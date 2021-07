ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള നാട്; ജൂലൈ 26 മുതൽ പ്രവേശിക്കാം

സന്തോഷത്തിന്റെ നാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫിൻലൻഡിലേക്ക് ജൂലൈ 26 മുതൽ കോവിഡ് വാക്സീൻ പൂർണമായും സ്വീകരിച്ച സഞ്ചാരികൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം. കുറഞ്ഞത് 14 ദിവസം മുമ്പ് വാക്സീൻ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റാണ് കൈയിൽ കരുതേണ്ടത്.18 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വാകസീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇല്ലാതെ മാതാപിതാക്കളോടൊപ്പം പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കും. റഷ്യൻ വികസിപ്പിച്ച സ്പുട്നിക് വി ഒഴികെ നിലവിൽ ഏഴ് വാക്സീനുകൾക്ക് സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെയും ഷെങ്കൻ ഏരിയയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്കുമുള്ള അതിർത്തി നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ഫിൻ‌ലൻഡ് നീക്കംചെയ്യും. അതിനാൽ, യൂറോപ്യൻ യൂണിയനിൽ നിന്നും ഷെങ്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് രണ്ടു ഡോസ് വാക്സിന്‍ എടുത്ത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫിൻ‌ലാൻഡിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം.

ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന യാത്രക്കാർക്ക് വാക്സീൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൈവശമില്ലെങ്കിൽ രണ്ടു തവണ കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തേണ്ടി വരും. ഒന്ന് രാജ്യത്ത് എത്തിയ ഉടൻ തന്നെയും രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് എത്തിച്ചേർന്ന് മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞും നടത്തണം.

