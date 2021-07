‘എസ്എസ്എൽസി തോറ്റവർക്ക്; 2 ദിനം കൊടൈക്കനാലിൽ സൗജന്യ താമസം’; അക്കഥ

നിങ്ങൾ എസ്എസ്എൽസി തോറ്റതിന്റെ സങ്കടത്തിലാണോ, എങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊടൈക്കനാലിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഒരു മലയാളി, നിങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും രണ്ടു ദിവസം സൗജന്യമായി താമസിക്കാം. വരുമ്പോൾ തോറ്റു എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് കൂടി കയ്യിൽ കരുതണം. കാരണം തോറ്റവർ സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണിത്..’ വല്ലാത്ത ഒരു ഓഫറാണെന്ന് പറയാതെ പറ്റില്ല. എസ്എസ്എൽസിക്ക് ചരിത്രവിജയമാണ് ഇത്തവണ. വിജയിച്ചവർക്ക് പിന്നാലെ എല്ലാവരും പായുമ്പോൾ ഇതിനിടയിൽ തോറ്റുപോയവർക്കായി നിൽക്കുകയാണ് സുധി കൊടൈക്കനാൽ എന്ന വ്യക്തി. ഈ മാസം അവസാനം വരെയാണ് ഈ ഓഫർ.

തോറ്റവരെ ക്ഷണിക്കാനുള്ള കാരണം സുധി മനോരമ ന്യൂസ് ഡോട്ട്കോമിനോട് പറയുന്നു:

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഇത്രമാത്രം വൈറലായത്. ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്റെ ഫോണിന് വിശ്രമമില്ല. സംഭവം സത്യമാണോ എന്ന് അറിയാൻ വിളിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളും വിളിച്ചു. ‘ചേട്ടാ, കേട്ടത് സത്യമാണോ? ഇപ്പോൾ തന്നെ വരട്ടെ..’ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച്. സംഗതി സത്യമാണ്. ഈ എസ്എസ്എൽസി പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ധൈര്യമായി ബന്ധപ്പെടാം. എന്നിട്ട് വീട്ടുകാരെയും കൂട്ടി എന്റെ െകാടൈക്കനാലിലുള്ള ഹോം സ്റ്റേയിലേക്ക് വരാം. രണ്ട് ദിവസം സൗജന്യ താമസം ‍ഞാൻ നൽകാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തോൽവി മറന്ന് ആസ്വദിക്കാം. തോറ്റുപോയവർ സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണ്, ജയിച്ചവരുടെ കഥ പറഞ്ഞ് കയ്യടി നേടുന്നത്.

തോൽക്കാൻ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരുപക്ഷേ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധി അവരെ തളർത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം. വീട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. പരീക്ഷ എഴുതാൻ ചെന്നപ്പോൾ ഓൺലൈനായി പഠിച്ചത് ഓർത്തെടുത്ത് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല. അവരെ മാറ്റിനിർത്തരുത്. ചേർത്തുപിടിക്കണം. പരീക്ഷയിൽ തോറ്റെങ്കിലും ആരെയും അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കഴിവുകൾ അവരിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇതെല്ലാം മുന്നിൽ കണ്ടാണ് ഈ ഒരു പോസ്റ്റിട്ടത്. ഇത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കിട്ടുമെന്ന് കരുതിയില്ല.

ഹാമോക്ക് എന്ന പേരിലാണ് എന്റെ ഹോംസ്റ്റേ ബിസിനസ്. ഞാനും കുടുംബവും കഴിഞ്ഞ 15 വർഷത്തിലേറെയായി ഇവിടെയാണ്. കോവിഡ് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയത്. തോറ്റു െകാടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ പൊരുതി മുന്നോട്ടുപോകുന്നു. തോറ്റെന്ന് നമ്മൾ കരുതുന്ന കുട്ടികൾ വരട്ടെ. ഇവിടെ ഉല്ലസിക്കട്ടെ. താമസത്തിന് പണം മുടക്കേണ്ട. അത് ഞാൻ സൗജന്യമായി നൽകും. അവരുടെ സങ്കടം തീരട്ടെ. തോറ്റവർക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം.’ സുധി പറയുന്നു.

