സ്പെയിനിലേക്ക് യാത്ര പോകാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അതു നടക്കാതെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഒരു സന്തോഷ വാര്‍ത്ത. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യന്‍ ടൂറിസ്റ്റുകള്‍ക്കായി വീണ്ടും വാതിലുകള്‍ തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സ്പെയിന്‍. കോൺസുലാർ ഓഫീസുകളില്‍ ഓഗസ്റ്റ് 2 തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള വീസകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക നിരക്കില്ലാതെ തന്നെ തീയതിയും കാലാവധിയും മാറ്റാനും കഴിയും. വീസയെടുക്കുന്നവര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാന കാര്യങ്ങള്‍ അറിയാം.

∙ പൂർണമായും വാക്സിൻ എടുത്ത ഇന്ത്യൻ യാത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ സ്പെയിനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനാവൂ. ഇതിനായി കോവിഷീൽഡ് വാക്സിന്‍ സാധുവാണ്, എന്നാല്‍ കോവാക്സിന് അംഗീകാരമില്ല. 12 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾ വാക്സിന്‍ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളോ അനുബന്ധ രേഖകളോ ഹാജരാക്കേണ്ടതില്ല.

∙ യാത്രക്കാര്‍ ഷെങ്കൻ വീസയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബി എൽ എസ് ഇന്റർനാഷണൽ വഴി ഒരു സ്പാനിഷ് വീസയ്ക്കോ അപേക്ഷിക്കണം. ഡൽഹിയില്‍ മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്.

∙ വിമാനം റദ്ദാക്കുകയോ വീസ കാലയളവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാതിരിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, യാത്രയുടെ തീയതികൾ മാറ്റാൻ അനുവദിക്കും. ഇതിനായി പുതിയ അപേക്ഷ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. യാത്രക്കാര്‍ക്ക് എംബസിയിലും കോൺസുലേറ്റിലും ഇത് സൗജന്യമായി ചെയ്യാം.

∙ വീസ കാലയളവ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് വീസയുടെ കാലാവധിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്താന്‍ യാത്രക്കാര്‍ പാസ്‌പോർട്ടും പുതിയ ഫ്ലൈറ്റ് റിസർവേഷനും സമർപ്പിക്കണം. വീസ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് മാറ്റം വേണ്ടതെങ്കില്‍ എല്ലാ രേഖകള്‍ക്കുമൊപ്പം വീണ്ടും അപേക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. രണ്ടു സാഹചര്യങ്ങളിലും, കോൺസുലേറ്റിന്‍റെ വീസ ഫീസ് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

∙ തീയതി മാറ്റത്തിനും പുതിയ അപേക്ഷകള്‍ക്കും പാസ്‌പോർട്ടുമായി കോൺസുലേറ്റിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാവണം. ഇതിനുള്ള അപ്പോയിന്റ്മെന്റിനായി അപേക്ഷകര്‍ cog.mumbai.vis@maec.es എന്ന ഇൗ മെയില്‍ വിലാസത്തിൽ മുന്‍കൂട്ടി ബന്ധപ്പെടണം.

യൂറോപ്പിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയില്‍ വാക്സിനേഷൻ നടക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് സ്പെയിൻ. ഇതുവരെ 60% ത്തിലധികം പേര്‍ക്ക് പൂർണമായും വാക്സിനേഷൻ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. രാജ്യത്തിന്‍റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിലും റെസ്റ്റോറന്റുകളും ഷോപ്പുകളും തുറന്നിട്ടുണ്ട്.

