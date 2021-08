പൂമണം നിറയുന്ന, തമിഴ്നാടിന്റെ ‘പൂക്കൂട’ ശങ്കരൻകോവിലിലേക്ക്...

ചെങ്കോട്ട– മധുര ദേശീയപാതയിലെ പുളിയൻകുടി ജംക്‌ഷൻ കഴിഞ്ഞ് അരകിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടു വലത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനപാത 76. വർഷത്തിൽ മുഴുവൻ ദിവസവും തുറന്നുവച്ചിരിക്കുന്ന തമിഴ്നാടിന്റെ ‘പൂക്കൂട’യായ ശങ്കരൻകോവിലിലേക്ക് ഇനി 16കിലോമീറ്റർ. പാതയ്ക്കിരുപുറവും പച്ചക്കറികളും പൂക്കളും വിളയുന്ന പാടങ്ങൾ.

ശങ്കരൻകോവിൽ റെയിൽവേസ്റ്റേഷനോടു ചേർന്നുള്ള ലെവൽക്രാസ് പിന്നിട്ടാൽ തെളിഞ്ഞു കാണുന്നതു ശങ്കരനാരായണ സ്വാമി, ഗോമതിയമ്മാൾ, ശങ്കരലിംഗം എന്നി പ്രതിഷ്ഠകൾ കുടികൊള്ളുന്ന ശങ്കരൻകോവിലിന്റെ ഗോപുരം. നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പെരുമ പറയുന്ന ക്ഷേത്ര നഗരിയിലെ പ്രധാന നിരത്തോടു ചേർന്ന് അടുക്കിയടുക്കി പണിതിരിക്കുന്ന ഇരുനില– മൂന്നു നില വീടുകൾ. അരിമാവു കൊണ്ടു കോലം വരിച്ച വഴികൾ. മലയാൺമയുടെ മുറ്റങ്ങളെ ഓണക്കാലത്ത് നിറച്ചാർത്തണിയിക്കാനായി എത്തുന്നവയടക്കം തെക്കൻ കേരളത്തിന്റെ പൂവിപണിയിൽ സുഗന്ധം വിതറി പൂക്കൾ എത്തുന്നതേറെയും ഇവിടെ നിന്ന്. കോവിഡിന്റെ അതിതീവ്രകാലം ഒഴിച്ചാൽ മുല്ലയും ജെൻഡുമല്ലിയും ജമന്തിയും റോസും ട്യൂബ്റോസും കൂടിക്കലർന്നു പുമണം നിറഞ്ഞതാണ് ശങ്കരൻകോവിലിന്റെ വഴികൾക്ക് എന്നും.



ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് എത്തുന്ന തദ്ദേഴിയരൊഴികെ ഇവിടെ കാണുന്ന എല്ലാമുഖങ്ങൾക്കും പൂക്കളുമായി ഇറുത്തുമാറ്റാൻ കഴിയാത്ത അടുപ്പം. സമയം രാവിലെ എട്ടര. പൂവണ്ടികൾ എന്ന ചെല്ലപ്പേരുള്ള ടിവിഎസ് 50 കൾ‌ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി എത്തിത്തുടങ്ങി. കാരിയറും ഫുട്ട് റെസ്റ്റും കവിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ‌ കുത്തിനിറച്ചു ജെൻഡുമല്ലിയും ജമന്തിയും കൊളുന്തും. ഹാൻഡിൽ‌ ബാറുകളിൽ കൊരുത്തിയിട്ട കായസഞ്ചികളിൽ മുല്ലയും റോസും ട്യൂബ്റോസും. പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ‌ നിറച്ച് അരുളിപ്പുകൾ.



കിഴക്ക് ദർശനമുള്ള കോവിലിന്റെ ഇടതുവശത്ത് കരിങ്കല്ലിൽ തീർത്ത ഹാളാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പൂക്കചവടചരിത്രം പറയുന്ന മാർക്കറ്റ്. അഞ്ചു വരികളിലായി നൂറോളം കച്ചവടമേശകൾ. നാലുപേരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് ഓരോ കച്ചവടകേന്ദ്രത്തിന്റെ നടത്തിപ്പുകാർ. പൂവ് തൂക്കാൻ രണ്ടു തരം ത്രാസ്. കെട്ടിടത്തിന്റെ മേൽക്കുരയ്ക്കു താഴെ കുറുകേ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഇരുമ്പു പൈപ്പുകളിൽ‌ കൊളുത്തിയ നൂറു കിലോവരെ തൂക്കാവുന്ന സ്പ്രിംഗ് ത്രാസ്. ചെറിയ ത്രാസ്മുല്ലയും താമരയും കനകാമ്പരവും തൂക്കാൻ. നാന്നൂറ് ഗ്രാമം വീതമാണ് മുല്ല തുക്കുക. കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കണക്കിൽ ആവർത്തിക്കും. പ്ലാസ്റ്റിക് ചാക്കുകളിൽ‌ നിറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന ജെൻഡു മല്ലിയും കോഴിപ്പൂവും തെച്ചിയും തുക്കാറില്ല. കൈക്കണക്കാണ് ഇവയുടെ കച്ചവടം. കൂന്നയായി കിടക്കുന്ന പൂവിൽ ഇരു കൈകളും ചേർത്തുവാരും. ‘ഇട’എന്നു വിളിക്കുന്ന ഈ അളവിൽ ഒരളവിൽ രണ്ടു കിലോ പൂവ് ഉണ്ടാവുമെന്ന് വ്യാപാരികൾ. അളന്നു മാറ്റിയാൽ‌ അടുത്ത കെട്ട് ഇടുന്നതിനു മുൻപ് കച്ചവടമേശ നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ഒരാൾ തുടയ്ക്കും. ഇടയ്ക്കിടെ പൂവിന്റെ വിലവിവരം വാങ്ങാനുത്തുന്നവർ കേൾക്കാനായി ഉച്ചത്തിൽ പറയും. അളക്കുന്ന പൂവിന്റെ കണക്ക് ബുക്കിൽ കുറിച്ചു കർഷകനു തുണ്ടിലെഴുതി നൽകലും വാങ്ങുന്നവരുടെ പേരുവിവരം കുറിക്കലുമാണ്



ഒരാളുടെ ജോലി. ഈസമയത്തു പൂവിന്റെ വില എത്രയെന്നു പറയാറില്ല. വ്യാപാരം പകുതി പിന്നിടുമ്പോഴാവും വില പലപ്പോലും സ്റ്റെഡിയാവുക.

അത്യാവശക്കാർക്ക് രൊക്കം പണം. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ആഴ്ചയവസാനം. വാങ്ങുന്നവരും അങ്ങനെ തന്നെ. കേരളത്തിലേതടക്കം പ്രധാന വ്യാപാരികൾക്കു വേണ്ടി എജന്റുമാരാണ് പൂ വാങ്ങുക. അളവു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ ചാക്കിൽ നിറച്ചു തലച്ചുമടായോ തള്ളുവണ്ടികളിലോ കയറ്റി പ്രദക്ഷണ വഴികളുടെ പുറത്തു പാർക്കു ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാഹനങ്ങളിലേക്കു മാറ്റും. മറ്റിടപാടെല്ലാം കച്ചവടക്കാർ തമ്മിൽ. എജന്റിന്റെ കമ്മിഷനും മറ്റും കണക്കു തീർക്കാൻ എത്തുമ്പോൾ കൈമാറും.



മണി 12 ആകുമ്പോഴേക്കും കച്ചവടത്തിന്റെ ചൂരും ചൂടും കുറയും. കച്ചവടക്കളങ്ങൾ ഓരോന്നായി അഴിയും. നിരത്തിന്റെ വശങ്ങളിൽ പാർക്കു ചെയ്തിരുന്ന ടിവിഎസ് 50 കളുടെ എണ്ണം കുറയും. പൂവണ്ടികൾ (സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ 25– 30, ഓണക്കാലത്ത് 45നും അൻപതിനും ഇടയിൽ) മിക്കവയും ഇതിനകം തന്നെ കേരളത്തിലേക്കു തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പൂക്കൾ കെട്ടാനുള്ള ഏത്തവാഴ, കദളി നാരുകളുമായി അംബാസമുദ്രം കളക്കാട് ഷർമാദേവിയിൽ നിന്നും എത്തുന്നവർ‌ വിറ്റൊഴിയാത്ത വാഴനാരുകെട്ടുകൾ വൈകാതെ വണ്ടികളിലേക്കു മാറ്റും. ഉച്ചയോടെ മനം മയക്കുന്ന ഗന്ധവുമായി പൂ മാർക്കറ്റു നാളത്തേക്കായി എല്ലാവരോടും വിടപറയും.

