ്. ദക്ഷിണേഷ്യയില്‍ നിന്നുള്ള സഞ്ചാരികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നിരവധി നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും മാലദ്വീപ് പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാലദ്വീപ് ഹെല്‍ത്ത് പ്രൊട്ടക്ഷന്‍ ഏജന്‍സിയുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അറിയാം.



വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ ചെയ്യേണ്ടത്

2021 ജൂലൈ 15 മുതൽ ദക്ഷിണേഷ്യയിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് വീസ ഓണ്‍ അറൈവല്‍, ടൂറിസ്റ്റ് റിസോർട്ടുകളിൽ താമസസൗകര്യം എന്നിവ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നു. ജനവാസമുള്ള ദ്വീപുകളിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസുകളില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് ജൂലൈ 30 മുതല്‍ താമസിക്കാം. യാത്രക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് കോവിഡ് -19 വാക്സിൻ രണ്ടു ഡോസുകളും സ്വീകരിച്ചവര്‍ക്ക് നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ ആവശ്യമില്ല. ഇവര്‍ യാത്രക്ക് പരമാവധി 72 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ടും ഒപ്പം കയ്യില്‍ കരുതണം. യാത്രക്ക് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ് മാലദ്വീപിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ പോർട്ടലിൽ ഹെല്‍ത്ത് ഡിക്ലറേഷന്‍ ഫോം സമർപ്പിക്കുകയും വേണം.

വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്കായുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍

വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്‌ ഉള്ളവര്‍ക്ക് പ്രത്യേകമായും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. യാത്രക്ക് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, ലോകാരോഗ്യസംഘടന അംഗീകരിച്ച ഏതെങ്കിലും വാക്സിന്‍ രണ്ടു ഡോസും സ്വീകരിച്ചവരും യാത്രക്ക് പരമാവധി 96 മണിക്കൂറിനകം എടുത്ത നെഗറ്റീവ് കോവിഡ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കയ്യില്‍ ഉള്ളവരുമായ വര്‍ക്ക് പെര്‍മിറ്റ്‌ ഹോള്‍ഡര്‍മാര്‍ക്ക് ഏഴു ദിവസത്തെ ക്വാറന്റീന്‍ മതിയാകും.

ഈ പറഞ്ഞ രേഖകള്‍ കയ്യില്‍ ഇല്ലാത്തവര്‍ 14 ദിവസത്തെ നിര്‍ബന്ധിത ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കണം. ക്വാറന്റീന്‍ തീരുന്ന മുറയ്ക്ക്, ആർടി പിസിആര്‍ ടെസ്റ്റ്‌ ചെയ്ത് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് കാണിക്കുകയും വേണം. കൂട്ടമായി ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കുമ്പോള്‍, ഒരാള്‍ പോസിറ്റീവായാല്‍ മറ്റുള്ളവരുടെയും ക്വാറന്റീന്‍ കാലാവധി നീളും. എത്ര പേര്‍ക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നോ, അത്രയും പേര്‍ക്ക് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നതുവരെ ക്വാറന്റീന്‍ പാലിക്കണം.

ഇവര്‍ പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് IMUGA ഫോം പൂരിപ്പിക്കണം. യാത്രയ്‌ക്ക് 24 മണിക്കൂർ മുമ്പ്, ക്വാറന്റീന്‍ അനുവാദത്തിനായി arrivals.heoc@health.gov.mv- ലേക്ക് ഒരു ഇ-മെയിൽ ചെയ്യണം. ഇത് തൊഴിലുടമയോ ജീവനക്കാരനോ ചെയ്താല്‍ മതിയാകും. വാക്സിനേഷൻ പൂർത്തിയാക്കിയതായി തെളിയിക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക രേഖകൾ സഹിതമാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. കൂടാതെ, ക്വാറന്റീന്‍ എവിടെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച രേഖകളും ഇതിനൊപ്പം നല്‍കണം. ക്വാറന്റീന്‍ സ്വന്തം ചിലവിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവയുടെയെല്ലാം ഹാര്‍ഡ്കോപ്പിയും യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കയ്യില്‍ വേണം.

സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ആപ്പ്

മാലദ്വീപ് സന്ദർശിക്കുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികൾ 'ട്രേസ്കീ' എന്ന കോൺടാക്റ്റ് ട്രെയ്‌സിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡു ചെയ്യണം. പൊതുസ്ഥലങ്ങളില്‍ മാസ്ക് നിര്‍ബന്ധമാണ്‌. ഇന്ത്യൻ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് കുറഞ്ഞത് 1 മാസമെങ്കിലും സാധുതയുള്ള പാസ്‌പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം. മടക്ക ടിക്കറ്റും കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

അതിനിടെ, മാലെക്കും നാല് ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ഫ്ലൈറ്റ് സർവീസ് പുനരാരംഭിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ബജറ്റ് കാരിയറായ ഗോ ഫസ്റ്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ, ഇത് ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റുകളായിരിക്കും, പിന്നീട് അടുത്ത മാസം മുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കും.

