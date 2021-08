സഞ്ചാരികളോട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് കരീബിയന്‍ ദ്വീപുകള്‍

വിനോദസഞ്ചാരികളെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട്, എത്രയുംവേഗം രാജ്യം വിട്ട് മടങ്ങാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഫ്രഞ്ച് കരീബിയന്‍ ദ്വീപുകള്‍. ഇവിടങ്ങളില്‍ അനിയന്ത്രിതമായി കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഉയരുന്ന സാഹചര്യം കണക്കിലെടുത്താണ് നിര്‍ദ്ദേശം. കരീബിയന്‍ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളായ മാർട്ടിനിക്കിലും ഗ്വാഡലൂപ്പിലുമാണ് കൊറോണ വൈറസ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കർശനമാക്കിയത്.

കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച, മുതല്‍ മാർട്ടിനിക്കില്‍ മൂന്നാഴ്ചത്തെ ലോക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതായി റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ദ്വീപിലെ ബീച്ചുകളും റിസോര്‍ട്ടുകളും ഹോട്ടലുകളും അവശ്യസാധനങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുന്നതല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ കടകളും അടയ്ക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു. മാർട്ടിനിക്കിൽ തങ്ങുന്ന സഞ്ചാരികള്‍, താമസസ്ഥലത്ത് നിന്നും അര മൈലിൽ കൂടുതൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നിരോധിക്കുമെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

മാർട്ടിനിക്കിലും ഗ്വാഡലൂപ്പിലും കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിനേഷന്‍ നിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. ഫ്രാൻസിനെ അപേക്ഷിച്ച്, ഇത്തരം ഫ്രഞ്ച് പ്രദേശങ്ങളിൽ യോഗ്യരായ വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണ വാക്സിനേഷൻ നൽകുന്നത്. നിലവിൽ, മാര്‍ട്ടിനിക്കിലെ ജനസംഖ്യയുടെ 22 ശതമാനം പേർക്ക് മാത്രമാണ് വാക്സിന്‍ ആദ്യ ഡോസ് ലഭിച്ചത്. മാർട്ടിനിക്കില്‍ നിലവിലുള്ള 100,000 നിവാസികളില്‍ 1200 പേര്‍ക്കും രോഗം ബാധിച്ചതു കണക്കിലെടുത്താണ് പുതിയ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്. ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ കണക്കു പ്രകാരം. മാർട്ടിനിക്കില്‍ ഏകദേശം 184 നിവാസികൾ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് മരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, ഗ്വാഡലൂപ്പിൽ, ജനസംഖ്യയുടെ 15% ൽ താഴെ പേർക്ക് മാത്രമാണ് പൂർണ്ണ വാക്സിനേഷന്‍ നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മാസം മാത്രം ഏകദേശം 9,000 പുതിയ കോവിഡ് -19 കേസുകൾ ഗ്വാഡലൂപ്പില്‍ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊത്തം കൊറോണ വൈറസ് കേസുകളുടെ മൂന്നിലൊന്നു വരുമിത്‌. ജനസംഖ്യക്കനുസൃതമായി മതിയായ ആരോഗ്യസംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലാത്തതും ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്.

ഫ്രാൻസിന്‍റെ കീഴിലുള്ള ദ്വീപുകളാണിവ. ഭരണപരമായി, ഫ്രാൻസിൽനിന്നും വളരെ അകലെയായാണ് ഇവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചാര മണലും കരിമണലും വിരിച്ച കടൽത്തീരങ്ങളും ഡൈവിംഗ്, സ്നോര്‍ക്കലിംഗ്, സര്‍ഫിംഗ് മുതലായ സാഹസിക വിനോദങ്ങള്‍ക്കും പേരുകേട്ടതാണ് ഇവ. ഫ്രാന്‍സ്, യു.എസ്, കാനഡ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കൂടുതല്‍ വിനോദസഞ്ചാരികള്‍ എത്തുന്നത്.

