വിദേശസഞ്ചാരികള്‍ക്കു മുന്നില്‍ വാതിലുകള്‍ കൊട്ടിയടച്ചിരിക്കുകയാണ് മിക്ക രാജ്യങ്ങളും. ഇതിൽ ചിലയിടങ്ങൾ ഇപ്പോള്‍ യാത്രക്കാരെ അനുവദിക്കാന്‍ തുടങ്ങി. എന്നാല്‍ ഒരു പടികൂടി കടന്ന് സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്ന രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ട്. മുടങ്ങിപ്പോയ ടൂറിസം വരുമാനം വീണ്ടും തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിനായി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

ജനസംഖ്യ കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങളില്‍ പലതിനും വാക്സിന്‍ ക്ഷാമമില്ലാത്തതിനാല്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നു എന്നത് ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് ആകര്‍ഷണമായും എടുത്തുകാണിക്കാനാവും. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ സഞ്ചാരികള്‍ക്കായുള്ള യാത്രാനിയന്ത്രണങ്ങളില്‍ ഇളവു വരുത്താനും പൂര്‍ണ്ണമായും എടുത്തു നീക്കാനുമൊക്കെ പലയിടങ്ങളിലും ആലോചനകള്‍ നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വാക്സിനേഷന്‍ നല്‍കുന്നതും നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുമായ ചില രാജ്യങ്ങള്‍ താഴെ.

1. റഷ്യ

ബോളിവുഡ് താരം തപ്സി പന്നുവും ഈയിടെ തെന്നിന്ത്യയുടെ സ്വന്തം പ്രിയാവാര്യരുമെല്ലാം റഷ്യയിലൂടെ യാത്ര നടത്തുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍ ആയിരുന്നു. സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി ഇപ്പോള്‍ വാക്സിനേഷന്‍ പരിപാടി നടപ്പിലാക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് റഷ്യന്‍ സര്‍ക്കാര്‍. കൂടുതല്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാരെ ഇവിടേക്ക് ആകര്‍ഷിക്കാന്‍ ഇത് സഹായകമാകും എന്നാണു അധികൃതർ കരുതുന്നത്.

എന്നാല്‍ റഷ്യന്‍ വാക്സിന്‍ അല്‍പ്പം ചിലവേറിയതായിരിക്കും. മൂന്നാഴ്ച നീണ്ടു നില്‍ക്കുന്ന വാക്സിന്‍ സ്കീമുകള്‍ ആയിരിക്കും ഇതുവഴി സഞ്ചാരികള്‍ക്കായി അവതരിപ്പിക്കുക. ഒരു ലക്ഷം മുതല്‍ രണ്ടു ലക്ഷം വരെയായിരിക്കും ഇതിനുള്ള ചെലവ്. വിമാനയാത്രക്കുള്ള ചെലവ് വേറെ വരും. നിലവില്‍ വാക്സിനുകള്‍ ലഭ്യമാണെങ്കിലും റഷ്യൻ കോൺസുലേറ്റുകൾ വീസ നൽകിത്തുടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാന്‍ അല്‍പ്പം സമയമെടുക്കും.

2. യുഎഇ

യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ് രാജ്യങ്ങളില്‍ വാക്സിൻ ടൂറിസം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുവഴി എൻട്രി വീസയുള്ള എല്ലാവർക്കും സൗജന്യ വാക്സിന്‍ ലഭിക്കും. ഇതിനായി അബുദാബിയുടെ ഹെല്‍ത്ത്കെയര്‍ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. യു‌എസ്-ജർമൻ ഫൈസർ / ബയോ‌ടെക്, ചൈനീസ് നിർമിത സിനോഫാം എന്നിവയാണ് ഇങ്ങനെ നല്‍കുന്നത്. സഞ്ചാരികൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ തന്നെ അപ്പോയിന്റ്മെൻറുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യാനും പറ്റും. വാക്സിനേഷന്‍ സമയത്ത് ഒരു എൻ‌ട്രി സ്റ്റാമ്പിന്‍റെയോ വിസയുടെയോ തെളിവ് കാണിക്കണം.

3. ബാലി

ഇന്തോനേഷ്യയിലെ പ്രശസ്ത ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രമായ ബാലിയും യാത്രക്കാർക്ക് കോവിഡ് -19 വാക്സിനേഷൻ നല്‍കുന്നുണ്ട്. ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ടൂറിസം, സാംസ്കാരിക സാമ്പത്തിക മന്ത്രാലയമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

പദ്ധതി പ്രകാരം, ആഭ്യന്തര യാത്രക്കാർക്ക് ആസ്ട്രാസെനെക്ക, സിനോവാക് തുടങ്ങിയവാക്സിനുകളാണ് സൗജന്യമായി നല്‍കുക. അതേസമയം വിദേശ വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാക്സിനായി പണം നല്‍കേണ്ടിവരും.

4. യു എസ്

യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിലെ ചില സംസ്ഥാനങ്ങളും നഗരങ്ങളും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വാക്സിനേഷൻ നല്‍കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനവും ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. വേനൽക്കാല ടൂറിസം പരിപാടികള്‍ തുടങ്ങുമ്പോള്‍ എത്തിച്ചേരുന്ന സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് സൗജന്യ വാക്സിനുകൾ നൽകുമെന്ന് ഏപ്രിലിൽ അലാസ്ക പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.

വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കും വാക്സിനുകൾ ലഭ്യമാക്കുമെന്ന് ന്യൂയോർക്ക് നഗരവും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനായി ഹൈ ലൈൻ, സെൻട്രൽ പാർക്ക്, ബ്രൂക്ലിൻ ബ്രിഡ്ജ് തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പോപ്പ്-അപ്പ് വാക്സിനേഷൻ സൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു.

5. മാലദ്വീപ്

ടൂറിസം മേഖലയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി മാലദ്വീപും വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് വാക്സിനുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 'വാക്സിൻ വെക്കേഷന്‍' എന്നാണ് ഈ ആശയത്തിന്‍റെ പേര്. എല്ലാ ദ്വീപ്‌ നിവാസികള്‍ക്കും പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

സുരക്ഷിതമായി ടൂറിസം പരിപാടികള്‍ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടു പോകാനായി 'വിസിറ്റ്, വാക്സിനേറ്റ്, വെക്കേഷന്‍' എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന '3വി' ടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായായിരിക്കും സഞ്ചാരികള്‍ക്ക് വാക്സിന്‍ ലഭ്യമാക്കുക.

