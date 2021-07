അവൾക്ക് നടക്കാനാകില്ല; അവന് കണ്ണുകാണില്ല; ഇവര്‍ കയറാത്ത മലകളുമില്ല

'അവനാണ് എന്റെ കാലുകൾ, ഞാനാണ് അവന്റെ കണ്ണുകൾ. ഞങ്ങളിരുവരും ഒന്നിക്കുമ്പോൾ അതൊരുഗ്രൻ ടീമാണ്...'' പ്രതിബന്ധങ്ങളെയെല്ലാം തോൽപിച്ച് സ്വപ്നദൂരങ്ങള്‍ താണ്ടുന്ന ഒരാളുടെ വാക്കുകളാണിത്. കുന്നുകളും മലകളും കയറിയുള്ള യാത്രകൾ ലഹരിയായ സുഹൃത്തുക്കളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്.

അമേരിക്കൻ സ്വദേശികളാണ് ഇരുവരും. മെൽനി നെക്റ്റിന് നടക്കാനാകില്ല. ട്രെവർ ഹാനിന് കണ്ണു കാണില്ല. അവളവന്റെ കണ്ണായും അവൻ അവളുടെ കാലായും കാതങ്ങൾ താണ്ടുമ്പോൾ അതൊരത്ഭുതമാണ് ലോകത്തിന്.

നട്ടെല്ലു വളരാതിരിക്കുന്ന (Spina bifida) പ്രത്യേക രോഗം ബാധിച്ചയാളാണ് മെൽനി നെക്റ്റ്. ചെറുപ്പം മുതലേ വീൽ ചെയറിലാണ് ജീവിതം. ഗ്ലോക്കോമ രോഗം ബാധിച്ചാണ് ട്രെവറിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടത്.അഡാപ്റ്റീവ് എക്സർസൈസ് ക്ലാസ്സിൽ വച്ചാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്. സമാനസ്വപ്നങ്ങളും ചിന്തകളും ഉള്ളവർ ആണെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ പരിചയം ആഴത്തിലുള്ള സൗഹൃദമായി. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു ജീവിക്കാനും ഒരുമിച്ച് യാത്രകൾ പോകാനും അവർ തീരുമാനിച്ചു. അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോ മല കയറി ഇവർ വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

മെൽനിയെ തന്റെ തോളിലേറ്റിയാണ് ട്രെവര്‍ മലകയറുക. ഞാൻ വീണാൽ അവളും വീഴും. അതുകൊണ്ട് വീഴാതെ സൂക്ഷിക്കും എന്നാണ് ട്രെവർ പറയാറ്. ട്രെവറുടെ ഇരുമിഴിയുമായി മെൽനി അങ്ങനെ തോളിലിരിക്കും. കാഴ്ചകൾ വിവരിക്കും. തങ്ങൾക്കിരുവർക്കുമായി രണ്ട് കണ്ണുകളും രണ്ട് കാലുകളുമാണ് ഉള്ളതെന്നും അതുതന്നെ ധാരാളമാണെന്നും ഇരുവരും പറയുന്നു.

മറ്റൊരാൾക്ക് താങ്ങാവുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾക്കിരുവർക്കും ഉണ്ടെന്നും മെൽനിയെ തോളിലേറ്റി യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഭാരമായി ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെട്ടില്ലെന്നും ട്രെവർ പറയുന്നു.

ട്രെവറും മെല്‍നിയും യാത്രകൾ തുടരുകയാണ്... സഹജീവിയുടെ അനുഭവങ്ങൾക്കും ജീവിതത്തിനു തന്നെയും കൂട്ടായി... ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളും ശാരീരിക അവസ്ഥകളും പ്രശ്നമായി കണ്ട് നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുന്നവർക്ക് പ്രചോദനമായി.

English Summary: She is the Sight and he is the Hike Pair Team up to Overcome Limitations