ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയേണ്ട; മൗറീഷ്യസ് ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് തുറക്കും

ബീച്ചുകളുടെ നാടായ മൗറീഷ്യസ് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒക്ടോബർ ഒന്നു മുതൽ സഞ്ചാരികൾക്കായി തുറക്കുന്നു. നാലുവശവും ജലത്താല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ നാട്, സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞ ബീച്ചുകള്‍ക്ക് പുറമേ മഴക്കാടുകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും മലകയറ്റ പാതകളും വന്യമൃഗങ്ങളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ്.



കോവിഡ് പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ മൗറീഷ്യസിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം വിലക്കിയതോടെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായത്. മൗറീഷ്യസിന്റെ വരുമാനത്തില്‍ വലിയ ഇടിവുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയെ ഉയര്‍ത്താന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ശ്രമിച്ചത്. രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനെടുത്തവര്‍ക്ക് മാത്രമാണ് മൗറീഷ്യസിലേക്ക് പ്രവേശനാനുമതിയുള്ളത്. ഒപ്പം യാത്രയ്ക്ക് 72 മണിക്കൂര്‍ മൂന്‍പെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്ന ആര്‍.ടി.പി.സി റിപ്പോർട്ടും കയ്യിൽ കരുതണം.

സഞ്ചാരികള്‍ ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയേണ്ടതില്ല. നേരിട്ട് വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. ജൂലായില്‍ മൗറീഷ്യസിലെത്തിയ സഞ്ചാരികള്‍ നിര്‍ബന്ധമായും 14 ദിവസം ക്വാറന്റീനില്‍ കഴിയണമായിരുന്നു. മൗറീഷ്യസ് ടൂറിസം പ്രമോഷന്‍ അതോറിറ്റി ഡയറക്ടര്‍ അരവിന്ദ് ബന്ധനാണ് പുതിയ തീരുമാനം അറിയിച്ചത്.

മൊത്തം ജനസംഖ്യയില്‍ എഴുപതു ശതമാനത്തോളം ഇന്ത്യന്‍ വംശജരുള്ള രാജ്യമാണ് മൗറീഷ്യസ്. നദികളാല്‍ സമൃദ്ധവും മലനിരകളാല്‍ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമായ ദ്വീപ്‌ രാഷ്ട്രമാണിത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ വായുവാണ് മൗറീഷ്യസിലേത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ലോകത്തെമ്പാടുമുള്ള ബീച്ച് പ്രേമികള്‍ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യം കൂടിയാണിത്.

